Valkeakoskelaisen Anna Weckströmin esikoisromaani kuvaa yhteiskunnan kipukohtia suljettujen ovien takana

4.11.2025 15:23:56 EET | Momentum Kirjat | Tiedote

Älä unohda minua on kertomus luottamuksesta, yksinäisyydestä ja väkivallan monista kasvoista.

Kansi: Iiris Kallunki

Anna Weckströmin romaani Älä unohda minua on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Olivia käsittelee yksinäisyyttään kirjoittamalla: inspiraatio pulppuaa ja tarinan kertominen rauhoittaa eristyksissä yksin jääneen mieltä. Tarina ei kuitenkaan ole piristävä tai rauhoittava – Olivia kirjoittaa lähisuhdeväkivallasta, josta hän löytää yllättävän samaistumispinnan naapurinsa kanssa. Mistä inspiraatio kertomukseen on peräisin ja mitä Olivian on kohdattava tarinan edetessä?

Älä unohda minua on kertomus luottamuksesta, yksinäisyydestä ja väkivallasta. Väkivallan eri tasot kietoutuvat yhteen: kotona tapahtuvasta lähisuhdeväkivallasta lajisortoon ja itseensä kohdistuvasta väkivallasta yhteiskunnan hiljaa hyväksymään väkivaltaan. Romaani käsittelee uhrin syyllisyyden ja häpeän tunteita, itselleen anteeksi antamista ja traumoista selviytymistä.

Anna Weckström (s. 1993) on Valkeakoskella asuva kissaihminen, kuntapoliitikko ja viestintäalan moniosaaja. Älä unohda minua on Weckströmin ensimmäinen kaunokirjallinen teos.

WECKSTRÖM, ANNA : Älä unohda minua
341 sivua
ISBN 9789524172356
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

