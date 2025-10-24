Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) digiasiointi OmaKeusote on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi: tästä lähtien huoltajat voivat hoitaa asioita myös 12–17-vuotiaiden nuorten puolesta. Aiemmin tämä mahdollisuus oli rajattu alle 12-vuotiaisiin.
Mitä muuttuu?
Huoltajan mahdollisuus asioida sovelluksessa lapsen tai nuoren puolesta on laajentunut: ikäraja on noussut 12 vuodesta 18 vuoteen. Ammattilainen arvioi asiointitilanteessa, edellyttääkö asiointi nuoren suostumuksen. Suostumus voidaan antaa esimerkiksi videoyhteyden välityksellä.
Nuori voi itse käyttää OmaKeusote-palvelua, kun hänellä on käytössään voimassa oleva tunnistautumiskeino kuten pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.
Uudistus vahvistaa nuorten osallisuutta ja huoltajien tukea digipalveluiden kautta.
-Toivomme, että palvelu helpottaa arkea ja tukee hyvinvointia Keski-Uudellamaalla, toteaa OmaKeusoten tuotepäällikkö Laura Sauranen.
Näin pääset alkuun huoltajana
Voit lisätä lapsesi tiedot puolesta-asiointia varten sekä mobiilisovelluksessa että selainversiossa. Kirjaudu OmaKeusote-mobiilisovellukseen tai selaimen kautta.
Valitse mobiilisovelluksessa: Minä > Puolesta-asiointi > Lisää henkilö ja selaimessa Omat tiedot > Profiili > Puolesta-asiointi > Lisää henkilö. Kun hoidat asiointia varmista, että valitset oikean puolesta-asioitavan henkilön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura SauranenOmaKeusoten projektipäällikköKeski-Uudenmaan hyvinvointialuelaura.sauranen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
