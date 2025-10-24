Esitys kuurojen historiasta tuo näyttämölle vuosisatoja jatkuneen väkivallan

Yhteiskuntamme on kautta aikojen yrittänyt korjata ja parantaa perinnöllistä kuuroutta. 22.11. Mad House Helsingissä saa ensi-iltansa esitys, joka tarttuu tähän aiheeseen. The Disobedient Gene -esitys on ruumiinavaus kuuroihin kohdistuneen eugeniikan veriseen historiaan 1600-luvulta tähän päivään.

Esityksen takana on teatteritaiteilija Noora Karjalainen, joka työskentelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa väitöstutkijana. Ursa Minor Ensemblen kanssa toteutettu esitys on osa hänen kuuron esiintyjän ruumiista käsittelevää tutkimustaan.

Karjalainen, joka on itsekin kuuro ja äidinkieleltään viittomakielinen, kertoo esityksen syntyneen halusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa kuuroutta yhä usein käsitellään ongelmana, ei identiteettinä. Esitys kysyy yleisöltä, kuka oikeastaan on sairas: kuurot vai yhteiskunta?

”Keväällä 2024, mediat täyttyivät uutisista, joissa suitsutettiin maailman ensimmäistä onnistunutta geeniterapiaa. Se toteutettiin alle vuoden ikäiselle geneettisesti kuurolle lapselle”, Karjalainen kertoo.

Uutiset herättivät Karjalaisessa kauhua: ristiriita kuurouden kokemuksen ja kuurouteen kohdistuvan jatkuvan hävittämisuhan välillä tuntui musertavalta.

”Tunsin fyysistä kipua siitä, että meidän ei edelleenkään anneta nauttia omasta elämästämme kuuroina. Huolestuin paitsi kuurouden säilymisestä osana elämän ja kulttuurien kirjoa, myös siitä, että kuurouden periytyminen tulisi uhanalaiseksi.”

Tuolloin jo pitkään teatterialalla työskennellyt ja väitöstutkimuksensa käynnistänyt Karjalainen alkoi tutkia aihetta lähemmin ja perehtyi geeniterapiasta tehtyihin tutkimusjulkaisuihin. Jo tutkimusten otsikot saivat hänet voimaan pahoin: "Say no to deafness".

Karjalainen alkoi leikkiä ajatuksella teatterista tilana, jossa valtasuhdetta kuulevan enemmistön ja kuuron vähemmistön välillä voisi haastaa. Esityksessä korostuu vähemmistön voima ja vastarinta: brutaaleista hävittämisyrityksistä huolimatta kuurogeeni ei suostu katoamaan.

Esitys toteutetaan samaan aikaan, kun Suomessa on käynnissä valtioneuvoston totuus- ja sovintoprosessi kuuroihin ja viittomakielisiin kohdistuneista vääryyksistä.

The Disobedient Gene ruumiillistaa kuurojen elettyjä kokemuksia näyttämölle kuurokeskeisestä näkökulmasta: koko työryhmä koostuu kuuroista ja viittomakielisistä taiteilijoista, ja esitys rakentuu kuuron todellisuudesta käsin.

Työryhmä toteutti esityksen devising-menetelmällä, eli Karjalainen suunnitteli taiteellisen viitekehyksen, mutta esitys muotoutui yhteistyön tuloksena. Karjalainen pitääkin ensembleä kanssatutkijanaan.

“Olemme tehneet tietoisen valinnan, että esityksessä ei käytetä lainkaan puhetulkkausta. Toivotamme umpikuulevat ja ei-viittovat lämpimästi tervetulleiksi astumaan sisään kuuron elämään. Toivon, että esityksen myötä voimme rakentaa ymmärrystä ja tarjota kurkistuspaikan kuurojen kokemuksiin ja kulttuuriin”, Karjalainen sanoo.

The Disobedient Gene

Esitykset: 22.–30.11.2025

Paikka: Mad House Helsinki, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki

Kieli: Suomalainen viittomakieli

Konsepti ja taiteellinen suunnittelu: Noora Karjalainen

Lue lisää Taideyliopiston verkkosivustolta.

Osta liput esitykseen Lippu.fi:stä.