Otava-kustantamoperheellä on peräti kolme Tieto-Finlandia-ehdokasta
Jenni Räinän Veden ajat (Like), Hannu Salmen Frans Leijon (Otava) sekä Matti Rämön ja Rami Mäkisen Oikeusmurha (Otava) ovat ehdolla vuoden 2026 Tieto-Finlandia-palkinnon saajaksi.
Voittaja julistetaan 27.11. järjestettävässä Finlandia-gaalassa. Kolme yhteensä kuudesta ehdokkaasta on Otavan kustantamoista:
Jenni Räinä – Veden ajat. Matka läpi muuttuneen maiseman (Like)
Vuosia sitten kirjailija Jenni Räinä havahtui siihen, kuinka luonnontilaiset purot olivat hävinneet lähes olemattomiin koko Suomesta, myös hänen synnyinseudultaan. Isänsä kuoleman jälkeen hän lähti tutkimusretkelle muuttuneiden vesien varsille. Hän kulki lähteiltä puroille, puroilta jokien varsille ja jokia myöten meren rannalle. Hän näki järisyttävän muutoksen, joka oli tapahtunut yhden sukupolven aikana.
Jenni Räinä on oululainen kirjailija ja toimittaja. Hänet on palkittu Tieto-Finlandia-palkinnolla osana työryhmää kirjasta Metsä meidän jälkeemme ja Botnia-palkinnolla syrjäseuduista kertovasta kirjasta Reunalla. Hänen toinen romaaninsa Vaino ilmestyy syksyllä 2025.
Veden ajat on ilmestynyt painettuna, e-kirjana sekä Anna Kuusamon lukemana äänikirjana.
Finlandia-raadin perustelut ehdokkuudelle:
Teoksessa on henkilökohtainen ja tunnistettava kertojanääni, mutta teksti antaa upeasti tilaa aiheelle. Vaikka lukija ei uskoisi kiinnostuvansa vesistöistä, tätä lukee riemulla! Soljuva kerronta vie mukanaan. Kirja saa ymmärtämään vesistöjen haavoittuvuuden ja merkityksen osana Suomen luontoa.
Hannu Salmi – Frans Leijon. Kuurosokean ihmeellinen elämä (Otava)
Palkitun tietokirjailijan koskettava tositarina kuurosokeasta isosedästään. Frans Leijon (1878–1947) menetti jo pienenä näkönsä ja kuulonsa. Poika unohti oppimansa sanat ja juoksi nelinkontin villilapsena, johon kukaan ei saanut yhteyttä.
Kuin ihmeen kaupalla Frans pääsi Pietarsaaren kuurojenkouluun, jossa hän oppi viittomakieltä ja pistekirjoitusta. Hänestä tuli taitava käsityöläinen ja kuurojen yhteisön arvostettu jäsen. Hannu Salmi löysi Fransin tutkiessaan sukunsa historiaa. Rippikirjassa luki: ”Kuuromykkä ja sokea. Hyljätty.”
Hannu Salmi on tietokirjailija ja kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hänen kirjansa Tunteiden palo - Turku liekeissä 1827 valittiin vuoden 2022 historiateokseksi. Teos nousi myös tietokirjojen Finlandia-ehdokkaaksi ja yleisöäänestyksen voittajaksi sekä Vuoden tiedekirja -finaaliin.
Frans Leijon on ilmestynyt painettuna, e-kirjana sekä Martti Raninin lukemana äänikirjana.
Finlandia-raadin perustelut ehdokkuudelle:
Sankaritarina epätodennäköisestä sankarista! Lukijan sielua hivelee ihmisten hyvyys, jonka ansioista päähenkilö ei pelkästään selviydy, vaan kukoistaa. Kirjoittaja on nähnyt paljon vaivaa herättääkseen aikakauden eloon kuurosokean näkökulmasta.
Rami Mäkinen ja Matti Rämö – Oikeusmurha. Kuinka järjestelmä tuhosi Auerin perheen
Anneli Auer vapautui miehensä murhasyytteestä heinäkuussa 2011, mutta hän ei aavistanut, että todellinen painajainen oli vasta alkamassa.
Vuonna 2013 oikeus tuomitsi Auerin ja tämän tuolloisen miesystävän pitkiin vankeusrangaistuksiin perheen lapsiin kohdistuneista rikoksista. Lasten kertomukset olivat keskeistä näyttöä. Myöhemmin lapset kertoivat valehdelleensa.
Oikeusmurha kertoo, miten poliisit, syyttäjät, lääkärit ja psykiatrit kehittivät kuvaelman saatananpalvonnasta ja hyväksikäytöstä. Myös lapset joutuivat kärsijöiksi prosessissa, jossa oikeuslaitos janosi tuomiota. Perhe hajosi. Kukaan ei ole ottanut vastuuta virheistä.
Oikeusmurha on ilmestynyt painettuna, e-kirjana sekä Unto Nuoran lukemana äänikirjana.
Finlandia-raadin perustelut ehdokkuudelle:
Teos läpivalaisee perusteellisesti tapauksen, jossa oikeusjärjestelmää onnistuttiin väärinkäyttämään vakavin seurauksin. Faktapitoinen kerronta vetää mukaansa kuin kutkuttavin trilleri. Aiheesta on kirjoitettu paljon, mutta tämä teos on tärkeä. Se tuo paljon uutta tietoa ruodittuun aiheeseen sortumatta skandaalinkäryisyyteen.
