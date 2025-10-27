Sara Hildénin taidemuseon vuoden 2026 näyttelyt

Pentti Kaskipuro

Tammikuussa avautuva taidegraafikko Pentti Kaskipuron laaja näyttely tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisen taidegrafiikan mestarin tuotantoon 1950-luvulta 2000-luvun teoksiin asti.

Pitkän uransa aikana Pentti Kaskipuro (1930–2010) kehitti omintakeista ja tunnistettavaa ilmaisuaan, jossa arjen ympäristöstä löydetyt aiheet yhdistyvät grafiikan tekniikoiden tarkkaan hallintaan. Hänet tunnetaan erityisesti asetelma-aiheisista teoksistaan. Näyttely esittelee Kaskipuron taiteen kaaren henkilöaiheista ja maisemista asetelmiin, jotka laajenivat kokonaisiksi interiööreiksi ja näkymiksi.

Kaskipuro aloitti uransa henkilöaiheilla ja maisemilla, joiden jälkeen hän keskittyi asetelmiin. Keskeisimmät aiheensa hän poimi lähiympäristöstään, erityisesti keittiön pöydältä: sipulit, lantut, perunat, leivät, kalat, sienet ja muut ruoka-aineet sekä kodin esineet. Yksityiskohtaisissa kuivaneula- ja akvatintatöissään Kaskipuro kiinnitti huomion pienten asioiden suuruuteen.

Välillä asetelma-aiheet laajenivat kokonaisiksi interiööreiksi ja näkymiksi. Ajan mittaan Kaskipuron maailman arkinen aihepiiri sai lähes metafyysisen, tavanomaisen todellisuuden yläpuolelle nousevan ulottuvuuden, josta voi löytää myös surrealistisia sävyjä. Teokset perustuvat voimakkaisiin kontrasteihin, mustan, valkoisen ja harmaan eri sävyissä. ”Valo ja varjo ovat minulle tärkeimmät efektit. Eri sävyineen ne muodostavat loppujen lopuksi oleellisimmaksi kaikissa töissäni”, Kaskipuro on luonnehtinut.

Kaskipuro oli suomalaisen taidegrafiikan pioneeri ja merkittävä vaikuttaja sekä itseoppineena taiteilijana että arvostettuna opettajana, jota kutsuttiin myös Mestari K:ksi. Kaskipuro on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia taidegraafikoita, joka osallistui laajasti näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla ja palkittiin monissa taidegrafiikan kansainvälisissä näyttelyissä.

Sara Hildénin taidemuseon näyttely ja sen yhteydessä ilmestyvä julkaisu pyrkivät avaamaan uusia näkökulmia Kaskipuron tuotantoon. Ne kutsuvat jokaista tarkastelemaan omaa lähiympäristöään tässä ja nyt, taiteilijan teemojen kautta ja niitä tutkien. Museon tavoitteena on lisäksi avata uusi näkökulma Sara Hildénin elävään perintöön.

Kaskipuro oli yksi Sara Hildénin seuraamista taiteilijoista. Myöhemmin kokoelma on täydentynyt taiteilijan lahjoittamilla teoskokonaisuuksilla. ”Uskallamme väittää, että säätiön kokoelmaan kuuluu paitsi lukumäärältään laajin, myös sisällöltään täydellisin Kaskipuron grafiikan kokonaisuus”, kokoelmapäällikkö Maria Laine sanoo.

Pentti Kaskipuro 10.1.–19.4.2026

Vastamaalattua

Helatorstaina 15. toukokuuta avautuu nuorta maalaustaidetta esittelevä ryhmänäyttely Vastamaalattua – Freshly Painted.

Näyttelyyn on kutsuttu pääasiassa Suomessa asuvia ja työskenteleviä kuvataiteilijoita, joiden päätekniikkana on maalaus. Mukana ovat Emma Ainala, Milla Aska, Siiri Haarla, Karoliina Hellberg, Kaisa Huotari, Juliana Hyrri, Annamaari Hyttinen, Essi Kuokkanen, Raana Lehtinen, Eeva Lietonen, Emma Luukkala, Iisa Maaranen, Elin Odentia (Ruotsi), Melina Paakkonen, Sirkku Rosi, Kerttu Saali, Johanna Saikkonen, Riikka Sormunen, Astrid Strömberg ja Ebba Svensson (Ruotsi).

Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelma nojaa Sara Hildénin Säätiön kokoelmaan, ja maalaustaide on ollut kokoelman painopisteitä alusta alkaen. Museo seuraa nykymaalaustaiteen ilmiöitä ja samalla peilaa niitä kokoelman teosten kautta.

Vastamaalattua-näyttelyn nimi ja idea on peräisin taidemaalari Marika Mäkelältä, joka on Sara Hildénin Säätiön kokoelmataiteilijoita. Hän on tuonut esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen omalla urallaan. Mäkelä osallistui uraauurtavaan näyttelyyn Rakastetun kuva Pyynikinlinnassa Tampereella vuonna 1986. Se oli ensimmäisiä pelkästään naisten tekemää taidetta sisältäneitä näyttelyitä Suomessa. Kaikki osallistujat olivat kolmekymppisiä ammattilaisia, jotka olivat murtautuneet vahvasti ja omaäänisesti miesten dominoimalle taidekentälle. ”Tästä näyttelystä tulee ensi vuonna kuluneeksi 40 vuotta, ja se innosti meitä tekemään katsauksen oman aikamme maalaustaiteeseen: mitä ja miten nyt tehdään, kuinka taiteilijan ammatti on muuttunut?” näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo.

Kaikki kutsutut osallistujat ovat mukana omana itsenään työnsä kautta ja itse ehdottamallaan teoskokonaisuudella. Näyttelyssä tullaan näkemään useita vastamaalattuja, ennen näkemättömiä teoksia, joista on sisällöllisten teemojen kautta luotu ripustuksellisia kokonaisuuksia. Sara Hildénin taidemuseo julkaisee näyttelyn yhteydessä kuvitetun katalogin, johon taidemaalari Anna Tuori, hänkin Sara Hildénin Säätiön kokoelman taiteilijoita, kirjoittaa artikkelin.

Vastamaalattua – Freshly Painted 14.5.–30.8.2026