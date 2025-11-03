Öljyvahingon torjuntatyöt ovat päättyneet pelastuslaitoksen osalta
Maanantaina 27.10. Naantalissa havaitun öljyvahingon torjuntatyöt ovat päättyneet pelastuslaitoksen osalta. Tehtävään liittyvä jälkitorjuntavastuu on siirretty Naantalin kaupungille.
Maanantaina 27.10. koeajossa ollut alus havaitsi hydrauliöljyvuodon, jonka seurauksena arviolta 100–200 litraa öljyä pääsi mereen. Vuoto rajattiin öljyntorjuntapuomeilla, mutta osa öljystä levisi laajalle alueelle ja rannoille.
Tilanteesta ei aiheudu enää haittaa alueen vesiliikenteelle.
Päivystävä päällikköPelastuspalvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 907 3500pelastuslaitos.p20@varha.fi
