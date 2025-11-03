JHL: Hallituksen potkulaki lisää epävarmuutta työelämään
Ammattiliitto JHL pitää valitettavana, että hallitus on laskemassa henkilökohtaisen irtisanomisen kynnystä eli haluaa Suomeen potkulain. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtajan Håkan Ekströmin mukaan todellinen ongelma suomalaisessa työlainsäädännössä ei ole liian korkea henkilökohtainen irtisanomiskynnys.
– Kynnys irtisanoa henkilöstöä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla on sen sijaan jo nyt liian matala.
Hallitus on perustellut esitystään työllistämiskynnyksen madaltamisella ja pienten sekä keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisella. JHL muistuttaa, että tutkimusnäyttöä irtisanomissuojan heikentämisen työllisyysvaikutuksista ei ole. Hallituksen omassa esityksessä todetaan, että vaikutukset olisivat vähäisiä tai pieniä.
– Ainoa varma seuraus on irtisanomisten lisääntyminen.
Ekström arvioi, että muutos aiheuttaa merkittävää oikeudellista epävarmuutta.
– Vuosikymmenten aikana vakiintunut oikeuskäytäntö menettää suuren osan merkityksestään. Tämä johtaa väistämättä oikeudenkäyntien lisääntymiseen henkilöperusteisiin irtisanomisiin liittyen.
– Uuden oikeuskäytännön muodostuminen vie vuosia. Epävarmuus työelämässä kasvaa. Se on äärimmäisen epätoivottu kehityssuunta.
Ekström pitää kuitenkin myönteisenä, että hallitus on osittain ottanut huomioon lausuntokierroksella esitetyn laajan kritiikin ja että on poistanut esityksestä varoitusmenettelyyn liittyneet helpotukset. Näiltä osin nykyinen oikeustila säilyy.
Lisäksi esityksessä todetaan nyt, että alisuoriutumisen merkitys irtisanomisperusteena pysyy ennallaan. Ekström piti alisuoriutumisen kirjaamista lakiin erityisen huolestuttavana, sillä se olisi vaarantanut etenkin ikääntyneiden ja osatyökykyisten työntekijöiden aseman.
– On hyvä, että hallitus luopui tästä muutoksesta, Ekström toteaa.
