Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 on myönnetty
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta myönsi avustuksia yleishyödyllisille järjestöille 30.10.2025. Hyvinvointialue myöntää avustuksia aluevaltuuston vahvistaman talousarvion enimmäismäärän mukaisesti. Talousarvio on aluevaltuuston käsittelyssä 9.12.2025. Lautakunta päätti myöntää avustuksia talousarvioesityksen mukaisesti yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla. Kehittämisavustuksiin, joiden haku aukeaa 17.11. kohdennetaan 80 000 euroa vuodelle 2026. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 61 järjestölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Järjestöavustusten myöntämistä ohjaavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2024–2026. Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestön yleishyödylliseen toimintaan, joilla tuetaan alueella toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
— Alueella toimivien järjestöjen tukeminen on tärkeää, koska järjestöt tekevät arvokasta työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöjen rahoituskanavat ovat vähentyneet ja hyvinvointialueen avustukset ovat merkittävä tuki monelle järjestölle. Järjestöille myönnetyt tuet kohdentuvat hyvinvointialueen perustehtävää tukevaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, erityisesti eri väestöryhmiin kohdentuvaan matalan kynnyksen toimintaan ja varhaiseen tukeen, kohtaamispaikkatoimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, kertoo tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Sini Felipe.
Yleis- ja kumppanuusavustuksia myönnettiin yhteensä 61 järjestölle
Avustushakemuksia vastaanotettiin kaikkiaan 151, joista kumppanuusavustushakemuksia oli 41. Avustuksia haettiin yhteensä lähes kuuden miljoonan euron verran. Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuodelle 2026 myönnettiin kumppanuusavustuksina 30 järjestölle yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Yleisavustuksina järjestöille kohdennettiin yhteensä 380 000 euroa.
Avustuksia myönnettiin muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointiin, vanhemmuuden tukeen, ikääntyneiden yksinäisyyttä vähentävään toimintaan, eri ikäisten kohtaamispaikkatoimintaan ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointialueen avustettava toiminta ilmoitetaan Hyvinvointipalvelut- sivustolla.
Kehittämisavustushaku avoinna 17.11.2025 – 30.11.2025
Hyvinvointialueen kehittämisavustushaku avautuu järjestöille 17.11.2025, kahden viikon hakuajalla. Avustuksia kohdennetaan teemoihin, joilla täydennetään perushakua. Hyvinvointialue järjestää avustushaun informaatiotilaisuudet verkossa. Hakuopas 2026 sisältää tarkemmat ohjeet järjestöille avustushakuun. Järjestöt voivat täydentää hakemuksen puuttuvia tietoja 7.12.2025 saakka. Puuttuvat tiedot tulee täydentää määräaikaan mennessä sähköpostilla: avustukset@luvn.fi.
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kokoontuu päättämään kehittämisavustusten myöntämisestä alkuvuodesta 2026. Hyvinvointialueen järjestöavustuksiin myönnettävä enimmäismääräraha tulee noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää vuoden 2026 talousarviota.
