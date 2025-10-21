Tutkijat onnistuivat jakamaan pyöräilijöiden liikkumisreiteistä hyödyllistä tietoa niin että tiedon jakajan yksityisyys huomioidaan

Kuinka jakaa kaupungeille hyödyllistä tietoa esimerkiksi pyöräilyreittien käytöstä ja teiden ongelmakohdista niin että samalla huolehditaan tielläliikkujien yksityisyydensuojasta? Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkijat selvittivät asiaa Geoprivacy-hankkeessa, jossa kaupunkilaiset lahjoittivat vapaaehtoisesti pyöräily- ja kävelyreiteistään dataa tutkijoiden käyttöön. Tähän tarkoitukseen tutkijat kehittivät palvelun, jolla kerättyä liikkumisdataa voidaan jakaa nimenomaan anonyymisti, mikä oli tutkimuksen tärkeä tavoite. Pyöräilijät ja kävelijät keräsivät hankkeen aikana liikkumistietoa yli 45 000 kilometriä.

- Liikkumisesta on mahdollista saada tarkkaa tietoa esimerkiksi yksittäisten tieosuuksien tai ihmisryhmien tasolla, mikä syventää ymmärrystä liikennejärjestelmistä ja ihmisten liikkumisesta. Liikkumisdata voi kuitenkin paljastaa käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja, kuten paikat, joissa henkilö on liikkunut, tottumuksia ja yksilöllisiä piirteitä. Siksi on tärkeää huomioida datan yksityisyys, kertoo tutkija Anna Brauer, joka teki aiheesta tuoreen väitöskirjanPreserving privacy and utility for urban microscale analyses in spatiotemporal trajectories.

Tarkka yksilötason paikkatieto auttaisi tunnistamaan parannuskohteita liikenteessä – yksityisyyden huomioiminen tärkeää

Älypuhelinten liikuntasovellukset ovat yleistyneet osaksi arkea, minkä seurauksena yksilötason liikkumisdatan määrä on kasvanut voimakkaasti. Tällaista dataa voitaisiin käyttää esimerkiksi kaupunkisuunnittelun apuvälineenä - vaikkapa selvittämään, minne tarvitaan uusia kevyen liikenteen väyliä tai missä sijaitsevat nykyisen tieverkoston ongelmakohdat. Yhtä lailla dataa voitaisiin hyödyntää liikenneverkkoja esittävien paikkatietoaineistojen, kuten maastotietokannan, ajantasaistamisessa.

Tällä hetkellä yksilöiden sijainnista kerätty data päätyy sovellusten kehittäneiden yksityisten yhtiöiden haltuun heidän oman liiketoimintansa kehittämiseen, eikä sitä ei yleensä jaeta muiden käyttöön. Käsittelemätön ihmisten liikkumisdata on henkilötietoa, jonka käyttöä säännellään tarkasti EU-tason tietosuoja-asetuksella (GDPR). Lopputuloksena yksilökohtainen data jää siksi yhteiskunnallisesti laajemmin hyödyntämättä.

Geoprivacy-hankkeessa tutkittiin menetelmiä, joilla yksilötason liikedataa voidaan julkaista säilyttäen yksilöiden yksityisyys. Anna Brauerin tuore väitöstutkimus tarjoaa yhden ratkaisun tähän esittelemällä menetelmän, jolla dataa voidaan muokata siten, ettei se enää ole henkilötietoa, mutta sen sisältämä informaatio on edelleen hyödynnettävissä moneen käyttöön.

- Liikkumisdatalla voitaisiin esimerkiksi havaita vaarallisia paikkoja ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. Jos tietoa saataisiin tällä tavalla anonyymisti kerättyä ja jaettua laajasti tutkijoiden ja kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön, sitä olisi mahdollista hyödyntää aina uusiin tutkimuksiin.

Lisätiedot

Tutkija Anna Brauer, Dresdenin yliopisto anna_elke.brauer(at)tu-dresden.de

Tutkimusryhmäpäällikkö Ville Mäkinen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, ville.p.makinen(at)nls.fi

Osastonjohtaja, Prof. Juha Oksanen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, juha.oksanen(at)nls.fi

Linkki väitöskirjaan Preserving privacy and utility for urban microscale analyses in spatiotemporal trajectories.

Linkki Geoprivacy tiedonjakoalustalle: https://geoprivacy.fi/#/

Linkki Geoprivacy avoimeen dataan: https://doi.org/10.23729/e28d1fbb-86aa-43e6-a0f1-895b077106d8