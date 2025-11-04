Vapriikki tarjoilee vuonna 2026 huikeaa jalkapallon juhlaa sekä nostalgista Tamperetta
Museokeskus Vapriikki Tampereella osallistuu vuonna 2026 jalkapallon MM-kisahuumaan. Huhtikuussa avautuva Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely esittelee tähdet, tapahtumat ja tarinat miesten ja naisten MM-kisojen historiasta. Kesäkuussa avautuva Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa vie matkalle aikaan, jolloin moderni maailma vasta alkoi muuttaa kaupunkikuvaa. Syksyllä päästään pelailemaan täysin uudistuneeseen Pelimuseoon. Lisäksi Postimuseo avaa toukokuussa Vapriikissa uuden pysyvän näyttelyn, Postia ja Bittejä.
Vuoden luontokuvat 2025 13.2.-12.4.2026
Vapriikin näyttelyvuoden avaa tuttuun tapaan Vuoden luontokuvat -näyttely. Vuoden Luontokuva 2025 on Ossi Saarisen ”Tassut”, vaikuttava ja ainutlaatuinen lähikuva ilveksen etutassuista. Vuoden Luontokuvasta, kilpailun sarjavoittajista sekä muista kilpailussa palkituista kuvista muodostuva näyttelykokonaisuus kiertää vuoden 2026 ajan ympäri Suomea. Vuoden Luontokuvat -kiertonäyttely on myös Vapriikin asiakkaiden jokavuotinen suosikki.
Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen 16.4.2026-1.11.2026
Kesän 2026 jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Samalla kuin veikkaillaan, kuka voittaa Kanadassa, USA:ssa ja Meksikossa järjestettävät kisat, Vapriikin näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin. Näyttely esittelee tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Kuvat, videot, pokaalit, pelipaidat ja pallot muistuttavat kisojen sankareista ja antisankareista, klassikkopeleistä, kohuista ja kuumista puheenaiheista.
Syvemmällä tasolla selviää myös, miten MM-turnaus syntyi ja mitä ilmiöitä, ja maailman tapahtumia eri vuosien kisat ovat heijastelleet. Näyttelykävijä voi turnaushistorian kautta perehtyä laajemmin jalkapallon kehitykseen urheilulajina sekä kisoihin globaalina tapahtumana. Ja vaikka Suomi ei ole aikuisten jalkapallon MM-kisoihin vieläkään päässyt, nähtävillä on myös katsaus suomalaisen maajoukkuejalkapalloilun ja MM-karsintojen historiaan.
Näyttely toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä. Pääosa esineistöstä tulee lainaan FIFA-museosta Zürichistä ja Rooman kansainvälisestä jalkapallomuseosta. Esillä on monipuolinen kokoelma turnaushistoriaan liittyviä esineitä. Nähtäville tulevat muun muassa Diego Maradonan ja Gordon Banksin pelipaidat, Tinja-Riikka Korpelan vuoden 2025 peliasu sekä France Football-lehden vuonna 2002 parhaaksi pelaajaksi valitsemalle Ronaldolle myöntämä Ballon d'Or -palkinto. Suomalaiseen jalkapalloon liittyviä esineitä ovat lainanneet Urheilumuseo Tahto, Postimuseo sekä yksityiset henkilöt.
Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa 4.6.2026-31.1.2027
Kesäkuussa Vapriikki avaa varsinkin tamperelaista yleisöä lämmittävän nostalgisen katsauksen kaupungin historiaan. Mennyt maailma johdattaa kävijän aikamatkalle Tampereen menneisyyteen historiallisten valokuvien avulla. Niiden kautta kävijä pääsee kokemaan, millaiselta Tampere näytti 1900-luvun alussa, viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ennen Suomen itsenäistymistä. Tutuksi tulee teollisuuskaupunki rakennuksineen, katuineen, toreineen, tehtaineen ja ihmisineen.
Vuosisadan ensimmäiset vuosikymmenet tunnetaan Euroopan historiassa nimellä belle époque, kaunis aikakausi, joka oli rauhan, vaurastumisen ja uudistumisen aikaa. Tyylillisesti kausi tunnetaan art nouveausta. Myös Tampereella kaupungin siluetti muuttui, teollisuus kasvoi ja aatemaailma kuohui, mutta arkinen elämä eli omaa rytmiään puutalokortteleissa ja tehdaspihoilla. Näyttelyssä esille pääsevät Tampereen eri alueiden miljööt ja niiden asukkaat. Osin ennen julkaisemattomat valokuvat kertovat tarinan kaupungista, joka kasvoi ja muuttui, mutta säilytti oman luonteensa ja yhteisöllisyytensä. Tule kokemaan, miltä Tampere näytti vuosikymmeninä, jolloin moderni aika alkoi hiljalleen muuttaa arjen rytmiä ja ihmisten unelmia.
Uudistettu Pelimuseo avautuu 10.10.
Kymmenen vuoden ikään ehtinyt Suomen pelimuseo uudistuu vuonna 2026. Uudistuksessa Pelimuseon näyttelylle tulee lisätilaa n. 100m2. Luvassa on uusia pelattavia pelejä, ja museo saa myös kaksi uutta teemahuonetta. Pelimuseo on aktiivisesti kerännyt palautetta asiakkailtaan, ja heidän toiveensa tulevat näkymään uudessa museossa.
Uudistuksen myötä yleisölle - sekä pelit hyvin tunteville harrastajille, että pelejä harvemmin pelaavillekin - muodostuu yhä monipuolisempi kuva suomalaisista peleistä ja niiden merkityksestä yhteiskunnalle. Uudistuksessa parannetaan myös pelien saavutettavuutta ja näyttelytekniikka päivitetään perusteellisesti. Nostalginen tunnelma ja pelaaminen ovat edelleen suositun museon keskeinen teema. Pelimuseo sulkeutuu uudistuksen vuoksi 3.8.2026.
