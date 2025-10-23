Lähes joka kolmas kiinnostunut AMK-tohtorin tutkinnosta

Tradenomit on tradenomi- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden sekä niitä opiskelevien ammattiliitto. Tradenomit toimii tradenomikoulutuksen ja tradenomien urakehityksen edistäjänä sekä palvelee jäseniään työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Liiton tehtävänä on rakentaa maailman parasta työelämää ja osaamista. Tradenomit on perustettu vuonna 1996 ja on yli 33 000 jäsenellään Akavan viidenneksi suurin liitto.