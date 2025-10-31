Sanna Marinin muistelmakirja Toivo on tekoja on ilmestynyt

Sanna Marin johti Suomea historiallisten kriisien keskellä. Hänen pääministerikaudelleen 2019–2023 osuivat koronapandemia, Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alku Ukrainassa sekä Suomen liittyminen Natoon. Muistelmateoksessaan Marin kuvaa urapolkuaan ja elämäänsä, pääministerikauden haasteita ja nuorena naisjohtajana kohtaamiaan vaikeuksia sekä kansainvälistä huomiota.

“Toivo on tekoja on kirja kutsumuksesta ja halusta vaikuttaa. Se on myös kirja politiikan tekemisestä, ja rakkaus lajiin tuntuu tuoreelta tuulahdukselta juuri tässä ajassa. Teos inspiroi, ruokkii tiedon nälkää ja kannustaa: mikä kriisitilanteissa tyynnyttää, miltä kohut näyttävät sen näkökulmasta, johon ne kohdistuvat, ja milloin pitää osata sanoa ”olen valmis”, vaikka ei siltä täysin tuntuisikaan. Marin pääsi vallan korkeimmalle paikalle. Mutta sillä voi olla hintansa – ja siitäkin tämä kirja kertoo”, Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen sanoo.

Sanna Marin on Suomen entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja. Marin teki historiaa Suomen nuorimpana pääministerinä ja pisimpään virassa toimineena naispääministerinä. Pääministerikautensa jälkeen Marin on työskennellyt Tony Blair -instituutissa strategisena neuvonantajana. Hän tekee tiiviisti töitä Ukrainaan liittyvien kysymysten parissa esimerkiksi Yalta European Strategyn hallituksessa ja kansainvälisenä puhujana.

Sanna Marin: Toivo on tekoja

alkuteos Hope in Action

suomentanut Maija Laura Kauhanen

255 sivua

myös e- ja äänikirjana, lukija: Sanna Marin