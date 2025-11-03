Västra Nylands välfärdsområdes organisationsunderstöd för 2026 har beviljats
Framtids- och utvecklingsnämnden vid Västra Nylands välfärdsområde har den 30 oktober 2025 beviljat understöd till allmännyttiga organisationer. Välfärdsområdet beviljar understöd enligt maximala beloppet som fastställs i den av välfärdsområdesfullmäktige godkända budgeten. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar budgeten den 9 december 2025. Nämnden beslutade att bevilja understöd enligt budgetförslaget för totalt 2,6 miljoner euro. Till utvecklingsunderstöd, vars ansökan öppnar den 17 november, allokeras 80 000 euro för 2026. Understöd beviljades till sammanlagt 61 organisationer för främjande av hälsa och välfärd.
Beviljandet av organisationsunderstöd styrs av prioriteringarna och målen i Västra Nylands välfärdsområdes regionala välfärdsplan för åren 2024–2026. Välfärdsområdet beviljar understöd för en organisations allmännyttiga verksamhet. Med understöden stöds verksamhetsförutsättningarna för organisationer i området för att främja hälsa och välfärd.
– Det är viktigt att stödja organisationer som är verksamma i området, eftersom de gör ett värdefullt arbete för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Organisationernas finansieringskanaler har minskat och välfärdsområdets understöd är ett betydande stöd för många. Organisationsunderstöden riktas till verksamhet som främjar hälsa och välfärd och stöder välfärdsområdets grundläggande uppgift. Särskild vikt läggs vid verksamhet med låg tröskel och tidigt stöd som riktas till olika befolkningsgrupper, mötesplatsverksamhet samt stöd för frivilligverksamhet, berättar framtids- och utvecklingsnämndens ordförande Sini Felipe.
Allmänna understöd och partnerskapsunderstöd beviljades till sammanlagt 61 organisationer
Välfärdsområdet fick sammanlagt 151 understödsansökningar, varav 41 var ansökningar om partnerskapsunderstöd. Sammanlagt söktes understöd för nästan sex miljoner euro. Enligt nämndens beslut beviljades totalt 2,2 miljoner euro i partnerskapsunderstöd till 30 organisationer för 2026. Som allmänna understöd allokerades totalt 380 000 euro till organisationer.
Understöd beviljades bland annat för barns och unga personers välbefinnande, stöd för föräldraskap, verksamhet som minskar ensamheten bland äldre, mötesplatsverksamhet för olika åldersgrupper och stöd för psykiskt välbefinnande. Verksamheterna som välfärdsområdet beviljar understöd till meddelas på webbplatsen Välfärdstjänster.
Ansökan om utvecklingsunderstöd pågår 17.11.2025–30.11.2025
Välfärdsområdets ansökan om utvecklingsunderstöd öppnas för organisationer den 17 november 2025. Ansökningstiden pågår i två veckor. Understöd riktas till teman som kompletterar den grundläggande ansökningsrundan. Välfärdsområdet ordnar informationsmöten på webben om understödsansökan. Ansökningsguiden 2026 innehåller närmare anvisningar om understödsansökan till organisationer. Organisationerna kan komplettera bristfälliga uppgifter i ansökningarna fram till den 7 december 2025. Kompletteringarna ska göras inom utsatt tid via e-post: avustukset@luvn.fi.
Framtids- och utvecklingsnämnden sammanträder under början av 2026 för att fatta beslut om beviljandet av utvecklingsunderstöd. Det maximala anslag som välfärdsområdet anvisar för organisationsunderstöd bestäms av budgeten för 2026 som välfärdsområdesfullmäktige godkänner.
