Blogi: Riippuvuuden puheeksiotto – välittämisen voima arjessa
Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija muistuttaa blogissaan, että puheeksiotto voi muuttaa elämän suunnan.
Riippuvuus on ilmiö, joka koskettaa monia – suoraan tai läheisen kautta. Se ei aina näy ulospäin, eikä sitä aina tunnisteta ajoissa. Siksi puheeksiotto on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä haittoja ja tukea muutosta. Se ei ole syyttelyä, vaan välittämistä. Se on teko, joka voi muuttaa elämän suunnan.
Mitä riippuvuus on – ja miksi se voi jäädä huomaamatta?
Riippuvuus voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Se voi ilmetä pakonomaisena tarpeena käyttää ainetta tai harjoittaa toimintaa, vaikka siitä aiheutuu haittaa. Fyysisessä riippuvuudessa keho tottuu aineeseen, psyykkisessä käyttö lievittää esimerkiksi ahdistusta tai tylsyyttä, ja sosiaalisessa riippuvuudessa korostuu tarve kuulua ryhmään tai saada hyväksyntää.
Usein riippuvuus mielletään yksilön ongelmaksi, vaikka siihen vaikuttavat myös yhteiskunnalliset tekijät. Lääketieteellisesti kyse on aivojen sairaudesta, jossa kyky hallita käyttöä heikentyy. Arkikielessä riippuvuus saatetaan nähdä tapana tai tottumuksena – erityisesti nuorten keskuudessa – eikä sen haitallisuutta aina tunnisteta.
Varhainen puuttuminen – miksi se on tärkeää?
Puheeksiottaminen ajoissa voi:
• Ehkäistä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja
• Auttaa tunnistamaan riskin vakavan riippuvuuden kehittymiselle
• Ylläpitää toivoa, välittämistä ja muutoksen mahdollisuutta
• Suojata kehittyviä aivoja – erityisesti nuorilla
• Säästää resursseja – ehkäisy on tehokkaampaa kuin korjaaminen
Nuoren kohdalla aikuisen rooli on erityisen tärkeä. Nuori ei aina itse tunnista ongelmaa, mutta voi hyötyä tiedosta ja tuesta. Aikuinen voi olla se, joka näkee ensimmäiset merkit ja uskaltaa kysyä.
Miten ottaa riippuvuus puheeksi?
Puheeksiotto vaatii herkkyyttä, kunnioitusta ja rohkeutta. Tässä muutamia käytännön vinkkejä:
1. Valitse oikea hetki ja paikka. Keskustele rauhallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä, kahden kesken.
2. Aloita huolen ilmaisemisella. Esimerkiksi: “Olen huomannut, että… ja haluaisin jutella siitä.”
3. Kysy – älä syytä. Käytä avoimia kysymyksiä: “Miten sä itse koet sun pelaamisen/juomisen?” tai “Oletko miettinyt, miksi käytät?”
4. Kuuntele aidosti. Älä tuomitse tai vähättele. Anna tilaa kertoa oma näkökulma.
5. Tuo huoli esiin rakentavasti. Kerro, mitä olet huomannut ja miksi se huolestuttaa sinua.
6. Tarjoa tukea – älä uhkaa. “Haluaisin, että voit hyvin – voitaisko miettiä yhdessä, mitä tälle voisi tehdä?”
7. Hyödynnä tietoa ja ymmärrystä. Kerro, että riippuvuus ei ole heikkoutta. Etsikää tietoa yhdessä.
Täydellistä hetkeä ei tarvita – välittäminen riittää. Toistuva keskustelu on tärkeämpää kuin täydellinen hetki. Läheisen rooli voi olla hyvin kuormittava ja raskas, muuta kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Apua on saatavilla.
Miten tukea lopettamisessa?
Kun riippuvuus on tunnistettu, tuki muutokseen on ratkaisevaa. Tärkeintä on olla rinnalla kulkija:
• Näytä, että välität. Pysy mukana myös vaikeina hetkinä.
• Auta löytämään apua. Ohjaa esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon, terveydenhuollon palveluihin tai verkkopalveluihin kuten fressis.fi ja mielenterveystalo.fi
• Keskustele motivaatiosta. Miettikää yhdessä, mitä hyötyä lopettamisesta voisi olla.
• Aseta realistisia tavoitteita. Pienet askeleet vievät eteenpäin – lipsahdukset voivat kuulua muutokseen.
• Tunnista ja kannusta edistystä. Huomaa pienetkin onnistumiset ja vahvista niitä.
• Tarjoa vaihtoehtoja. Etsikää yhdessä mielekästä tekemistä, joka tuo hyvää oloa ilman riippuvuutta.
• Kerro vieroitusoireista. Ne ovat ohimeneviä – tieto helpottaa niiden sietämistä.
• Hyödynnä vertaistukea. Tarinoiden jakaminen voi lisätä toivoa ja uskoa muutokseen.
Riippuvuus ei katso ikää tai muotoa
Riippuvuus voi liittyä alkoholiin, nikotiiniin, pelaamiseen, someen, huumausaineisiin tai mihin tahansa toimintaan, joka alkaa hallita elämää. Pienetkin sanat voivat vaikuttaa – ja joskus juuri ne käynnistävät muutoksen.
Huoli on hyvä syy puhua.
Välittäminen on paras työkalu.
Muutos on mahdollinen.
Anna Kenni, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija
hyte- ja osallisuusyksikkö
Lisätietoa hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista
Marraskuun ensimmäisellä viikolla vietetään valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa - lue lisää kampanjasta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Kenniehkäisevän päihdetyön asiantuntijaPuh:040 684 0439anna.kenni@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Blogi: Hyvinvointia elämän taitekohdissa – ilo ja yhteys ehkäisevät yksinäisyyttä3.11.2025 16:23:38 EET | Artikkeli
Ikä Iloiten -hankkeen projektisuunnittelija Anuliisa Salovaara kirjoittaa ennaltaehkäisevän työn merkityksestä. Aihetta käsitellään myös Oma Hämeen toisessa Instagram-livessä 12. marraskuuta.
Oma Häme tarkentaa hallintomenettelyä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun jälkeen31.10.2025 10:24:18 EET | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarkentaa hallintokäytäntöä mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloaikojen muutosten käsittelyssä. Syynä on apulaisoikeusasiamiehen 29.10.2025 antama ratkaisu.
Aluehallitus käsittelee 3.11. Ahveniston ja Viipurintien terveysaseman pysäköintimaksuja30.10.2025 11:43:25 EET | Tiedote
Aluehallitus käsittelee 3. marraskuuta kokouksessaan esitystä, jonka mukaan asiakas- ja henkilöstöpysäköinti olisi jatkossa maksullista Assi-sairaalassa, Viipurintien terveysaseman alueella sekä vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla Hämeenlinnassa. Pysäköinnin maksullisuuden tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa, että paikat ovat ensisijaisesti asiakkaiden ja henkilöstön käytettävissä. Maksullisuus auttaa vähentämään häiriöpysäköintiä, tasapainottaa paikkojen kysyntää ja kattaa pysäköinnin operoinnista, käytöstä ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Pysäköinnin sujuvuus on tärkeää asiakkaiden asioinnin kannalta. Maksut otettaisiin käyttöön Ahveniston alueella Assi-sairaalan toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2026 ja Viipurintiellä kevään aikana. Esityksen mukaan Ahveniston alueella ja Assi-sairaalan pysäköintitalossa lyhytaikainen pysäköinti maksaisi asiakkaille 1,5 euroa tunnilta, ja ensimmäinen puolituntinen olisi maksuton. Viipurintien pääterveysaseman al
Oma Hämeelle vain yksi vaihdenumero käyttöön 3. marraskuuta alkaen29.10.2025 10:36:33 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen vaihdepalvelu keskitetään yhteen numeroon 3. marraskuuta alkaen. Jatkossa Oma Hämeen vaihdenumero on 03 6291. Aiemmin käytössä ollut vaihdenumero 03 629 629 poistuu. Puhelinvaihdetta hoitaa Oma Hämeen oma henkilökunta palveluneuvonnasta. Puhelinvaihde palvelee arkisin klo 7-17. Puheluiden keskittäminen yhteen numeroon selkeyttää palvelua ja helpottaa asiakkaiden yhteydenottoa. Poistuvassa numerossa on muutoksesta nauhoitettu ohjeistus asiakkaille. Voit tiedustella Oma Hämeen palveluiden yhteystietoja myös Info-chatista. Chat on avoinna arkisin klo 9–13, ja sieltä saat apua yhteystietojen lisäksi myös esimerkiksi palveluiden sijainteihin ja yleisiin toimintaohjeisiin liittyvissä asioissa. Huomioithan, että emme käsittele chatissa potilastietoja emmekä ajanvaraukseen tai laskutukseen liittyviä asioita. Terveyteen tai elämäntilanteeseen liittyvää ohjausta tai neuvontaa saat muista chat-palveluistamme. Lue lisää täältä: Chat- ja etävastaanottopalvelut - Oma Häme Voit aloi
Aluevaltuusto päätti strategian pohjasta ja keskusteli vilkkaasti ikäihmisten asumispalveluista29.10.2025 07:49:02 EET | Tiedote
Muutokset ikäihmisten asumispalveluihin hyväksyttiin äänestysten jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme