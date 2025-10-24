Huoltajat voivat nyt asioida myös nuorten puolesta OmaKeusote-palvelussa

Keusote sai kiitosta määrätietoisesta kehittämisestä vuosittaisissa hyvinvointialueneuvotteluissa 24.10.2025 12:18:50 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuosittaiset hyvinvointialueneuvottelut valtion ministeriöiden ja viranomaisten kanssa käytiin torstaina 23.10.2025 valtiovarainministeriön johdolla Valtioneuvoston linnassa Helsingissä ja Teams-yhteydellä. Neuvotteluissa vallitsi rakentava ja yhteistyöhakuinen ilmapiiri.