Tampereen museot julkistivat ohjelmansa vuodelle 2026

Historiallisissa museoissa miesten muotia ja jalkapalloa

Helmikuussa 2026 Museo Milavida vastaa asiakkaidensa toiveeseen nostamalla miehet fokukseen näyttelyllään Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Milavidassa mies kurotaan asemansa mukaiseen univormuun, kulmaraudoilla korjattuihin bootseihin, liikkumisen vapautta korostaviin verkkareihin, sekä nykymiehen vaatekaapista jo kadonneisiin bonjouriin ja lounaspukuun.

Museokeskus Vapriikki osallistuu vuonna 2026 jalkapallon MM-kisahuumaan. Huhtikuussa avautuva Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely esittelee tähdet, tapahtumat ja tarinat miesten ja naisten MM-kisojen historiasta. Kesäkuussa avautuva Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa vie matkalle aikaan, jolloin moderni maailma vasta alkoi muuttaa kaupunkikuvaa. Syksyllä päästään pelailemaan täysin uudistuneeseen Pelimuseoon. Lisäksi Postimuseo avaa Vapriikissa toukokuussa uuden pitkäkestoisen näyttelyn, Postia ja bittejä, joka kertoo viestivän suomalaisen ja Postin tarinan. Postimuseo nostaa esiin myös graafikko Erik Bruunin 100-vuotisjuhlan kunniaksi hänen suunnittelemiensa lintuaiheisten postimerkkien luonnoksia helmikuussa.

Tampereen taidemuseossa klassikoita ja nykytaidetta ennen peruskorjausta

Tampereen taidemuseon kauan odotettu peruskorjaus sekä uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa kesällä 2026. Sitä ennen koko talon Encore!-näyttely tuo ihailtavaksi rakastetut klassikot, isot nimet ja nykytaiteen helmiä omista kokoelmista. Mukana on teoksia lähes 90 taiteilijalta 1810-luvulta 2020-luvulle Hjalmar Munsterhjelmista Kim Simonssoniin. Kevään huipentaa harvinainen Helene Schjerfbeckin näyttely, jonka viisi teosta saadaan lainaan Nordean Taidesäätiöltä. Kesän Taidevaltakunta ’26 -biennaalin teema kiteytyy teemaan Yhdessä, jota taiteilijat lähestyvät eri lähtökohdista. Biennaali nähdään väistötiloissa, ja sen taiteilijat julkistetaan 6.3.26. Vuoden jännittävin hetki on 23.1.26, kun seuraava Vuoden nuori taiteilija julkistetaan. Palkintonäyttely nähdään loppuvuodesta 2026.

Muumimukit keräilykohteena

Muumimuseon Observatorion seuraava vaihtuva näyttely Muumimukimania pohtii, miksi lähes jokaisella suomalaisella on kaapissaan muumimukeja. Muumimukit symboloivat muumien elämäntapaa – humaania arvomaailmaa, suvaitsevaisuutta, lämminhenkisyyttä ja elämäniloa – johon halutaan samastua. Näyttely pureutuu muumimukeihin ikonisina ja supersuosittuina keräilykohteina, keräilyn filosofiaan, sosiologiaan ja kulttuurihistoriaan.

Sara Hildénin taidemuseossa suomalaisen taidegrafiikan mestari ja nuorta maalaustaidetta

Taidegraafikko Pentti Kaskipuron laaja näyttely tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisen taidegrafiikan mestarin tuotantoon 1950-luvulta 2000-luvun teoksiin asti. Pentti Kaskipuro (1930–2010) oli suomalaisen taidegrafiikan pioneeri ja merkittävä vaikuttaja sekä itseoppineena taiteilijana että arvostettuna opettajana, jota kutsuttiin myös Mestari K:ksi. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia taidegraafikoita, joka palkittiin monissa taidegrafiikan kansainvälisissä näyttelyissä.

Nuorta maalaustaidetta esittelevään ryhmänäyttelyyn Vastamaalattua – Freshly Painted on kutsuttu pääasiassa Suomessa asuvia ja työskenteleviä kuvataiteilijoita, joiden päätekniikkana on maalaus. Kaikki kutsutut osallistujat ovat mukana itse ehdottamallaan teoskokonaisuudella. Näyttelyssä tullaan näkemään useita vastamaalattuja, ennen näkemättömiä teoksia, joista on sisällöllisten teemojen kautta luotu ripustuksellisia kokonaisuuksia.

Tampereen museoiden näyttelyitä 2026:

Museo Milavida: Mies – jätkä, keikari, herrasmies 27.2.2026–21.3.2027

Vapriikki: Vuoden luontokuvat 2025 13.2.-12.4.2026, Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen 16.4.2026-1.11.2026, Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa 4.6.2026-31.1.2027, Uusi Pelimuseo 10.10-

Postimuseo: Erik Bruunin linnut 6.2.–16.8.2026, Postia ja bittejä 8.5.2026-

Tampereen taidemuseo:

7.2.–14.6.2026 Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista

19.5.–14.6.2026 Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö

12.6.–16.8.2026 Taidevaltakunta ´26 – Yhdessä (Finlaysonin alue, Haiharan taidekeskus ja kaupunkialue)

30.10.2026–10.1.2027 Vuoden nuori taiteilija 2026 (Kutomosali, Finlaysonin alue)

Muumimuseo: 25.9.2026–19.9.2027 Muumimukimania

Sara Hildénin taidemuseo: 10.1.–19.4.2026 Pentti Kaskipuro, 14.5.–30.8.2026. Vastamaalattua – Freshly Painted

