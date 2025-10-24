Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa

3.11.2025 16:34:47 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) digiasiointi OmaKeusote on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi: tästä lähtien huoltajat voivat hoitaa asioita myös 12–17-vuotiaiden nuorten puolesta. Aiemmin tämä mahdollisuus oli rajattu alle 12-vuotiaisiin.

OmaKeusote-sovellus henkilön kädessä
OmaKeusote-sovellus Iiro Rautiainen

Mitä muuttuu? 

Huoltajan mahdollisuus asioida sovelluksessa lapsen tai nuoren puolesta on laajentunut: ikäraja on noussut 12 vuodesta 18 vuoteen. Ammattilainen arvioi asiointitilanteessa, edellyttääkö asiointi nuoren suostumuksen. Suostumus voidaan antaa esimerkiksi videoyhteyden välityksellä.  

Nuori voi itse käyttää OmaKeusote-palvelua, kun hänellä on käytössään voimassa oleva tunnistautumiskeino kuten pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 

Uudistus vahvistaa nuorten osallisuutta ja huoltajien tukea digipalveluiden kautta.  

-Toivomme, että palvelu helpottaa arkea ja tukee hyvinvointia Keski-Uudellamaalla, toteaa OmaKeusoten tuotepäällikkö Laura Sauranen.  

Näin pääset alkuun huoltajana 

Voit lisätä lapsesi tiedot puolesta-asiointia varten sekä mobiilisovelluksessa että selainversiossa. Kirjaudu OmaKeusote-mobiilisovellukseen tai selaimen kautta.  

Valitse mobiilisovelluksessa: Minä > Puolesta-asiointi > Lisää henkilö ja selaimessa Omat tiedot > Profiili > Puolesta-asiointi > Lisää henkilö. Kun hoidat asiointia varmista, että valitset oikean puolesta-asioitavan henkilön.  

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

