Seurat: ilmoittakaa menestyneet urheilijanne!
Palkitsemme vuosittain menestyneitä paikallisia urheilijoita. Seurat voivat nyt ilmoittaa omat, vuoden 2025 aikana menestyneet urheilijansa Vaasan kaupungin liikuntapalveluille.
Menestyneet urheilijat ilmoitetaan Vaasan kaupungin liikuntapalveluille. Lisätiedot löytyvät verkkosivuilta osoitteesta: www.vaasa.fi/ajankohtaista/seurat-ilmoittakaa-menestyneet-urheilijanne-2025-2/
Menestyneitä urheilijoita voi ilmoittaa 9.1.2026 saakka.
Menestyneitä paikallisia urheilijoita juhlitaan keväällä
Vaasan kaupungin liikuntapalvelut kerää listan menestyneistä paikallisista urheilijoista, joiden ansiot huomioimme juhlatilaisuudessa keväällä 2026.
Mukaan voi ilmoittaa vaasalaiset (Vaasassa kirjoilla olevat) sekä vaasalaisia urheiluseuroja edustavat urheilijat, jotka ovat menestyneet nuorten tai yleisissä sarjoissa mukaan lukien paraurheilijat.
Huomioitavat tasot ovat kulta-, hopea- ja pronssimitalit SM-, PM-, EM-, MM- ja Olympia-tasolla.
Huom! Vain viralliset kotimaiset ja kansainväliset arvokisat huomioidaan nuorten ja aikuisten pääsarjoissa. Aikuisurheilijasarjoissa (+30 v., veteraanit) saavutettua menestystä ei tässä yhteydessä huomioida.
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
