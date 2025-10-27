Uusi tutkimus: Suomen julkistalous hyötyy maahanmuutosta – vieraskieliset maksavat enemmän veroja kuin saavat tukia

Yhteisöllisyydestä hyvinvointia 27.10.2025 08:50:00 EET | Tiedote

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on toiminta-aikanaan edistänyt osallisuutta ja pärjäämistä Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke kehitti yhdessä kuntalaisten kanssa erilaisia toimintoja ja tapahtumia, vahvistanut yhteisöjä ja lisännyt paikallisten osallisuuden kokemusta.