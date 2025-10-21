Tutkijat onnistuivat jakamaan pyöräilijöiden liikkumisreiteistä hyödyllistä tietoa niin että tiedon jakajan yksityisyys huomioidaan
Ruuhkaiset väylät, ahtaat reitit, vaaralliset paikat ja läheltä piti -tilanteet aiheuttavat kaupungeissa ongelmia liikkumisessa. Liikenne- ja ympäristösuunnittelussa olisi arvokasta pystyä käyttämään tarkkaa ja ajantasaista tietoa siitä, missä liikutaan ja milloin. Samanaikaisesti meistä jokaisesta älylaitteen käyttäjästä kerätään valtava määrä sijaintitietoa – joko aktiivisesti esim. liikuntasovelluksilla tai passiivisesti esim. navigointisovelluksilla. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkijat kehittivät ratkaisun, jonka avulla tällaista tarkkaa liikkumistietoa pystytään jakamaan avoimena datana – mutta ilman tunnistettavaa tietoa tiedon jakajasta.
Kuinka jakaa kaupungeille hyödyllistä tietoa esimerkiksi pyöräilyreittien käytöstä ja teiden ongelmakohdista niin että samalla huolehditaan tielläliikkujien yksityisyydensuojasta? Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkijat selvittivät asiaa Geoprivacy-hankkeessa, jossa kaupunkilaiset lahjoittivat vapaaehtoisesti pyöräily- ja kävelyreiteistään dataa tutkijoiden käyttöön. Tähän tarkoitukseen tutkijat kehittivät palvelun, jolla kerättyä liikkumisdataa voidaan jakaa nimenomaan anonyymisti, mikä oli tutkimuksen tärkeä tavoite. Pyöräilijät ja kävelijät keräsivät hankkeen aikana liikkumistietoa yli 45 000 kilometriä.
- Liikkumisesta on mahdollista saada tarkkaa tietoa esimerkiksi yksittäisten tieosuuksien tai ihmisryhmien tasolla, mikä syventää ymmärrystä liikennejärjestelmistä ja ihmisten liikkumisesta. Liikkumisdata voi kuitenkin paljastaa käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja, kuten paikat, joissa henkilö on liikkunut, tottumuksia ja yksilöllisiä piirteitä. Siksi on tärkeää huomioida datan yksityisyys, kertoo tutkija Anna Brauer, joka teki aiheesta tuoreen väitöskirjanPreserving privacy and utility for urban microscale analyses in spatiotemporal trajectories.
Tarkka yksilötason paikkatieto auttaisi tunnistamaan parannuskohteita liikenteessä – yksityisyyden huomioiminen tärkeää
Älypuhelinten liikuntasovellukset ovat yleistyneet osaksi arkea, minkä seurauksena yksilötason liikkumisdatan määrä on kasvanut voimakkaasti. Tällaista dataa voitaisiin käyttää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun apuvälineenä - vaikkapa selvittämään, minne tarvitaan uusia kevyen liikenteen väyliä tai missä sijaitsevat nykyisen tieverkoston ongelmakohdat. Yhtä lailla dataa voitaisiin hyödyntää liikenneverkkoja esittävien paikkatietoaineistojen, kuten maastotietokannan, ajantasaistamisessa.
Tällä hetkellä yksilöiden sijainnista kerätty data päätyy sovellusten kehittäneiden yksityisten yhtiöiden haltuun heidän oman liiketoimintansa kehittämiseen, eikä sitä ei yleensä jaeta muiden käyttöön. Käsittelemätön ihmisten liikkumisdata on henkilötietoa, jonka käyttöä säännellään tarkasti EU-tason tietosuoja-asetuksella (GDPR). Lopputuloksena yksilökohtainen data jää siksi yhteiskunnallisesti laajemmin hyödyntämättä.
Geoprivacy-hankkeessa tutkittiin menetelmiä, joilla yksilötason liikedataa voidaan julkaista säilyttäen yksilöiden yksityisyys. Anna Brauerin tuore väitöstutkimus tarjoaa yhden ratkaisun tähän esittelemällä menetelmän, jolla dataa voidaan muokata siten, ettei se enää ole henkilötietoa, mutta sen sisältämä informaatio on edelleen hyödynnettävissä moneen käyttöön.
- Liikkumisdatalla voitaisiin esimerkiksi havaita vaarallisia paikkoja ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Jos tietoa saataisiin tällä tavalla anonyymisti kerättyä ja jaettua laajasti tutkijoiden ja kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön, sitä olisi mahdollista hyödyntää aina uusiin tutkimuksiin.
Lisätiedot
Tutkija Anna Brauer, Dresdenin yliopisto anna_elke.brauer(at)tu-dresden.de
Tutkimusryhmäpäällikkö Ville Mäkinen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, ville.p.makinen(at)nls.fi
Osastonjohtaja, Prof. Juha Oksanen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, juha.oksanen(at)nls.fi
Linkki väitöskirjaan Preserving privacy and utility for urban microscale analyses in spatiotemporal trajectories.
Linkki Geoprivacy tiedonjakoalustalle: https://geoprivacy.fi/#/
Linkki Geoprivacy avoimeen dataan: https://doi.org/10.23729/e28d1fbb-86aa-43e6-a0f1-895b077106d8
Kuvat
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehdimme omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä, tuotamme kartta-aineistoja sekä teemme paikkatietoalan tutkimusta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Oletko nähnyt droonin lentämässä metsässä tai pellolla? Se voi olla Maanmittauslaitoksen tutkimusdrooni21.10.2025 06:03:00 EEST | Tiedote
Maanmittauslaitoksessa on käynnissä lukuisia drooneihin liittyviä tutkimushankkeita, joissa tuotetaan tietoa muun muassa metsätuholaisten ja metsäpalojen ehkäisemiseksi sekä maatalouden innovaatioihin. Drooneilla tehtävässä kaukokartoituksen tutkimuksessa Suomi edustaa alan kansainvälistä tieteellistä huippua.
Väylävirasto lunastaa maita kahdeltasadalta Valtatie 5 -maantiehankkeen alta7.10.2025 08:21:14 EEST | Tiedote
Leppävirran ja Kuopion välille rakennetaan uusi nelikaistainen maantie vuosina 2026–2028. Tien kohdalla on noin 200 tilaa, joiden alueita Väylävirasto tulee lunastamaan. Maanmittauslaitoksen maanmittausinsinöörin vetämä lunastustoimikunta vastaa lunastuskorvausten määräämisestä Suomessa lunastajan ja maanomistajan välisessä prosessissa, lunastustoimituksessa.
Yksityisteiden muutoksista sopiminen ensiksi naapureiden kanssa säästää aikaa ja kustannuksia3.10.2025 08:07:34 EEST | Tiedote
Kun yksityistiehen halutaan tehdä muutoksia, ensimmäinen askel on sopia asiasta muiden tienkäyttäjien ja maanomistajien kanssa. Maanmittauslaitoksen mukaan se nopeuttaa asian etenemistä ja säästää rahaa.
Ilmakuvaus ja laserkeilaus jatkuu yhteistyössä – KALLIO-ohjelman sopimus allekirjoitettu30.9.2025 09:59:36 EEST | Tiedote
Ilmakuvaaminen ja laserkeilaus yhteiskunnan tarpeisiin jatkuu, kun yksityiskohdista saatiin sovittua syyskuussa. KALLIO-ohjelman sopimus varmistaa kansallisen ilmakuvaus- ja laserkeilausohjelman jatkon ensi vuodesta alkaen. Sopimus kokoaa yhteen keskeiset julkishallinnon toimijat, jotka hyödyntävät koko Suomen kattavaa kartta- ja paikkatietoaineistoa omassa työssään.
Sijainnin voi paikantaa voi myös ilman satelliittisignaalia - tutkimuksessa uusia edistysaskelia23.9.2025 06:03:00 EEST | Tiedote
Satelliittipaikannuksen häiriöistä riippumattomalle paikannukselle on suuri tarve. DI Maija Mäkelän väitöstutkimus esittelee verkottunutta paikannusmenetelmää, joka ei tarvitse lainkaan satelliittisignaalia toimiakseen. Väitöstutkimus on osa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n tutkimushankkeita, joissa kehitetään paikannuksen häiriösietoisuutta ja keinoja suojautua häirinnän vaikutuksilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme