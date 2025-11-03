Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Öljyvahingon torjuntatyöt ovat päättyneet pelastuslaitoksen osalta

3.11.2025 15:00:32 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Maanantaina 27.10. Naantalissa havaitun öljyvahingon torjuntatyöt ovat päättyneet pelastuslaitoksen osalta. Tehtävään liittyvä jälkitorjuntavastuu on siirretty Naantalin kaupungille.

Maanantaina 27.10. koeajossa ollut alus havaitsi hydrauliöljyvuodon, jonka seurauksena arviolta 100–200 litraa öljyä pääsi mereen. Vuoto rajattiin öljyntorjuntapuomeilla, mutta osa öljystä levisi laajalle alueelle ja rannoille.

Tilanteesta ei aiheudu enää haittaa alueen vesiliikenteelle.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhavarsinais-suomen pelastuslaitosöljyvahinko

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Bekämpningsarbetet efter oljeskadan pågår fortfarande i Nådendal.31.10.2025 17:41:33 EET | Pressmeddelande

En oljeskada inträffade i Nådendal måndagen den 27.10. Mängden olja i vattnet har minskat avsevärt, men området är fortfarande avgränsat med oljebekämpningsbommar för att förhindra att oljan sprider sig i riktning mot Nådendals centrum. Båtlederna vid Ukko-Pekka-bron är fortsatt stängda. Avspärrningen beräknas pågå till måndagen den 3.11. Räddningsverket informerar när situationen avslutas eller förändras väsentligt.

Öljyvahingon torjuntatyöt jatkuvat edelleen Naantalissa.31.10.2025 17:41:33 EET | Tiedote

Maanantaina 27.10. tapahtui öljyvahinko Naantalissa. Vesistössä olevan öljyn määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta alue pidetään edelleen rajattuna öljyntorjuntapuomeilla, joilla pyritään estämään öljyn leviämistä Naantalin keskustan suuntaan. Veneväylä Ukko-Pekan sillan kohdalla pidetään edelleen suljettuna. Sulku jatkuu arviolta maanantaihin 3.11. asti. Pelastuslaitos tiedottaa, kun tilanne päättyy tai muuttuu oleellisesti.

