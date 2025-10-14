Moottorikelkalla tulee olla liikennevakuutus aina ajettaessa

4.11.2025 06:11:00 EET | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote

Jaa

Talvikauden kynnyksellä kannattaa varmistaa, että moottorikelkat ja muut talvikäyttöiset kulkupelit on rekisteröity liikennekäyttöön ja liikennevakuutus on voimassa. Vakuuttamaton ajoneuvo voi tuoda omistajalleen tuntuvat taloudelliset seuraamukset.

Moottorikelkkailija ajaa lumisessa maisemassa.
Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottorikelkkoja ja lisäksi monia muita talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippumatta. Liikennevakuutus tarvitaan aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen. Stanislav Sablin Mostphorot

Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottorikelkkoja ja lisäksi monia muita talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippumatta. Vakuutettavia ovat kaikki sellaiset moottoroidut liikkumisvälineet, joiden paino on yli 25 kg tai nopeus yli 25 km/h.

Liikennevakuutus tarvitaan aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös maastoajoa esimerkiksi metsässä tai jäällä. Liikennekäytöstä poistettua tai vakuuttamatonta ajoneuvoa ei saa käyttää edes omalla tontilla, ja velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata takautuvasti huomattavia kuluja. Vakuuttamattomalle ajoneuvolle määrättävät maksut voivat olla moninkertaiset tavallisiin vakuutusmaksuihin nähden. 

- Jokaisen kelkalla tai muulla ajoneuvolla liikkuvan tulee tietää oma vastuunsa. Vakuutukset on syytä tarkastaa ennen kuin lähtee liikkeelle. Vahinko voi tapahtua missä tahansa ajoympäristössä, ja vain voimassa oleva vakuutus korvaa vahingot, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen korostaa.

Liikennevakuutus korvaa henkilövahingot kaikille onnettomuuden osapuolille, myös vahingon aiheuttajalle itselleen. Vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi kuntoutusta ja korvausta ansionmenetyksestä. Jos vakuutusta ei ole, jää vahingon aiheuttanut ajoneuvon omistaja kokonaan ilman korvauksia.

- Liikennevakuutus korvaa Suomessa myös onnettomuuden aiheuttajan omat henkilövahingot. Kun jotain sattuu, ilman vakuutusta jää tyhjän päälle, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu varoittaa.

Avainsanat

liikennevakuutusmoottorikelkkavahingottalviajoneuvot

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu
Liikennevakuutus korvaa Suomessa myös onnettomuuden aiheuttajan omat henkilövahingot. Kun jotain sattuu, ilman vakuutusta jää tyhjän päälle, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu varoittaa.
Eeva Murtolahti. Vakuutuskeskus. Ei julkaisurajoituksia.
Lataa
Moottorikelkkailija ajaa lumisessa maisemassa.
Liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia moottorikelkkoja ja lisäksi monia muita talviajoneuvoja niiden käyttöympäristöstä riippumatta. Liikennevakuutus tarvitaan aina, kun ajoneuvolla lähdetään liikenteeseen.
Stanislav Sablin Mostphorot
Lataa

Linkit

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuksesta korvauksia vuosittain lähes puolella miljardilla eurolla – ajoneuvoluokkien erot korvauksissa suuria14.10.2025 06:11:00 EEST | Tiedote

Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain noin 90 000 vahinkoa, joista henkilövahinkoja aiheutuu vain joka kuudennessa. Kustannuksissa niiden osuus on kuitenkin merkittävä: lähes 40 prosenttia maksetuista korvauksista liittyy henkilövahinkoihin. Vahinkojen määrä ja korvaukset vaihtelevat ajoneuvotyypin ja käyttötavan mukaan – suhteellisesti eniten vahinkoja tapahtuu moottoripyörille ja -kelkoille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye