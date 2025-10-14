Moottorikelkalla tulee olla liikennevakuutus aina ajettaessa

Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottorikelkkoja ja lisäksi monia muita talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippumatta. Vakuutettavia ovat kaikki sellaiset moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus yli 25 km/h.

Liikennevakuutus tarvitaan aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös maastoajoa esimerkiksi metsässä tai jäällä. Liikennekäytöstä poistettua tai vakuuttamatonta ajoneuvoa ei saa käyttää edes omalla tontilla, ja velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata takautuvasti huomattavia kuluja. Vakuuttamattomalle ajoneuvolle määrättävät maksut voivat olla moninkertaiset tavallisiin vakuutusmaksuihin nähden.

- Jokaisen kelkalla tai muulla ajoneuvolla liikkuvan tulee tietää oma vastuunsa. Vakuutukset on syytä tarkastaa ennen kuin lähtee liikkeelle. Vahinko voi tapahtua missä tahansa ajoympäristössä, ja vain voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen korostaa.

Liikennevakuutus korvaa henkilövahingot kaikille onnettomuuden osapuolille, myös vahingon aiheuttajalle itselleen. Vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi kuntoutusta ja korvausta ansionmenetyksestä. Jos vakuutusta ei ole, jää vahingon aiheuttanut ajoneuvon omistaja kokonaan ilman korvauksia.

- Liikennevakuutus korvaa Suomessa myös onnettomuuden aiheuttajan omat henkilövahingot. Kun jotain sattuu, ilman vakuutusta jää tyhjän päälle, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu varoittaa.