Hyvinvointialueiden toimitilakustannukset vaarassa nousta jopa kolmanneksen 10 vuodessa
Maakuntien tilakeskuksen tuoreen tilannekuvaraportin mukaan hyvinvointialueiden toimitilakustannukset ovat voimakkaassa kasvussa. Jos alueiden toiminta jatkuu nykyisen kaltaisena, odotettavissa on koko maan tasolla jopa yli 30 prosentin tilakustannusten nousu vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2025 hyvinvointialueiden toimitilakustannusten ennakoidaan olevan noin 2,3 miljardia euroa.
Hyvinvointialueiden lakisääteinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus on laatinut kaksi niin kutsuttua perusuraa, joiden avulla voidaan ennustaa ja vertailla toimitilakustannusten kehitystä hyvinvointialueilla:
- Kahden prosentin perusuran mukaan toimitilakustannukset nousisivat vuoden 2023 yhteensä 2,1 miljardista eurosta vuoden 2032 loppuun mennessä 2,7 miljardiin euroon.
- Viiden prosentin perusuran mukaan kustannukset nousisivat jopa 3,03 miljardiin euroon samassa ajassa.
Omistettujen kohteiden kustannusten kasvu voisi kymmenen vuoden aikana olla 40–53 prosenttia ja vuokrattujen tilojen 22–42 prosenttia eri kasvuvauhtien mukaan.
”Testasimme perusuria vuoden 2024 toteutuneilla tilakustannustiedoilla. Ne vastasivat varsin hyvin laskennallisia perusuria: valtakunnallinen ero jäi alle miljoonaan euroon. Vuonna 2024 hyvinvointialueiden toimitilakustannukset olivat 2,2 miljardia euroa”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen tietopalvelujohtaja Ari Maaninen.
Muutokset tilaverkossa toistaiseksi vähäisiä
Vuoden 2024 lopussa hyvinvointialueiden hallinnassa oli noin 10,8 miljoonaa neliömetriä, jotka jakaantuivat 553 000 tilaan ja 9 100 rakennukseen. Eniten tilaa oli käytössä erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa, vähiten pelastustoimella. Hyvinvointialueiden omistuksessa oli 35 prosenttia tiloista, kun vuokrattujen osuus oli 64 prosenttia ja muiden hallintamuotojen prosentin. Osa alueista toimi kokonaan vuokratiloissa.
”Vuodenvaihteessa 2024–2025 hyvinvointialueilla oli yhteensä reilut 8 000 vuokrasopimusta, joiden laskennallinen vuokrasitoumus oli hieman alle viisi miljardia euroa. Toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia oli enemmän kuin määräaikaisia. Vuokra-asetuksen mukaisia, niin kutsuttuja 3+1-sopimuksia, oli yhteensä noin 2 000 kappaletta”, Maaninen luettelee.
Voimaanpanolakiin perustuvia vuokra-asetuksen mukaisia, niin kutsuttujen 3+1-sopimusten piirissä olevia tiloja oli vuonna 2024 yhteensä noin 2,2 miljoonaa neliömetriä. Niiden vuokrakustannukset olivat 400 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden kaikista 1,2 miljardin euron vuokrakustannuksista ja 2,2 miljardin euron tilakustannuksista.
”Kun 3+1-sopimukset päättyvät, tarjoavat ne ensimmäisen selkeän ja suuren kertaluontoisen kokonaisuuden, jonka avulla hyvinvointialueet voivat tehdä merkittäviä muutoksia palvelutilaverkkoihinsa. Vuonna 2024 alueiden käytössä olevien tilojen kokonaismäärä neliömetreissä väheni valtakunnallisesti vain noin prosentin”, Maaninen sanoo.
Kustannusten hillintä vaatii suunnitelmallisuutta
Hyvinvointialueiden arkea värittävät parhaillaan mittavat talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet, vaikka ydintoiminta sinänsä on vakiintumassa. Palveluiden ja niiden tuottamiseen tarvittavien tilojen kehittäminen on edennyt useilla alueilla odotettua hitaammin.
”Olemme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa sitoutuneet tavoittelemaan 300 miljoonan euron säästöjä tilakustannuksiin vuoteen 2028 mennessä ja tilojen hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. On selvää, että kustannuskasvun leikkaaminen edes osittain vaatii hyvinvointialueilta näkemyksellistä ja pitkäjänteistä suunnittelua, alueiden välistä ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista”, sanoo Maaninen ja jatkaa:
“Hyvinvointialueiden kiinteistöjohtaminen on keskeisessä asemassa, kun tavoitteena on hillitä käytössä olevien tilojen kustannusten kasvua ja samalla tukea palvelujen saavutettavuutta ja kestävää kehitystä.”
Maakuntien tilakeskus jatkaa työtä muun muassa yhteisten kiinteistö- ja toimitilastrategioiden, sisäisen vuokrauksen mallin, tilainvestointiprosessin ja kansallisten tilakonseptien kehittämiseksi. Näiden avulla voidaan varmistaa hyvinvointialueiden tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, kustannustehokkuus ja ennakoitavuus joka puolella Suomea.
Ari MaaninentietopalvelujohtajaMaakuntien tilakeskusPuh:029 471 2003ari.maaninen@maakuntientilakeskus.fi
Stana PorvaliviestintäpäällikköMaakuntien tilakeskus OyPuh:029 471 2032stana.porvali@maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus - hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus
Maakuntien tilakeskus toimii valtion erityistehtäväyhtiönä ja hyvinvointialueiden lakisääteisenä toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Sen tehtävänä on valtakunnallisesti kehittää yhteistyössä hyvinvointialueiden ja valtion kanssa toimitilajohtamiseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat sekä palveluverkot. Yritys tavoittelee yhdessä asiakkaidensa kanssa, että alueiden vuotuisia toimitilakustannuksia saataisiin tehostettua 300 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä ja että hyvinvointialueiden toimitilojen hiilineutraalisuus saavutettaisiin vuoteen 2035 mennessä. www.maakuntientilakeskus.fi
Lue lisää julkaisijalta Maakuntien tilakeskus Oy
Hyvinvointialueet ensimmäistä kertaa mukaan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen9.10.2025 10:59:29 EEST | Tiedote
Uusi julkishallinnon energiatehokkuussopimus vuosille 2026–2035 allekirjoitettiin torstaina 9.10.2025 Helsingissä Smolnassa. Yksi sopimuksen allekirjoittajista oli hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus Maakuntien tilakeskus. Nyt sopimukseen voivat liittyä ensimmäistä kertaa myös hyvinvointialueet.
Hyvinvointialueiden tilainvestointitarve jopa 5,3 miljardia euroa11.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Maakuntien tilakeskuksen vuoden 2025 lakisääteisen investointiselvityksen mukaan hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tiloihin kohdistuva investointitarve on noin 5,3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Merkittävä osa investoinneista on erikoissairaanhoidon ja yliopistollisten sairaaloiden rakennushankkeita. Investointien ohjauksessa korostuvat nyt entistä enemmän strateginen näkemys, kustannustehokkaat toimintamallit ja uudenlaiset tilakonseptit.
Palveluverkkouudistukset eivät vielä näy hyvinvointialueiden tilojen määrissä ja kustannuksissa10.9.2024 09:00:00 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden toimitilakustannukset vuonna 2023 olivat noin 2,2 miljardia euroa. Vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden hallinnassa oli yli puoli miljoonaa tilaa, jotka jakaantuivat noin 9 500 rakennukseen. Pinta-alana käytössä oli noin 10,7 miljoonaa neliömetriä. Reilu kolmannes tiloista oli hyvinvointialueiden omistamia, loput vuokrattuja. Alueiden tekemät palveluverkkouudistukset eivät kuitenkaan vielä näy tilojen tai kustannusten vähenemisenä. Samalla uudet tilainvestoinnit luovat kustannuksiin kasvupainetta.
Hyvinvointialueilla tarve 5,85 miljardin euron tilainvestoinneille – erikoissairaanhoito edelleen merkittävin investointikohde7.6.2024 12:04:58 EEST | Tiedote
Maakuntien tilakeskus on laatinut ensimmäisen lakisääteisen selvityksen hyvinvointialueiden tilainvestoinneista. Selvityksen mukaan alueilla on jo tehty päätökset hankkeista, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 3,0 miljardia euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon hankkeisiin. Lisäksi alueilla on noin 2,8 miljardin euron investointisuunnitelmat. Näistä suurin osa olisi HUS-yhtymän ja Pirkanmaan hyvinvointialueen hankkeita.
Maakuntien tilakeskus hyvinvointialueiden omistukseen19.1.2023 08:54:22 EET | Tiedote
Maakuntien tilakeskuksen omistuspohja laajeni vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Yhtiön omistajana jatkaa Suomen valtio. Yhtiölle on valittu myös uusi hallitus ja hallituksen puheenjohtaja.
