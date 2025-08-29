COP30: Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä
YK:n ilmastokokous COP30 järjestetään 10.–21.11.2025 Belémissä, Brasiliassa. Suomen ilmastopaneeli seuraa kokousta Suomesta käsin ja tarjoaa asiantuntemustaan median käyttöön.
Tänä vuonna YK:n ilmastokokoukselta odotetaan tiekarttaa kansainvälisen julkisen ja yksityisen ilmastorahoituksen kasvattamisesta 1 300 miljardiin dollariin. Neuvotteluagendalla ovat myös indikaattorit, joilla seurataan ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Kokouksessa on lisäksi tavoitteena suunnata katse toimeenpanoon ja pyrkiä kirittämään erityisesti energiasiirtymän toteuttamista. Maiden on tullut päivittää kansalliset panoksensa (NDC:t) entistä kunnianhimoisemmiksi.
Ilmastopaneeli korostaa, että ilmastopolitiikan tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Kansainvälisissä neuvotteluissa on tärkeää huomioida hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n koostama tieteellinen tieto. Suomen ilmastopaneeli toimii yhteistyössä muiden kansallisten ilmastopaneelien, EU:n ilmastopaneelin ja kansainvälisen ilmastopaneeliverkoston (ICCN) kanssa tarjoten monitieteistä asiantuntemusta päätöksenteon tueksi.
Ilmastopaneeli on median käytettävissä COP30-kokoukseen liittyvissä tietotarpeissa tarjoten ajankohtaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa taustoitusta ilmastoneuvottelujen kulusta ja merkityksestä.
Jyri Seppälä
Yleiskuva ilmastokokouksesta
- Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori
- p. 040 740 1708, jyri.seppala@syke.fi
Kati Kulovesi
Yleiskuva ilmastokokouksesta, kansainväliset sopimukset ja oikeudelliset vaikutukset, ilmastorahoitus, hiilimarkkinat, Brasilian aloitteet
- Ilmastopaneelin jäsen, Itä-Suomen yliopiston professori
- p. 050 439 2173, kati.kulovesi@uef.fi
Lassi Ahlvik
Hiilen hinnoittelu ympäri maailman
- Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston professori
- p. 040 617 6877, lassi.ahlvik@helsinki.fi
Jaana Halonen
Terveys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Ilmastopaneelin jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija
- p. 029 524 6100, jaana.halonen@thl.fi
Katso Ilmastopaneelin kaikkien jäsenten yhteystiedot ja tutkimusalat
Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
Lue lisää julkaisijalta Ilmastopaneeli
Ilmastopaneelin tutkijat median käytettävissä budjettiriihen aikana29.8.2025 14:44:52 EEST | Tiedote
Hallitus kokoontuu syksyn budjettiriiheen 1.-2.9.2025 neuvottelemaan vuoden 2026 talousarvioesityksestä. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat hallituksen ilmastopolitiikkaa sekä uusinta ilmastotutkimusta ja tarjoavat asiantuntijuutensa median käyttöön.
Ilmastopaneelin kannanotto: Hiilineutraalius 2035 on perusteltu ja saavutettavissa oleva tavoite13.3.2025 04:00:00 EET | Tiedote
Metsien muuttuminen nielusta päästölähteeksi vaikeuttaa kiistatta Suomen ilmastolakiin kirjatun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, mutta ei tee siitä mahdotonta. Hiilineutraaliutta tavoittelemalla Suomi tekee reilun osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pitää yllä houkuttelevuuttaan puhtaiden investointien maana. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi päätöksentekijöille on tarjolla runsaasti tutkittua tietoa, jonka pohjalta on mahdollista toimia välittömästi.
Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä YK:n ilmastokokouksen aikana4.11.2024 16:42:17 EET | Tiedote
YK:n ilmastokokous COP 29 pidetään 11.–22.11.2024 Bakussa, Azerbaidžanissa. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat uusinta ilmastotutkimusta ja taustoittavat mielellään ajankohtaisia aiheita ilmastokokoukseen liittyen.
Ilmastopaneelin raportti: Uudet laskelmat puoltavat tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius Suomessa vuoteen 2035 mennessä30.10.2024 09:00:00 EET | Tiedote
Ilmastopaneelin tuore raportti tarkastelee Suomen päästöbudjettia ja hiilineutraaliustavoitetta uusien, ilmastotieteen paremmin huomioivien laskentamenetelmien avulla. Tarkastelun pohjalta Ilmastopaneeli korostaa, että ilmastolakiin kirjattu hiilineutraalius vuonna 2035 on perusteltu tavoite.
Rapport av Klimatpanelen: Ökad distributionsskyldighet och snabbare elektrifiering halverar trafikens utsläpp22.8.2024 04:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands klimatpanel har publicerat en analys om den nuvarande regeringens utsläppsminskande åtgärder för trafiken i förhållande till klimatmålen. De största utmaningarna har att göra med ändringarna i distributionsskyldigheten. Målen kan uppnås genom att öka andelen förnybara bränslen i fossila transportbränslen i tillräcklig grad och genom att påskynda elektrifieringen av trafiken. Det är också ekonomiskt lönsamt att minska trafikens utsläpp för att säkra ansvarsfördelningssektorns utsläppsmål.
