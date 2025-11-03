Ekobonusta ilmastotekoihin: haku käynnissä!
Vaasa on vuoden 2026 Green Leaf -kaupunki. Juhlavuoden kunniaksi Vaasassa toimivilla yhdistyksillä ja asukasyhteisöillä on mahdollisuus hakea noin 100–1000 euron tukea tapahtumaan, tempaukseen, pieninvestointiin tai muuhun tekoon, joka soveltuu Green Leaf -vuoden teemaan. Ekobonuksen hakuaika päättyy 7.12.2025.
Ekobonuksen hakukriteereissä painotetaan kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia: toteutusten tulee tukea vihreitä arvoja, kuten luonnon monimuotoisuutta, energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Tavoitteena on myös kannustaa yhteisöllisyyteen ja inspiroida eri-ikäisiä vaasalaisia kehittämään kaupunkiaan viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi.
Näin Ekobonusta haetaan
Ekobonuksen haku alkaa 3.11. ja päättyy 7.12.2025, ja hakeminen tapahtuu vaasa.fi/ekobonus -sivulla olevalla lomakkeella. Ekobonusta voivat hakea yhdistykset ja asukasyhteisöt: hakemuksen tulee siis olla yhteisön tai ryhmän nimissä, jolla on pankkitili, jotta tuki voidaan myöntää. Ekobonus maksetaan esitettyjä kuitteja vastaan.
Vaasan kaupunki on yhteydessä sähköpostitse Ekobonuksen saaneisiin tahoihin viimeistään helmikuun 2026 lopussa.
Tavoitteena laaja osallistuminen ja kestävä vaikutus
Hakemuksessa tulee esittää arvioitu budjetti (100–1000 €) ja idea, joka on toteutettavissa kyseisellä summalla. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että mahdollisimman moni vaasalainen voi osallistua toteutukseen.
Hakemuksissa huomioidaan myös se, että toteutetuista ideoista voidaan viestiä esimerkiksi Vaasan seudun tapahtumakalenterissa tai yhdistyksen ja yhteisön omissa somekanavissa.
Lue tarkat hakuohjeet sivulta: vaasa.fi/ekobonus
Yhteisöt ja asukkaat avainasemassa
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä.
Green Leaf -vuoden vaikuttavuus rakentuu yhdessä: asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen aktiivinen osallistuminen, ideat ja arjen teot ovat keskeisessä roolissa.
Jokainen vaasalainen voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta, olipa kyse energiansäästöstä, kierrätyksestä tai tapahtumiin osallistumisesta.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Eva Bligt-Lindén
eva.bligt-linden@vaasa.fi; puh. 040 186 4218
