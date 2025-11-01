Pohjois-Atlantin matalapaine puskee lämpöpulssin Suomeen asti – sääennusteessa on poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja
Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja mitataan todennäköisimmin keskiviikkona. Aurinko näyttäytyy torstaina mahdollisesti maassamme laajemmin.
Marraskuun ensimmäinen viikko alkaa koko maassa selvästi tavanomaista lämpimämpänä. Ilmavirtaus käy lounaan puolelta, mistä Suomeen saapuu Atlantin syvän matalapaineen saattelemana runsaasti kosteutta, lämpöä ja sadealueita.
Ilmatieteen laitoksen maanantaina 3.11. tekemän sääennusteen mukaan ensimmäinen laaja sadealue saapuu tiistai-iltana länteen iltapäivän ruuhka-aikaan ja liikkuu koko maan yli keskiviikkoaamuun mennessä. Ainoastaan osassa Pohjois-Lappia sade on osaksi lunta. Keskiviikkona vesi- ja tihkusateita on odotettavissa monin paikoin maan etelä- ja keskiosaan. Myös sumuja ja utuja esiintyy alkuviikosta ajoittain.
Lämpötilojen osalta säätilanne on ennustettuihin sademääriin verrattuna tilastollisesti mielenkiintoisempi. ”Etelässä lämpötila on päivisin ja ajoittain jopa öisinkin 10 asteessa, mikä on vuodenaikaan nähden poikkeuksellista. Varsinkin keskiviikkona vastaavia lämpötiloja mitataan myös maan keskiosassa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Pohjoisessa lämpötila vaihtelee 5 asteen molemmin puolin. Lähinnä käsivarren suunnalla on alkuviikolla ajoittain pakkasta.
Viikon puolivälissä Suomi jakautuu sään osalta kahtia
Keskiviikon jälkeen ilmavirtaus kääntyy enemmän länteen tai luoteeseen, mistä Suomeen alkaa virrata kuivempaa ja myös vähän kylmempää ilmaa. Varsinkin torstai näyttää pitkästä aikaa laajemmin aurinkoiselta päivältä lähes koko maassa.
Loppuviikon osalta sää näyttää Suomessa kahtia jakaantuneelta, sillä etelään on saapumassa lounaasta jälleen uusi matalapaine ja annos kosteampaa ilmaa. Pohjoisessa sää puolestaan pysynee vähän kylmempänä ja poutaisempana, vaikka joitakin lumi- tai räntäsateita voi tulla.
Ensi viikon osalta ennusteissa on merkkejä selvemmästä kylmenemisestä ainakin maan pohjoisosassa. Mikäli ennuste toteutuu, pohjoisessa lämpötila laskisi selvästi ja etelässäkin ajoittain pakkasen puolelle. Samalla ensilunta voitaisiin saada laajemmin Suomessa.
