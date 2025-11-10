Sydän-Laukaan koulussa pidetään häiriötilanneharjoitus perjantaina 14.11.
Saralinnantie 3:ssa sijaitsevalla Sydän-Laukaan koululla järjestettävään harjoitukseen osallistuu useita eri toimijoita ja viranomaisia. Koulun liikuntasali ja joitain luokkatiloja on varattu harjoituksen käyttöön, mutta muuten koulun oppilaiden koulupäivä toteutuu normaalisti.
Tilaisuudessa harjoitellaan evakuointikeskuksen perustamista Sydän-Laukaan koulun tiloihin. Harjoitus on Suomen Punaisen Ristin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoteutus. Mukana on toimijoita muun muassa SPR:stä, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, Laukaan kunnasta ja Laukaan seurakunnasta. Harjoitus on viranomaisten keskinäinen ja ei vaikuta koulun oppilaiden koulupäivän sisältöön.
Harjoitus näkyy myös Saralinnantien katukuvassa: koululle tulee muun muassa pelastuslaitoksen ajoneuvoja.
Harjoitus on käynnissä perjantaina 14.11. noin kello 10–16.
Harjoituksen suunnittelusta ja kokonaisuuden koordinoinnista vastaa Keski-Suomen pelastuslaitos ja valmiussuunnittelija Mika Koskinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika Koskinen, valmiussuunnittelija, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 040 352 5521, mika.koskinen(at)pelastustoimi.fi
Riku Lehtinen, valmiuspäällikkö, Keski-Suomen pelastuslaitos, p. 050 461 0307 riku.lehtinen(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
