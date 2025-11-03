Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 on myönnetty

Järjestöavustusten myöntämistä ohjaavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2024–2026. Hyvinvointialue myöntää avustuksia järjestön yleishyödylliseen toimintaan, joilla tuetaan alueella toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

— Alueella toimivien järjestöjen tukeminen on tärkeää, koska järjestöt tekevät arvokasta työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöjen rahoituskanavat ovat vähentyneet ja hyvinvointialueen avustukset ovat merkittävä tuki monelle järjestölle. Järjestöille myönnetyt tuet kohdentuvat hyvinvointialueen perustehtävää tukevaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, erityisesti eri väestöryhmiin kohdentuvaan matalan kynnyksen toimintaan ja varhaiseen tukeen, kohtaamispaikkatoimintaan sekä vapaaehtoistoiminnan tukemiseen, kertoo tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Sini Felipe.

Yleis- ja kumppanuusavustuksia myönnettiin yhteensä 61 järjestölle

Avustushakemuksia vastaanotettiin kaikkiaan 151, joista kumppanuusavustushakemuksia oli 41. Avustuksia haettiin yhteensä lähes kuuden miljoonan euron verran. Lautakunnan päätöksen mukaisesti vuodelle 2026 myönnettiin kumppanuusavustuksina 30 järjestölle yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Yleisavustuksina järjestöille kohdennettiin yhteensä 380 000 euroa.

Avustuksia myönnettiin muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointiin, vanhemmuuden tukeen, ikääntyneiden yksinäisyyttä vähentävään toimintaan, eri ikäisten kohtaamispaikkatoimintaan ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointialueen avustettava toiminta ilmoitetaan Hyvinvointipalvelut- sivustolla.

Kehittämisavustushaku avoinna 17.11.2025 – 30.11.2025

Hyvinvointialueen kehittämisavustushaku avautuu järjestöille 17.11.2025, kahden viikon hakuajalla. Avustuksia kohdennetaan teemoihin, joilla täydennetään perushakua. Hyvinvointialue järjestää avustushaun informaatiotilaisuudet verkossa. Hakuopas 2026 sisältää tarkemmat ohjeet järjestöille avustushakuun. Järjestöt voivat täydentää hakemuksen puuttuvia tietoja 7.12.2025 saakka. Puuttuvat tiedot tulee täydentää määräaikaan mennessä sähköpostilla: avustukset@luvn.fi.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta kokoontuu päättämään kehittämisavustusten myöntämisestä alkuvuodesta 2026. Hyvinvointialueen järjestöavustuksiin myönnettävä enimmäismääräraha tulee noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää vuoden 2026 talousarviota.