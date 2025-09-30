STUK julkaisi tutkimusraportin ydinturvallisuusyhteistyöstä, joka alkoi Neuvostoliiton romahduksesta ja päättyi Venäjän hyökkäyssodan alkuun

Suomi teki kolme vuosikymmentä poikkeuksellista ja vaikuttavaa työtä ydinturvallisuuden parantamiseksi itärajan takana. Tutkija Petri Pajun kirjoittama raportti ”Luottamuksen ketjureaktio – STUK ja ydinturvallisuuden parantaminen entisen Neuvostoliiton alueella 1990–2022” perustuu Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja suomalaisten voimayhtiöiden asiantuntijoiden ja muiden Venäjä-yhteistyöhön osallistuneiden haastatteluihin. Se kertoo tarinan kansainvälisestikin merkittävästä vastuunkannosta, teknisestä osaamisesta ja yhteistyöstä. Tavoite oli turvallisempi tulevaisuus koko Pohjois-Euroopassa.

Neuvostoliiton viimeisinä vuosina asiat olivat ajautuneet rempalleen myös maan ydinvoimalaitoksissa. Tuoreessa muistissa oli lisäksi Tšernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus keväällä 1986. Suomessa heräsi huoli erityisesti meitä lähinnä olevien Leningradin ja Kuolan ydinvoimalaitosten turvallisuudesta. Näistä lähtökohdista suomalaiset aloittivat muun muassa ulkoministeriön rahoittaman yhteistyön venäläisten viranomaisten ja ydinvoimalaitosten työntekijöiden kanssa. Yhteistyö tarkoitti paitsi tietojen vaihtoa, myös materiaalista apua ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi.

Petri Pajun kirjoittamassa raportissa kerrotaan, kuinka suomalaisten ja venäläisten yhteistyö onnistui, kun suomalaiset ymmärsivät venäläisen toimintakulttuurin. Tietoa laitosten kunnosta alettiin saada ja asioita päästiin parantamaan, kun paikan päälle mentiin keskustelevassa hengessä eikä sanelemaan, miten asioiden pitäisi olla. Apua venäläisille tarjosivat muutkin maat, mutta samaa kulttuurista ymmärrystä ei muiden maiden asiantuntijoilla raportin mukaan aina ollut.

Tutkimusraportissa kuvataan myös, kuinka venäläisen osapuolen alkuvuosien avoimuus hiipui vuosien mittaan ja kuinka Moskovan keskusvallan vaikutus vähitellen 2000-luvulla sulki ovia ydinvoimalaitoksilla ja venäläisten yhteistyökumppaneiden suita. Yhteistyö oli perustunut henkilökohtaisiin suhteisiin ja vilkkaaseen vierailukäytäntöön. Vierailut lopetti korona-aika. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 lopetti yhteistyön kokonaan.