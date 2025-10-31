Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin hankinta vuosimarkkinoilta 2026
Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuuden vakautusreservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2026. Hankintapäätös tehtiin syyskuussa järjestetyn julkisen tarjouskilpailun perusteella. Sähköjärjestelmän reservien kasvavat tarpeet ja muuttunut markkinatilanne näkyvät reservimarkkinoiden toteutuneissa määrissä ja hinnoissa.
Tarjouskilpailun perusteella valitut vuosimarkkinamäärät- ja hinnat laskevat kaikissa FCR reserveissä. Suurin muutos viime vuoteen on taajuusohjatussa käyttöreservissä (FCR-N), jossa tarjouskilpailun perusteella Fingrid päätti olla hankkimatta FCR-N-reserviä vuosimarkkinalta eli ensi vuonna hankinnat tapahtuvat FCR-N-tuntimarkkinalta ja ulkomailta.
Vuosikilpailutuksen hankintapäätökset on tehty toteutuneen ja ennustetun kustannustason ja reservien saatavuuden perusteella. Fingrid pyrkii minimoimaan asiakkaidensa kokonaiskustannuksia, mutta kuitenkin siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet. Vuoden 2026 matalammat FCR-vuosimarkkinamäärät yhdistettynä vuoden 2026 kasvavaan FCR-kokonaishankintaan tarkoittavat suurempia hankintamääriä FCR-tuntimarkkinoilta jatkossa. Lisäksi Fingrid on pystynyt lisäämään FCR-tuotteiden ulkomaankauppaa, joka tarkoittaa myös lisääntyneitä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille reservitoimittajille. Fingrid pyytää kaikkia markkinatoimijoita tarkistamaan mahdollisuutensa tarjota koko käytettävissä olevan reservikyvykkyytensä kaikkina hetkinä.
Tämänvuotisen tarjouskilpailun tuloksena Fingrid saa käyttöönsä vuodelle 2026 enimmillään seuraavat määrät vuosimarkkinakapasiteettia:
- taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) ei hankita (0 MW) vuosimarkkinalta
- taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotetta (FCR-D ylös) 237,0 MW
- taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotetta (FCR-D alas) 163,0 MW.
Vuoden 2026 vuosimarkkinahinnat ovat:
- taajuusohjatulle käyttöreserviä ei hankita vuosimarkkinalta
- taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteelle (FCR-D ylös) 3,50 €/MW,h
- taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteelle (FCR-D alas) 6,00 €/MW,h.
Reservitoimittajille maksettava vuosimarkkinoiden kapasiteettikorvaus määräytyy tarjouskilpailun perusteella kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaan (marginaalihinta) erikseen kullekin reservituotteelle.
Reservitoimittajat, jotka eivät tulleet valituiksi FCR-vuosimarkkinakilpailutuksessa voivat tarjota reservikapasiteettiaan tuntimarkkinoilla. Osallistuminen tuntimarkkinoille on mahdollista mihin aikaan vuotta tahansa. Taajuuden vakautusreservien markkinatietoon voi tutustua täältä: linkki ja reservitoimittajien sopimusehtoihin täällä: linkki.
