Taloyhtiöiden korjaaminen vähentynyt edelleen
Kiinteistöliiton syksyn Korjausrakentamisbarometrin perusteella taloyhtiöiden korjausrakentaminen supistuu edelleen lievästi vuonna 2025. Positiivista on kuitenkin se, että tulevia korjaushankkeita suunnittelee useampi kuin viime vuonna, mikä ennakoinee urakointienkin kasvua ensi vuodesta lähtien.
Vastaushetkellä syys-lokakuussa 32 prosentilla taloyhtiöitä oli korjaushanke menossa tai hanke oli juuri päättynyt. Menossa olevia hankkeita on hieman viime vuotta vähemmän, mutta hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa olevien taloyhtiöiden määrä on kasvanut. Taloyhtiöt ovat barometrin mukaan saaneet tarjouksia edelleen verrattain hyvin. Tilanne kuitenkin vaihtelee hankkeesta ja paikkakunnasta toiseen.
Taloyhtiöiden korjausrakentamisen laskuvaihe voi päättyä
Barometrin tulosten perusteella taloyhtiöiden korjausrakentamisen määrä jäänee jälkeen vuonna 2025 edellisvuosista. Näkymät eivät kuitenkaan enää heikentyneet kevääseen 2025 verrattuna. Barometrissa laskettava vastausvuoden Ilmapuntarin saldolukema oli edelleen miinusmerkkinen, mutta miinus oli kevään 2025 lukemaa pienempi. Pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa saldoluvut olivat parhaat. Koko Suomessa aiempaa suuremmasta korjaamisen määrästä raportoi 26 prosenttia vastaajista, kun taas pienemmästä korjausrakentamisen määrästä kertoi 30 prosenttia vastaajista.
Vuodelle 2026 vastaajista 26 prosenttia odottaa kasvavaa korjaamista, kun supistumista odottavia oli 27 prosenttia. Saldolukema on näin ollen -1. Lukema on samalla tasolla kuin syksyllä 2024. Ensi vuoden saldoluvut ovat korkeimmat pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa.
”Korjausrakentamisessa on päättymässä kolmas peräkkäinen miinusmerkkinen vuosi, ja tämänhetkinen näkymä on nollakasvu vuodelle 2026. Kevättalvella 2026 yhtiökokousten aikaan nähtäneen, mihin suuntaan vuoden 2026 korjausrakentaminen lopullisesti kallistuu. Markkinoilla on palveluiden tarjontaa onneksi saatavilla. Toisaalta korjaustarpeita on jäänyt odottamaan toteutustaan viime vuosien hiljaisemman jakson aikana”, tulkitsee tuloksia Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.
Putkistokorjaukset edelleen kärkipaikalla kerrostalojen korjauksissa
Kerrostaloissa hankkeiden kärjessä ovat tänä vuonna vesi- ja viemärijärjestelmät, joita ilmoitti korjaavansa noin 10 prosenttia kaikista vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä hankkeita olivat julkisivujen ja vesikaton hankkeet. Myös lämmitysjärjestelmän hankkeita on paljon. Sen sijaan sähköautojen lataushankkeiden osuus laski kerrostaloissa alle viiteen prosenttiin vastanneista.
”1970-luvulla rakennetun suuren kiinteistökannan tullessa putkiremontti-ikään on luonnollista, että vesi- ja viemärijärjestelmäkorjausten määrä kasvaa. Oletettavaa on, että putkistosaneeraukset tulevat pysymään kerrostalokannan TOP 3-yleisimpien korjausten joukossa seuraavan 10 vuoden ajan. Viemärisaneerauksissa käytettävät menetelmät jakautuvat tällä hetkellä melko tarkasti tasan viemäreiden uusimisen ja sisäpuoleisen saneerauksen välillä”, arvioi tuloksia Kiinteistöliiton rakennustekninen asiantuntija Anssi Väätäinen.
Rivi- ja erillistaloissa piharakenteet ja salaojat, ulkovaipan hankkeet sekä putkistot olivat yleisempien hankkeiden listalla. Näitä korjauksia ilmoitti seitsemästä yhdeksään prosenttia kaikista vastaajista. Sähköauton latausjärjestelmien hankkeita ilmoitti runsaat viisi prosenttia vastaajista.
Sähköautojen lataushankkeita edelleen paljon vuosina 2025–2029
Sähköautojen latauspisteet ovat alkaneella viisivuotiskaudella yhä yleisin kerrostaloyhtiön ylläpito- tai korjaushanke, noin 28 prosentin osuudella kaikista vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä hankkeita ovat lukitusjärjestelmien, vesikaton, putkistojen sekä julkisivujen korjaushankkeet. Näiden osuudet ovat 17–18 prosenttia vastaajista.
Rivi- ja erillistaloyhtiöissäkin sähköautojen latauspaikat ovat edelleen kärjessä 29 prosentin osuudella kaikista vastaajista. Ikkunoiden ja ulko-ovien sekä putkistojen, vesikaton sekä piharakenteiden ja salaojien hankkeita ilmoitti kutakin noin viidennes vastaajista.
Hankkeiden rahoitusnäkymissä ei muutosta vuoden 2025 aikana
Taloyhtiöiden korjauslainojen saaminen näyttää barometrin tulosten perusteella pysyneen ennallaan. Enintään yhden lainatarjouksen saaneiden osuus oli edelleen 35 prosenttia. Kokonaan ilman hankerahoitusta ovat jääneet vain erittäin harvat taloyhtiöt, tässä kyselyssä alle kaksi prosenttia vastanneista.
Lainaehtojen kehitysodotukset jatkoivat heikentymistään. Nyt 34 prosenttia vastaajista odottaa heikentyviä lainaehtoja, parantuvia enää 9 prosenttia vastaajista (saldoluku nyt -25 vs. -7 / Kevät 2025 ja +4 / Syksy 2024).
Putkistokorjausten kokonaiskustannukset kasvaneet ripeästi
Korjausrakentamisbarometrissa kerätään kahden vuoden välein tietoja myös putkistokorjausten kokonaiskustannuksista kahden viimeisen vuoden aikana toteutetuissa urakoissa. Perinteisen tavan viemärikorjausten kokonaiskustannusten mediaani oli tässä barometrissa koko Suomessa hieman alle 1000 euroa huoneistoneliötä, kun kaksi vuotta sitten lukema oli 900 euroa. Pääkaupunkiseudulla kokonaiskustannukset olivat mediaaniltaan 1100 euroa neliöltä, kun kaksi vuotta sitten oltiin noin 990 eurossa. Pk-seudun ulkopuolella viemärikorjausten mediaanilukema oli nyt noin 890 euroa neliöltä, kun vuonna 2023 oltiin lukemassa 785 euroa.
Sisäpuolisten viemärikorjausten mediaanikustannus nousi nyt koko Suomea koskien 240 euroon, kun vuonna 2023 lukema oli 174 euroa. Pelkkien käyttövesiputkien kokonaiskustannusten mediaani oli nyt 208 euroa, kun kaksi vuotta sitten lukema oli 177 euroa.
”Kokonaiskustannusten nousu oli nyt kahden vuoden takaista aineistoa ripeämpää, mikä saattaa heijastella viiveellä rakennuskustannusten voimakasta nousua Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen jälkeen. Toisaalta korjausrakentamisen viime vuosien väheneminen on voinut tuoda saamiimme havaintoihin nyt suhteellisesti aiempaa enemmän laajoja hankekokonaisuuksia”, arvioi tuloksia pääekonomisti Jukka Kero.
Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri, syksy 2025
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Syksyllä 2025 Korjausrakentamisbarometri tavoitti 4074 vastaajaa, joita jokaista Kiinteistöliitto lämpimästi kiittää!
Vastaajista 3838 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksien edustajia, 236 isännöitsijää tai muita taloyhtiöiden edustajia. Kysely toteutettiin nettikyselynä 24.9. – 14.10.2025. Kyselyssä raportoidut ns. saldoluvut saadaan vähentämällä supistuvaa kehitystä ennakoivien osuus kasvavaa kehitystä ennakoivien osuudesta.
Yhteyshenkilöt
Anssi Väätäinenrakennustekninen asiantuntijaPuh:09 16676224anssi.vaatainen@kiinteistoliitto.fi
Jukka KeropääekonomistiPuh:09 1667 6226jukka.kero@kiinteistoliitto.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto
Taloyhtiöiden kustannuksiin maltillista kasvua vuonna 202614.10.2025 08:08:00 EEST | Tiedote
Taloyhtiöiden hoitokulut noussevat ensi vuonna varsin hillitysti. Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot voivat olla nytkin suuria. Kiinteistöliitto julkaisee vuosittain taloyhtiöiden talousarviosuunnittelun tueksi ohjeen, jota täsmennetään uudelleen tammikuussa.
Lemmikit ovat osa taloyhtiöelämää, mutta omistajan on hyvä huomioida myös naapurit7.10.2025 08:05:00 EEST | Tiedote
Lemmikkien pitäminen kuuluu normaaliin elämään myös taloyhtiössä, mutta lemmikin omistajan on tärkeää pohtia, soveltuuko juuri tämä eläin esimerkiksi kerrostaloon. Kyse on eläimen hyvinvoinnin lisäksi myös naapureiden ja asuinympäristön huomioimisesta.
Lainansaantihaasteet ajavat taloyhtiöitä varautumaan korjauksiin2.10.2025 09:02:00 EEST | Tiedote
Kiinteistöliiton taloyhtiöiden Talous- ja rahoituskyselyn tulosten perusteella taloyhtiöiden lainansaantihaasteet ovat jatkuneet ja jonkin verran yleistyneet. Lisäksi saatiin lisätietoa taloyhtiöiden velan määrästä sekä ennakkoon varautumisen kasvusta. Kyselyyn vastasi elokuun aikana 3 566 taloyhtiöiden hallituksen edustajaa ja noin 285 ammatti-isännöitsijää.
Hinnankorotusesitykset käsiteltävä hallituksessa23.9.2025 09:04:00 EEST | Tiedote
Taloyhtiöt saavat syksyisin isännöintiyrityksiltä, kiinteistönhuoltoyhtiöiltä ja muilta palveluntarjoajilta esityksiä sopimuksiin tehtävistä hinnankorotuksista. Isännöinti- ja huoltoyhtiöiden on tarpeen tiedostaa, että hinnanmuutos ei ole yksipuolinen ilmoitusasia, vaan sopimusasia ja toimia sen mukaisesti. Taloyhtiön hallituksen tulee puolestaan ottaa kantaa ehdotettuun hinnanmuutokseen ja käsitellä asia. Käytännössä tämä tarkoittaa taloyhtiön hallituksen päätöstä joko hinnanmuutoksen hyväksymisestä tai siitä, että taloyhtiö ei esitettyä korotusta hyväksy. Tällöin joko jatketaan aiemmalla hinnalla tai aloitetaan neuvottelut mahdollisesti hyväksyttävästä korotustasosta.
Naapurin pihalta rönsyävää puuta tai pensasta ei pidä lähteä suin päin saksimaan18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Syksyllä taloyhtiön pihatalkoissa saattaa olla työlistalla puiden ja pensaiden karsimista. Toisinaan rönsyävä ja lehtiään pudotteleva puu saattaa sijaita naapuritontin puolella, jolloin talkoolaisten on hyvä huomioida muutamia seikkoja ennen karsimispuuhiin ryhtymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme