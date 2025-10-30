Graniittiklubi avautuu Paasitorniin

Helsingin Säästöpankinrannassa sijaitsevan Paasitornin historiallinen miljöö saa uuden, urbaanin lisän, kun Graniittiklubi avaa ovensa. Moderni kulttuuriklubi ja lounge-ravintola yhdistää rakennuksen arvokkaan perinnön ja nykyaikaisen tunnelman tarjoten laadukkaan mutta helposti lähestyttävän kohtaamispaikan.

Graniittiklubi on suunnattu erityisesti kulttuurista kiinnostuneille, jotka arvostavat hyvää ruokaa, juomaa, musiikkia ja kohtaamisia tyylikkäässä mutta rennossa ympäristössä. Klubille voi poiketa ennen teatteri- tai konserttiesitystä, jäädä viihtymään pitkälle iltaan tai pysähtyä spontaanisti nauttimaan hetkestä.

–Graniittiklubi syntyi halusta luoda paikka, joka yhdistää kulttuurin, ruoan ja seurustelun saumattomasti. Paasitornin historiallinen ympäristö antaa puitteet, mutta tärkeintä on tunnelma – lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä tila, jossa viihdytään yhtä hyvin ennen esitystä kuin sen jälkeen, liiketoimintajohtaja Kristian Helanne kertoo

Jaettavia makuja ja lounge-tunnelmaa

Graniittiklubi tarjoaa sesongin makuja sekä jaettavia sapaksia ja pinsoja, jotka on valmistettu kotimaisista raaka-aineista. Tarjoilumalli yhdistää tiskiltä tilaamisen ja pöytiin tarjoilun.

–Halusimme rakentaa ruokakonseptin, joka sopii yhteen jaettujen hetkien kanssa. Graniittiklubin annokset on suunniteltu jaettaviksi, ne ovat visuaalisia, maistuvia ja helposti lähestyttäviä. Keittiöfilosofiamme pohjaa sesongin raaka-aineisiin ja kotimaisuuteen, keittiötoimenpäällikkö Sami Toijanen avaa.

Sisustustoimisto Muuan on luonut Graniittiklubiin modernin lounge-henkisyyden, joka kunnioittaa Paasitornin historiaa.

–Graniittiklubin sisustuksessa halusimme tuoda esiin rakennuksen vahvan kivisen identiteetin ja yhdistää siihen urbaanin, nykyaikaisen tunnelman. Lopputulos on tila, joka tuntuu yhtä aikaa historialliselta ja ajankohtaiselta – paikka, jossa on lupa viipyä, sisustusarkkitehti Alice Mattila kuvaa.

Livemusiikkia ja elämyksiä

Klubilla nähdään niin pianisti-iltoja, kuukausittaisia teatteriesittelyjä kuin viinitastingeja. Luvassa on jazzia, klassikoita, rytmikästä menoa sekä yllätyksellisiä dj-settejä – jotakin jokaiselle kulttuurin ja musiikin ystävälle.

Joka torstai 13.11. alkaen Tuomo Uusitalo Piano Duo tarjoilee New York -tyylisen jazzillan, jossa Suomen jazzin kärkinimet vierailevat viikoittain. Viikonloppu alkaa tyylillä joka perjantai Friday Evenings Piano Pops -klubin parissa, jossa tuttuja ja rakastettuja kappaleita soitetaan pianon säestyksellä.

Joka toinen keskiviikko Nevala kattaa dj-pöydän musiikilla, joka on muovannut heidän soundiaan. Entiset kämppikset ja nykyiset bändikaverit Oliver Bentley, Emil Inberg, Sakari Soukka ja Ossian Stadigh kaivavat levylaukut esiin: luvassa on genrevapaata soittoa kulmakivistä kuriositeetteihin – vanhaa ja uutta, tuttua ja tuntematonta. Brazilian Aeroplane puolestaan tuo pöydän ympärille rytmikästä brasilialaista sambaa, bossa novaa ja MPB-klassikoita.

Luvassa on siis laadukasta musiikkiohjelmistoa – ei aallonharjalta, vaan kulttuurilliselta ja viihteelliseltä ruohonjuuritasolta monipuolisesti eri genreinä. Graniittiklubi avautuu 13.11.2025 legendaarisen Juttutuvan naapurissa täyttäen ihmisten nälän hyvän ohjelmiston, ruoan, juoman ja seurustelun kera. Tervetuloa kokemaan Hakaniemen uusi urbaani kohtaamispaikka ja kaupunkilaisten lämminhenkinen olohuone!