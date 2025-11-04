Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina ovat Stefanie Tuurnan Maamaa sekä Elina Warstan ja Jukka Laajarinteen Tuuliajolla

Kaksi Kustannusosakeyhtiö Otavan kustantamaa teosta, Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallista sekä Maamaa, ovat tänä vuonna ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Tuuliajolla sai alkunsa kuvakirjalle hiukan poikkeuksella tavalla: kuvittaja Elina Warsta oli luonut Laule-Liin ja Jätti-Putin hahmot kirjoittaakseen niiden ympärille oman tarinansa, mutta se ei lopulta koskaan asettunut uomiinsa. Kirjailija Jukka Laajarinne kuitenkin bongasi Warstan hahmot hänen sosiaalisen median julkaisustaan, ja niiden tyyli vetosi häneen heti.

Laajarinne uskaltautui ehdottamaan, että hän kirjoittaisi hahmojen ympärille tarinan, ja Warsta vastasi ehdotukseen myöntävästi. Syntyi hurmaava kuvakirja, jossa on suuren seikkailun lumoa ja ajatonta viehätystä.

Palkintoraadin ehdokkuusperustelut:

”Teoksessa teksti ja kuvitus on yhdistetty tavalla, jolla ne tasavertaisina elementteinä kuljettavat satua ja kuumailmapalloa eteenpäin läpi kirjan sivujen. Pikkutarkkojen kuvien ja yksityiskohtia pursuavien maisemien kautta tarina syvenee jatkuvasti ja sivuilta voi löytää uusia ulottuvuuksia vielä useammankin lukukerran jälkeen. Vaikka kyseessä on nuoremmille lapsille suunnattu kuvakirja, se onnistuu vivahteikkuudellaan olemaan houkutteleva monen ikäisille lukijoille.”

Stefanie Tuurnan Maamaa on koskettava, säeromaanimainen nuortenkirja 16-vuotiaasta Akirasta, jota kiusataan hänen änkytyksensä takia. Puoliksi japanilainen teini alkaa jutella nauhurille, ja äänityksistä muodostuu haikean kaunis tarina, joka kertoo kiusatun mielenmaisemasta ja pakokeinoista.

Palkintoraadin ehdokkuusperustelut:

”Kieltä upeasti käyttävässä romaanissa 16-vuotiaan pojan nauhurille taltioituu kokemus änkyttämisestä ja kiusaamisen jättämistä arvista, mutta myös toiveita, ystävyyttä ja luottamaan oppimista. Teos on ylistystä niin kirkkaalle sisäiselle maailmalle kuin käsitteelle “ma”, eli asioille, joita löytyy välistä ja sieltä, missä ei ole mitään: sanomattomuuden merkityksille ja kulttuurien välissä syntyvälle identiteetille. Teksti on kaunista virtaa, jossa päähenkilön ironisesta sykähdyttävään soljuvat sanat tempaavat lukijan vimmalla mukaansa.”

Maamaa on ilmestymisensä jälkeen käännetty myös ruotsiksi, kustantajana Schildts & Söderströms ja kääntäjänä kirjailija Kaj Korkea-aho.

Voittajan valitsee tänä vuonna Mustafe Muuse

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Finlandia-voittajat selviävät torstaina 27.11.2025.

Tänä vuonna lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan valitsee urheilija Mustafe Muuse. Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi pääsihteeri Eero Rämö. Sen jäseninä olivat HS Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman, kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto, muusikko Joel Melasniemi, Pikku-Finlandian voittaja 2024 Senja Ollikainen sekä myymäläpäällikkö Aino Torttila.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997.

Haastattelu- ja pdf-vedospyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi