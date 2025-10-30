Naantalin kaupunginhallitus esittää valtuustolle verojen säilyttämistä ennallaan

Naantalin tilikauden tulos kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen on -3,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot putoavat 900 000 eurolla ja toimintakulut kasvavat 1,9 milj. eli toimintakate kasvaa 4,7 % (2,8 milj.). Toimintakate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja.

Kunnallisveroprosentti vuodelle 2026 pysytetään ennallaan ollen 6,4 %. Myös kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Toni Forsblom (kok) summaa kaupunginhallituksen tekemiä muutoksia kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

Kaupunginhallitus vähensi esitettyjä lisäyksiä henkilöstön määrään ja karsi euroja pienemmistä investoinneista. Suuret investoinnit pysytettiin ennallaan. Kuten kaupunginjohtaja esitti, arvioimme rauhassa talouden suuntaa ja valmistelemme sopeutusta poliittisella yhteistyöllä, Forsblom kertoo.

Kaupunginhallitus painottaa keskittymistä perheystävällisen Naantalin peruspalveluihin palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Ensi vuonna valmistuvat sekä Kalevanniemen kampus että liikuntahalli. Erityisesti Luonnonmaa houkuttelee paljon lapsiperheitä ja perhetalon laajennus käynnistyykin ensi vuonna. Nämä ovat merkittäviä panostuksia lapsiin, nuoriin ja hyvinvointiin.

Kaupunginhallituksen 1.vpj Kimmo Aho (sdp) on hyvillään siitä, että kaupunginhallitus saavutti poliittisen yhteisymmärryksen Aurinkosäätiön uima-altaan käyttömahdollisuuden turvaamisesta naantalilaisille.

Kaupunginhallitus lisäsi yhteistuumin kotihoidon kuntalisän ensi vuoden talousarvioon. Tätä arvioidaan osana sopeuttamisohjelmaa tulevina vuosina.

Aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan kaupunginhallitus lisäsi kaupunginjohtajan esitykseen Saaristomerirahan, 100 000 euroa, poliittisten puolueiden yhteisellä päätöksellä.

Panostamme Naantalissa Saaristomeren tilan parantamiseen monin toimin osana normaalia budjettirahoitusta. Näemme tämän Saaristomerirahan hyvänä lisänä kohdennettujen toimien toteuttamiseen, sanoo kaupunginhallituksen 2. vpj Reetta Tanila-Järvinen (kesk).

Naantalin vuoden 2026 suurimmat investointihankkeet ovat:

Kalevanniemen oppimiskylät 4,5 milj. eur

Kalevanniemen liikuntahalli 4,0 milj. eur

Luonnonmaan perhetalon laajennus 1,9 milj. eur

Kaivokadun saneeraus 1,8 milj. eur

Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyt 1,6 milj. eur

Keskustakorttelit 0,5 milj. eur

Aurinkotien kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen 0,4 milj. eur

Tavastin Kilta 0,25 milj. eur

Karvetin monitoimitalo 0,12 milj. eur

Kaupungintalon kunnostaminen 0,12 milj. eur

Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2029 kokouksessaan 10.11. Valtuuston kokousta voi seurata livenä verkossa.