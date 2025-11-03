"Voidaan puhua jo telakkateollisuuden renessanssista” - merkittävä osa Suomen kasvusta tulee nyt teollisuudesta ja rakentamisesta
Teollisuus ja rakentaminen muodostavat merkittävän osan koko talouden kasvusta tulevina vuosina, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tuoreessa toimialakohtaisessa ennusteessaan. Laiva- ja jäänmurtajatilausten myötä voidaan puhua jo telakkateollisuuden renessanssista. Rakentaminen jatkaa niin ikään kasvuaan, vaikka palautuminen aiemmalle tasolle onkin hidasta. Hotelli- ja ravintola-ala, ja palvelualat kokonaisuudessaan, yskivät vielä tämän vuoden, mutta kääntyvät varovaiseen kasvuun ensi vuonna.
Etlan syyskuussa julkaiseman laajan suhdanne-ennusteen mukaan Suomen bkt kasvaa tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia. Vuonna 2027 Etla ennustaa kasvun jatkuvan 1,2 prosentin vauhdissa. Tänään julkaistun toimialakohtaisen ennusteen mukaan lähivuosien talouskasvua kannattelevat erityisesti teollisuus ja rakentaminen. Suomen vientikysyntä vahvistuu, mikä tukee teollisuuden näkymiä.
Tehdasteollisuudessa näkymät erityisesti ”muiden kulkuneuvojen valmistuksessa” ovat selvästi vahvistuneet. Useat uudet laivatilaukset, kuten Turun telakan jättiristeilijät, Rauman telakan saamat Puolustusvoimien tilaukset sekä Helsingin telakan jäänmurtajatilaus Kanadaan, ovat lisänneet alan aktiviteettia merkittävästi. Työtä on samalla valunut myös Uuteenkaupunkiin ja Poriin.
Jäänmurtajatilauksia on odotettavissa vielä lisää Yhdysvalloista, joten tutkijat puhuvat jo telakoiden uudesta tulemisesta, renessanssista.
─ Lukuisten uusien laivatilausten ansiosta voidaan hyvin puhua jo telakkateollisuuden renessanssista. Odotamme tehdasteollisuuden arvonlisäyksen jatkavan kasvussa paitsi tänä vuonna, myös kahtena seuraavana vuonna. Alan luottamus on niin ikään jatkanut kohenemistaan ja uusien tilausten arvo on myös noussut selkeästi, toteaa Etlan vanhempi tutkija KTT Sakari Lähdemäki.
Vientinäkymät eivät tosin ole täysin aurinkoisia. Näkymiä varjostaa edelleen maailmankaupan epävarmuus, kuten Yhdysvaltojen tuontitullit.
Rakennusala kasvaa taas, mutta hitaasti
Rakentamisen lama jää taakse vuosien 2025─2027 aikana ja rakennusala kasvaa taas. Kasvua tukevat korkojen lasku, rakennuskustannusten kasvun maltillistuminen ja ostovoiman elpyminen.
Rakentaminen ei kuitenkaan palaudu nopeasti aiemmalle korkealle tasolleen vaan palautuminen on hidasta. Selkeintä kasvu on ollut erikoistuneessa rakennustoiminnassa, kun taas asuinrakentaminen on kasvanut hitaasti.
Nvidian ja Nokian yhteistyö voi kirittää sähkö- ja elektroniikkateollisuutta
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden näkymät ovat kirkastuneet, ja Nvidian ja Nokian yhteistyö voi näkyä myös Suomessa alan aktiviteetin ja arvonlisäyksen kasvuna. Etla ennustaakin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden jatkavan kasvussa myös seuraavina vuosina. Vaikutus voi olla positiivinen myös tietojenkäsittelypalveluissa, jotka ovat muutenkin olleet talouden valopilkkuja jo pidempään.
Paperi- ja kemianteollisuudessa näkymät jatkuvat ankeina ja kasvu on selvästi metalliteollisuutta vaimeampaa.
Majoitus- ja ravitsemisala supistui viime vuonna ja jää tänä vuonna nollakasvuun. Kotitalouksien lisääntynyt säästäminen ja majoitusalan arvonlisäverokannan nostaminen ovat heikentäneet alan kysyntää, arvioi vanhempi tutkija VTL Ville Kaitila.
─ Ensi vuonna maltillisen kasvun pitäisi alkaa majoitus- ja ravitsemisalallakin, mutta paljon on kiinni kotitalouksien kulutuspäätöksistä. Majoitusalalla kasvu tulee ulkomaisista matkailijoista, joten markkinointiin kannattaa nyt panostaa, vinkkaa Kaitila.
Liitteet (2 kpl): Etla Suhdanne Toimialat Syksy 2025 (embargo 5.11.2025 klo 00:01) & Kuvio 1: Arvonlisäys toimialoittain
Syksyn 2025 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan syyskuussa julkaisemaan Suhdanne Syksy 2025 -makrotalouden ennusteeseen ja mm. Suomen kansantalouden panos-tuotosmalliin. Suhdanne Toimialat sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.
