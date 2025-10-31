Lidlin joulukampanja muistuttaa yhdessäolon ja välittämisen tärkeydestä

Joulu on yhdessäolon ja välittämisen aikaa, mutta mitä jos päättäisimme olla kilttejä toisillemme vuoden jokaisena päivänä? Tämä ajatus on toiminut Lidlin tämänvuotisen joulukampanjan inspiraationa ja johtotähtenä.

Mainosvideolla tyttö pohtii, mitähän jouluna kannattaisi tehdä. Arjen tapahtumia seuraten tyttö tuumii, että ainakin kannattaa hössöttää vähemmän ja viettää enemmän aikaa läheisten kanssa. Muutenkin kannattaa keskittyä siihen, mistä tulee hyvä mieli: rauhalliseen yhdessä oloon ja herkutteluun.

– Ruokakaupassa pyrimme joka päivä tekemään asiakkaidemme arjesta hieman parempaa ja arvokkaampaa. Joulukampanjamme muistuttaa ja haastaa meitä kaikkia toteuttamaan tätä yhdessäolon ja välittämisen ajatusta joka päivä, sanoo Lidlin markkinointijohtaja Meri Aalto.

Joulu on auttamisen aikaa

Jouluun kuuluu kanssaihmisten muistaminen ja myös heikommassa asemassa olevien auttaminen. Lidlissä ajatuksena on, että kaikilla tulisi olla varaa laadukkaaseen ja terveelliseen ruokaan. Tämä korostuu erityisesti jouluna, kun ruoka on merkittävä osa juhlaa. Lidl osallistuu jo kolmattatoista vuotta peräkkäin perinteiseen Hyvä joulumieli -keräykseen, jossa jaetaan ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille. Lidl lahjoittaa keräykseen 40 000 euroa.

Kampanjan yhteydessä Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin lastensuojeluliitto jakavat perheille 8000 Lidlin lahjakorttia, joilla perheet voivat ostaa ruokaa.

– On hienoa että voimme lahjoittaa keräykseen, mutta vielä tärkeämpää on se, että lahjakortin saaneet perheet voivat käydä meillä ostoksilla ja saada 70 euron arvoisella lahjakortilla monta kassillista ruokaa. Sillä, että meillä hyvä ja terveellinen ruoka ei maksa liikaa, on näille ja monelle muulle perheelle valtavan suuri merkitys, Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander sanoo.

Lidlin joulukampanja alkaa 3.11.2025 ja sitä esitetään 31 maassa. TV-mainos on nähtävillä Lidlin Youtube-kanavalla.