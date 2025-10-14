OAJ esittää uutta rahoitusmallia jatkuvan oppimisen tueksi
Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen kavensi aikuisten mahdollisuuksia päivittää ja täydentää osaamistaan. Ongelman paikkaamiseksi OAJ esittää uutta jatkuvan oppimisen rahoitusmallia. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto pitää välttämättömänä löytää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan, työntekijöiden osaamisen laajentamiseen sekä koulutustason nostoon. OAJ:n malli myös parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta.
Työelämä on Suomessa suuressa muutoksessa ja rakenteellinen työttömyys korkealla tasolla. Osaajapulaa ja kohtaanto-ongelmaa ei olla saatu ratkaistua.
Yhdeksi ratkaisuksi näihin haasteisiin Opetusalan Ammattijärjestö OAJ esittää uutta jatkuvan oppimisen rahoitusmallia, joka turvaisi koulutuksen aikaisen toimeentulon.
– Esittämämme jatkuvan oppimisen rahoitusmalli on välttämätön osa rakenteellisen työttömyyden ja osaajapulan helpottamista. Mallimme mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja tukee hallituksen tavoitetta nostaa maamme koulutustasoa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
Osa opinnoista olisi mahdollista tehdä työn ohessa.
– Malli joustaa työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin. Opetusalalle ja muillekin aloille tämä uusi tuki olisi todella tärkeä keino mahdollistaa lisäkelpoisuuksien hankkimisen ja täydennyskouluttautumisen, Murto jatkaa.
Malli hyödyttäisi myös työttömiä työnhakijoita
OAJ:n mallissa tuen myöntää Työllisyysrahasto, ja se rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuista. Tuen määrä on kiinteä 1 800 euroa kuukaudessa, ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on opintojen vuoksi poissa työstä eikä saa palkkaa.
– Koulutuksen ajalle palkattaisiin työtön työnhakija, mikä lisäisi työmarkkinoiden dynamiikkaa, parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta ja pidentäisi työuria. Työuran aikaisen osaamisen kehittämisellä parannetaan myös työmotivaatiota ja tuottavuutta, Murto listaa.
Tuen kriteereistä päätettäisiin hallituskausittain
OAJ:n rahoitusmallissa kriteerit tuen saamiseksi vahvistetaan hallituskausittain. Siten tuki vastaa aina aidosti työmarkkinoiden tarpeisiin.
– Kriteerien määrittelyssä voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa tietoa esimerkiksi työvoimapula-aloista ja työmarkkinoiden osaamistarpeista, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Eira Bani sanoo.
Aikuiskoulutustuen lakkauttamista vastustettiin laajasti erityisesti aloilla, joilla koulutetuista osaajista on pulaa.
– Esimerkiksi erityisopettajista noin puolet hankki tehtävän vaatiman lisäkelpoisuuden aikuiskoulutustuella. Nyt esittämämme uusi rahoitusmalli toimisi ratkaisuna laajasti tällaisiin täydennyskoulutustarpeisiin, työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmiin. Tuki maksaisi itseään takaisin parempana osaamisena, työllisyytenä, korkeampina verotuloina ja pienempinä sosiaalisina kustannuksina, Bani toteaa.
Jatkuvan oppimisen rahoitusmalli pähkinänkuoressa
- Jatkuvan oppimisen tukea myöntäisi Työllisyysrahasto. Rahoitus kerättäisiin työttömyysvakuutusmaksuista, kuten aiemmassa aikuiskoulutustuessa.
- Tuki olisi kiinteä 1 800 euroa kuukaudessa. Sitä maksettaisiin niistä päivistä, jotka opiskelija on opintojen vuoksi poissa töistä eikä saa palkkaa, kuten harjoittelujen ja opintojen lähipäivien ajalta.
- OAJ:n mallissa työnantaja ei maksa harjoittelun ajalta opiskelijalle palkkaa, vaikka harjoittelut voidaan pääosin tai kokonaan suorittaa omalla työpaikalla. Työnantaja vastaa sen sijaan sijaisen palkkakuluista sekä maksaa korvauksen omalla työpaikalla toimivalle harjoittelua ohjaavalle opettajalle.
- Tuki ei estäisi hakemasta muita opintososiaalisia etuja, jos opintoja suorittavalla on muutoin niitä oikeus saada.
Tuen kriteereistä ja rahoituksesta päätetään hallituskausittain
- Hallituskausittain päätetään rahoituksen määrästä sekä kriteereistä, jotka tulee täyttää, jotta voi hakea jatkuvan oppimisen tukea.
- Kriteereinä voisi olla esimerkiksi se, että:
-
- henkilö kouluttautuu työvoimapula-alalle,
- henkilö nostaa koulutuksella koulutustasoaan,
- opintovapaan ajalle palkataan työtön työnhakija,
- koulutus on tarpeen nykyisen viran/toimen säilymiseksi ( esim. lisäkelpoisuuden hankkiminen), työkyvyn ja työuran jatkumisen kannalta (esim. työssäjaksaminen, uran vaihto tms. vastaavan syyn johdosta)
- työnantaja mahdollistaa opinnoista tietyn osan palkallisena ja/tai työn ohessa suoritettavaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Eira BaniKoulutuspolitiikan päällikköOAJPuh:+358207489635eira.bani@oaj.fi
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Kuvat
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ:n kysely kertoo kestämättömästä tilanteesta amiksissa: lähiopetus on vähentynyt, opiskelijoiden tuen tarve lisääntynyt14.10.2025 10:10:45 EEST | Tiedote
Leikkaukset ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta näkyvät opetuksen määrän vähenemisenä. Samalla opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt. OAJ pitää tilannetta kestämättömänä ja ehdottaa konkreettista ratkaisua, joka auttaisi varmistamaan, että jokainen opiskelija saa riittävästi opetusta.
OECD:n jättitutkimus paljastaa nuorten opettajien uranvaihtoaikeiden yleistyneen – OAJ lisäisi mentorointia7.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomi huolehtii huomattavasti OECD-maiden keskivertoa huonommin uran alussa olevien opettajien mentoroinnista ja opettajien täydennyskoulutuksesta, selviää OECD:n tänään julkaisemasta TALIS-tutkimuksesta. Kehityskohteiden lisäksi TALIS kertoo positiivisiakin viestejä. Esimerkiksi suomalaisopettajien tyytyväisyys omaan ammattiin on pysynyt korkealla.
OAJ: Koulutus säästyi lisäleikkauksilta, mutta vakava rasismikeskustelu varjosti riihtä2.9.2025 22:31:59 EEST | Tiedote
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tyytyväinen siihen, että koulutus säästyi hallituksen budjettiriihessä lisäleikkauksilta, mutta harmittelee samalla jo aiemmin tehtyjä merkittäviä koulutusleikkauksia. Budjettiriihtä varjosti vakava rasismikeskustelu, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia tarvittavaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen.
Hallitus uhkaa jäädä omista tavoitteistaan – OAJ:ltä ratkaisuehdotuksia budjettiriiheen12.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Hallituksen aiemmin tekemien päätösten seurauksena koulutuksen rahoitus on jäämässä tällä hallituskaudella noin puoli miljardia euroa miinukselle. Budjettiriihessä ei lisäleikkauksiin ole varaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa. Opettajarekisterin perustaminen olisi hänestä kustannustehokas tapa edistää sitä, että koulutus säilyy Suomessa laadukkaana.
OAJ:n kysely: Opettajia ei kouluteta riittävästi digiosaamiseen4.8.2025 11:59:00 EEST | Tiedote
Opetusalan henkilöstöä koulutetaan työpaikoilla digivälineiden ja -sovellusten käyttöön täysin riittämättömästi, kertoo OAJ:n tuore jäsenkysely. Opetuksen digitalisaation myötä opettajien työhön kulunut aika ja työn kuormittavuus ovat lisääntyneet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme