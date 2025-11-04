Tampereen museot julkistivat ohjelmansa vuodelle 2026
Museo Milavidassa Tampereella kuultiin tänään Tampereen museoiden tulevista näyttelyistä. Vapriikissa avautuu huhtikuussa jalkapallon MM-kisoja kautta aikojen esittelevä näyttely ja Museo Milavidassa esitellään herrain muotia helmikuun lopulta alkaen. Postimuseo avaa Postia ja bittejä -näyttelyn toukokuussa sekä Erik Bruunin linnut helmikuussa. Encore! – Tampereen taidemuseon viimeinen näyttely Puutarhakadulla ennen peruskorjausta – tuo ihailtavaksi rakastetut klassikot, isot nimet ja nykytaiteen helmet museon omista kokoelmista. Muumimuseon syksyllä avautuva vaihtuva näyttely syventyy muumimukeihin ja niiden keräilyn filosofiaan. Sara Hildénin taidemuseon kevään näyttely on laaja katsaus suomalaisen taidegrafiikan mestarin Pentti Kaskipuron tuotantoon. Kesänäyttely Vastamaalattua – Freshly Painted esittelee nuorta maalaustaidetta.
Historiallisissa museoissa miesten muotia ja jalkapalloa
Helmikuussa 2026 Museo Milavida vastaa asiakkaidensa toiveeseen nostamalla miehet fokukseen näyttelyllään Mies – jätkä, keikari, herrasmies. Milavidassa mies kurotaan asemansa mukaiseen univormuun, kulmaraudoilla korjattuihin bootseihin, liikkumisen vapautta korostaviin verkkareihin, sekä nykymiehen vaatekaapista jo kadonneisiin bonjouriin ja lounaspukuun.
Museokeskus Vapriikki osallistuu vuonna 2026 jalkapallon MM-kisahuumaan. Huhtikuussa avautuva Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely esittelee tähdet, tapahtumat ja tarinat miesten ja naisten MM-kisojen historiasta. Kesäkuussa avautuva Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa vie matkalle aikaan, jolloin moderni maailma vasta alkoi muuttaa kaupunkikuvaa. Syksyllä päästään pelailemaan täysin uudistuneeseen Pelimuseoon. Lisäksi Postimuseo avaa Vapriikissa toukokuussa uuden pitkäkestoisen näyttelyn, Postia ja bittejä, joka kertoo viestivän suomalaisen ja Postin tarinan. Postimuseo nostaa esiin myös graafikko Erik Bruunin 100-vuotisjuhlan kunniaksi hänen suunnittelemiensa lintuaiheisten postimerkkien luonnoksia helmikuussa.
Tampereen taidemuseossa klassikoita ja nykytaidetta ennen peruskorjausta
Tampereen taidemuseon kauan odotettu peruskorjaus sekä uuden päärakennuksen rakentaminen alkaa kesällä 2026. Sitä ennen koko talon Encore!-näyttely tuo ihailtavaksi rakastetut klassikot, isot nimet ja nykytaiteen helmiä omista kokoelmista. Mukana on teoksia lähes 90 taiteilijalta 1810-luvulta 2020-luvulle Hjalmar Munsterhjelmista Kim Simonssoniin. Kevään huipentaa harvinainen Helene Schjerfbeckin näyttely, jonka viisi teosta saadaan lainaan Nordean Taidesäätiöltä. Kesän Taidevaltakunta ’26 -biennaalin teema kiteytyy teemaan Yhdessä, jota taiteilijat lähestyvät eri lähtökohdista. Biennaali nähdään väistötiloissa, ja sen taiteilijat julkistetaan 6.3.26. Vuoden jännittävin hetki on 23.1.26, kun seuraava Vuoden nuori taiteilija julkistetaan. Palkintonäyttely nähdään loppuvuodesta 2026.
Muumimukit keräilykohteena
Muumimuseon Observatorion seuraava vaihtuva näyttely Muumimukimania pohtii, miksi lähes jokaisella suomalaisella on kaapissaan muumimukeja. Muumimukit symboloivat muumien elämäntapaa – humaania arvomaailmaa, suvaitsevaisuutta, lämminhenkisyyttä ja elämäniloa – johon halutaan samastua. Näyttely pureutuu muumimukeihin ikonisina ja supersuosittuina keräilykohteina, keräilyn filosofiaan, sosiologiaan ja kulttuurihistoriaan.
Sara Hildénin taidemuseossa suomalaisen taidegrafiikan mestari ja nuorta maalaustaidetta
Taidegraafikko Pentti Kaskipuron laaja näyttely tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisen taidegrafiikan mestarin tuotantoon 1950-luvulta 2000-luvun teoksiin asti. Pentti Kaskipuro (1930–2010) oli suomalaisen taidegrafiikan pioneeri ja merkittävä vaikuttaja sekä itseoppineena taiteilijana että arvostettuna opettajana, jota kutsuttiin myös Mestari K:ksi. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia taidegraafikoita, joka palkittiin monissa taidegrafiikan kansainvälisissä näyttelyissä.
Nuorta maalaustaidetta esittelevään ryhmänäyttelyyn Vastamaalattua – Freshly Painted on kutsuttu pääasiassa Suomessa asuvia ja työskenteleviä kuvataiteilijoita, joiden päätekniikkana on maalaus. Kaikki kutsutut osallistujat ovat mukana itse ehdottamallaan teoskokonaisuudella. Näyttelyssä tullaan näkemään useita vastamaalattuja, ennen näkemättömiä teoksia, joista on sisällöllisten teemojen kautta luotu ripustuksellisia kokonaisuuksia.
Tampereen museoiden näyttelyitä 2026:
Museo Milavida: Mies – jätkä, keikari, herrasmies 27.2.2026–21.3.2027
Vapriikki: Vuoden luontokuvat 2025 13.2.-12.4.2026, Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen 16.4.2026-1.11.2026, Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa 4.6.2026-31.1.2027, Uusi Pelimuseo 10.10-
Postimuseo: Erik Bruunin linnut 6.2.–16.8.2026, Postia ja bittejä 8.5.2026-
Tampereen taidemuseo:
7.2.–14.6.2026 Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista
19.5.–14.6.2026 Schjerfbeck X Nordean Taidesäätiö
12.6.–16.8.2026 Taidevaltakunta ´26 – Yhdessä (Finlaysonin alue, Haiharan taidekeskus ja kaupunkialue)
30.10.2026–10.1.2027 Vuoden nuori taiteilija 2026 (Kutomosali, Finlaysonin alue)
Muumimuseo: 25.9.2026–19.9.2027 Muumimukimania
Sara Hildénin taidemuseo: 10.1.–19.4.2026 Pentti Kaskipuro, 14.5.–30.8.2026. Vastamaalattua – Freshly Painted
Katso myös museoiden omat tiedotteet aiheesta
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki
Vapriikki tarjoilee vuonna 2026 huikeaa jalkapallon juhlaa sekä nostalgista Tamperetta4.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Museokeskus Vapriikki Tampereella osallistuu vuonna 2026 jalkapallon MM-kisahuumaan. Huhtikuussa avautuva Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttely esittelee tähdet, tapahtumat ja tarinat miesten ja naisten MM-kisojen historiasta. Kesäkuussa avautuva Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa vie matkalle aikaan, jolloin moderni maailma vasta alkoi muuttaa kaupunkikuvaa. Syksyllä päästään pelailemaan täysin uudistuneeseen Pelimuseoon. Lisäksi Postimuseo avaa toukokuussa Vapriikissa uuden pysyvän näyttelyn, Postia ja Bittejä.
KUTSU: Tampereen museot julkistavat 2026 ohjelmansa21.10.2025 08:39:36 EEST | Tiedote
Tampereen museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Museo Milavidaan Tampereelle tiistaina 4.11. klo 8.30–10.00. Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Tampereen museoissa nähdään vuonna 2026. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.
Syyslomalla Vapriikki on avoinna joka päivä7.10.2025 08:59:55 EEST | Tiedote
Satoi tai paistoi, syysloma on onnistunut museossa! Vapriikista löytyy hauskaa tekemistä koko perheelle joka päivä, myös maanantaina! Syyslomaviikolla 13.–17.10. Vapriikkiin voi tutustua erilaisten teemapäivien kautta, ja joka arkipäivänä on luvassa ohjelmaa eri näyttelyihin.
Rakennusperinnön vaalija saa tunnustusta ainutlaatuisesta tutkimusmenetelmästä18.9.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025 julkistetaan torstaina 18.9.2025 klo 13.30 museokeskus Vapriikin auditoriossa. Pirkanmaan maakuntamuseon myöntämän Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinnon saa tänä vuonna professori Olli-Paavo Koponen Tampereen yliopistosta. Palkinto julkistetaan torstaina 18.9.2025 museokeskus Vapriikissa pidettävässä seminaarissa Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Seminaari on ennakkovarattu täyteen.
Sieninäyttely Vapriikissa sunnuntaina 21.9.15.9.2025 13:07:49 EEST | Tiedote
Tunnetko nupikat ja tuhkelot? Tule päivittämään sienituntemustasi Vapriikkiin sunnuntaina 21.9. Tämän syksyn paras sieniaika on vasta edessä, viikon sateet tuonevat jo viikonlopuksi uutta poimittavaa metsiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme