HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2026 talousarvioesitystä sekä kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta

HUSin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan ensimmäisen kerran vuoden 2026 talousarvioesitystä, jota on valmisteltu yhtymäkokouksen 18.6.2025 päättämän talousarviokehyksen pohjalta. Yhtymäkokouksen hyväksymä talousarviokehys ei mahdollista hoitojonojen purkua Valviran 9.10.2025 antaman määräyksen mukaisesti.

Vuoden 2026 talousarvion varsinainen käsittely on 17.11., jonka jälkeen HUSin yhtymäkokous tekee talousarviosta lopullisen päätöksen 18.12.

HUS pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa

Tammi−syyskuun tulos on 47,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 53,5 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Pitkään eli yli 6 kuukautta hoitoa odottaneita oli heinäkuun lopussa 6 357, mikä on 115 potilasta (+1.8 %) enemmän kuin elokuun lopussa.

Vuoden neljäs ennuste koko vuodelle 2025 on laadittu tammi−elokuun toteumatietoihin perustuen. Koko tilikauden 2025 tuloksen ennustetaan olevan 151,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2025 +141,7 miljoonaa euroa). Operatiivinen tilikauden tulos uusimmassa ennusteessa vuodelle 2025 on edellä mainittu huomioiden +10,0 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaan HUS-yhtymä pystyy ensimmäisenä julkisena sote-toimijana tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan aikaisempien tilikausien alijäämät lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.

Seuraava ennuste (10+2) laaditaan tammi−lokakuun toteumatietojen perusteella ja se valmistuu joulukuun alussa.

Yhtymähallitus antoi myös HUSin yhtymäkokoukselle lausunnon arviointikertomuksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä.



Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.

Yhtymähallituksen kokous pidettiin 3.11.2025. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 17.11.2025.





Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

