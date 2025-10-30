HONOR julkisti maailman ensimmäisen itsenäisesti kehittyvän MagicOS 10 -tekoälykäyttöjärjestelmän ja uuden ekosysteemistrategian
Globaali teknologiabrändi HONOR julkisti ensimmäisessä maailmanlaajuisessa kehittäjäkonferenssissaan Shenzhenissä MagicOS 10:n. Kyseessä on maailman ensimmäinen tekoälyagenttikäyttöjärjestelmä, jossa on itsenäisesti kehittyviä ominaisuuksia. Julkistus merkitsee alan siirtymistä perinteisistä käyttöjärjestelmistä tekoälykäyttöjärjestelmien aikakaudelle.
Samalla HONOR julkisti uuden 1x3xN-ekosysteemistrategiansa sekä päivitetyn HONOR AI Connect -alustan. Uusi strategia avaa HONORin tekoälyteknologian kumppaneiden käyttöön maailmanlaajuisesti ja tukee heitä ekosysteemin, jakelukanavien, teknologian ja brändin kehittämisessä. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä useille eri toimialoille, kuten koulutukseen, toimistotyöhön, älykoteihin ja puettaviin älylaitteisiin.
"Uuden aikakauden tekoälykäyttöjärjestelmän on oltava agenttipohjainen, ihmiskeskeistä arvoa tuottava ja itsenäisesti kehittyvä”, sanoi HONORin toimitusjohtaja James Li. "MagicOS:n kehityksen ytimessä on tiivis yhteistyö käyttäjien, kumppaneiden ja koko kehittäjäekosysteemin kanssa.”
Tekoälykäyttöjärjestelmän uusi aikakausi
MagicOS 10 on harppaus perinteisestä käyttöjärjestelmästä kohti uuden aikakauden tekoälykäyttöjärjestelmää. Sen ytimessä on uusi ja parannettu YOYO-assistentti, joka on nyt varustettu agentin kaltaisilla kyvyillä nähdä, muistaa ja suorittaa tehtäviä HONORin oman MagicLM 3.0 -kielimallin avulla. Yhdellä napautuksella käyttäjät voivat pyytää YOYOa hoitamaan arjen tehtäviä ja luovia työnkulkuja, kuten tekoälypohjaista värien säätöä Magic Color -toiminnolla, monimutkaista kuvankäsittelyä tai vaikkapa ruoan tilaamista tai kyytien varaamista.
MagicOS 10 on alan ensimmäinen käyttöjärjestelmä, joka rikkoo alustojen väliset rajat. Se mahdollistaa kuvien, videoiden ja asiakirjojen saumattoman siirron HONOR-, iOS-, Android- ja Windows-laitteiden välillä, mikä tekee käytöstä ennennäkemättömän helppoa ja tehokasta.
MagicOS 10 esittelee myös uuden Zero-Gravity Transparency Design -ulkoasun, joka tuo järjestelmänlaajuisia läpinäkyviä visuaalisia tehosteita lukitusnäytöstä sovellusnäkymiin ilman, että virrankulutus kasvaa. Lisäksi parannettu AI Deepfake Detection -toiminto suojaa käyttäjiä älykkäästi tunnistamalla väärennetyt äänet, deepfake-suodattimet ja huijausyritykset.
HONOR AI Connect ja 1x3xN-ekosysteemistrategia
Vuonna 2022 julkaistu HONOR Connect -alusta on yhdistänyt jo yli 30 miljoonaa laitetta. Nyt HONOR päivittää alustan HONOR AI Connectiksi, joka siirtyy perinteisestä laitteiden yhdistämisestä älykkääseen liitettävyyteen kattavan tekoälytuen avulla.
HONOR AI Connect on suunniteltu helpottamaan kumppaneiden mukaantuloa ja vähentämään kehityskustannuksia. Kehittäjät voivat hyödyntää valmiita multimodaalisia vuorovaikutusominaisuuksia, kuten esimerkiksi ääntä, puhetta tai (kone)näköä, ilman, että heidän tarvitsee rakentaa monimutkaisia perusalustoja uudelleen.
HONOR on jo tehnyt yhteistyötä yli 200 ekosysteemikumppanin kanssa. Erilaisten aloitteiden kautta HONOR tarjoaa kumppaneilleen merkittäviä resursseja ja kasvutukea luodakseen yhdessä ihmiskeskeisen ja innovatiivisen ekosysteemin.
HONOR jatkaa avointa yhteistyötä ja kutsuu kumppaneita maailmanlaajuisesti rakentamaan tekoälylaitteiden ekosysteemiä, jotta älykäs teknologia hyödyttäisi kaikkia.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Yhteyshenkilöt
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
