Ilmastopaneeli

COP30: Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä

3.11.2025 12:57:27 EET | Ilmastopaneeli | Tiedote

Jaa

YK:n ilmastokokous COP30 järjestetään 10.–21.11.2025 Belémissä, Brasiliassa. Suomen ilmastopaneeli seuraa kokousta Suomesta käsin ja tarjoaa asiantuntemustaan median käyttöön.

Tänä vuonna YK:n ilmastokokoukselta odotetaan tiekarttaa kansainvälisen julkisen ja yksityisen ilmastorahoituksen kasvattamisesta 1 300 miljardiin dollariin. Neuvotteluagendalla ovat myös indikaattorit, joilla seurataan ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Kokouksessa on lisäksi tavoitteena suunnata katse toimeenpanoon ja pyrkiä kirittämään erityisesti energiasiirtymän toteuttamista. Maiden on tullut päivittää kansalliset panoksensa (NDC:t) entistä kunnianhimoisemmiksi.

Ilmastopaneeli korostaa, että ilmastopolitiikan tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Kansainvälisissä neuvotteluissa on tärkeää huomioida hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n koostama tieteellinen tieto. Suomen ilmastopaneeli toimii yhteistyössä muiden kansallisten ilmastopaneelien, EU:n ilmastopaneelin ja kansainvälisen ilmastopaneeliverkoston (ICCN) kanssa tarjoten monitieteistä asiantuntemusta päätöksenteon tueksi.

Ilmastopaneeli on median käytettävissä COP30-kokoukseen liittyvissä tietotarpeissa tarjoten ajankohtaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa taustoitusta ilmastoneuvottelujen kulusta ja merkityksestä.

Jyri Seppälä
Yleiskuva ilmastokokouksesta

  • Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori
  • p. 040 740 1708, jyri.seppala@syke.fi

Kati Kulovesi
Yleiskuva ilmastokokouksesta, kansainväliset sopimukset ja oikeudelliset vaikutukset, ilmastorahoitus, hiilimarkkinat, Brasilian aloitteet

Lassi Ahlvik
Hiilen hinnoittelu ympäri maailman

Jaana Halonen
Terveys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

  • Ilmastopaneelin jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija
  • p. 029 524 6100, jaana.halonen@thl.fi

Katso Ilmastopaneelin kaikkien jäsenten yhteystiedot ja tutkimusalat

Yhteyshenkilöt

Suomen ilmastopaneeli

Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.

Ilmastopaneeli.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmastopaneeli

Ilmastopaneelin kannanotto: Hiilineutraalius 2035 on perusteltu ja saavutettavissa oleva tavoite13.3.2025 04:00:00 EET | Tiedote

Metsien muuttuminen nielusta päästölähteeksi vaikeuttaa kiistatta Suomen ilmastolakiin kirjatun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, mutta ei tee siitä mahdotonta. Hiilineutraaliutta tavoittelemalla Suomi tekee reilun osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pitää yllä houkuttelevuuttaan puhtaiden investointien maana. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi päätöksentekijöille on tarjolla runsaasti tutkittua tietoa, jonka pohjalta on mahdollista toimia välittömästi.

Rapport av Klimatpanelen: Ökad distributionsskyldighet och snabbare elektrifiering halverar trafikens utsläpp22.8.2024 04:00:00 EEST | Pressmeddelande

Finlands klimatpanel har publicerat en analys om den nuvarande regeringens utsläppsminskande åtgärder för trafiken i förhållande till klimatmålen. De största utmaningarna har att göra med ändringarna i distributionsskyldigheten. Målen kan uppnås genom att öka andelen förnybara bränslen i fossila transportbränslen i tillräcklig grad och genom att påskynda elektrifieringen av trafiken. Det är också ekonomiskt lönsamt att minska trafikens utsläpp för att säkra ansvarsfördelningssektorns utsläppsmål.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye