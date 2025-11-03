Valkeakoskelaisen Anna Weckströmin esikoisromaani kuvaa yhteiskunnan kipukohtia suljettujen ovien takana

Anna Weckströmin romaani Älä unohda minua on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Olivia käsittelee yksinäisyyttään kirjoittamalla: inspiraatio pulppuaa ja tarinan kertominen rauhoittaa eristyksissä yksin jääneen mieltä. Tarina ei kuitenkaan ole piristävä tai rauhoittava – Olivia kirjoittaa lähisuhdeväkivallasta, josta hän löytää yllättävän samaistumispinnan naapurinsa kanssa. Mistä inspiraatio kertomukseen on peräisin ja mitä Olivian on kohdattava tarinan edetessä?

Älä unohda minua on kertomus luottamuksesta, yksinäisyydestä ja väkivallasta. Väkivallan eri tasot kietoutuvat yhteen: kotona tapahtuvasta lähisuhdeväkivallasta lajisortoon ja itseensä kohdistuvasta väkivallasta yhteiskunnan hiljaa hyväksymään väkivaltaan. Romaani käsittelee uhrin syyllisyyden ja häpeän tunteita, itselleen anteeksi antamista ja traumoista selviytymistä.

Anna Weckström (s. 1993) on Valkeakoskella asuva kissaihminen, kuntapoliitikko ja viestintäalan moniosaaja. Älä unohda minua on Weckströmin ensimmäinen kaunokirjallinen teos.

WECKSTRÖM, ANNA : Älä unohda minua

341 sivua

ISBN 9789524172356

Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.