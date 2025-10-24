Esitys kuurojen historiasta tuo näyttämölle vuosisatoja jatkuneen väkivallan
Perinnöllinen kuurous on leimattu sairaudeksi, virheeksi ja uhaksi, joka pitää hävittää. Siihen pyrkivät myös uusimmat geenihoidot. Mutta haluavatko kuurot sitä itse, kysyy uusi The Disobedient Gene -esitys, jonka koko työryhmä koostuu viittomakielisistä taiteilijoista.
Yhteiskuntamme on kautta aikojen yrittänyt korjata ja parantaa perinnöllistä kuuroutta. 22.11. Mad House Helsingissä saa ensi-iltansa esitys, joka tarttuu tähän aiheeseen. The Disobedient Gene -esitys on ruumiinavaus kuuroihin kohdistuneen eugeniikan veriseen historiaan 1600-luvulta tähän päivään.
Esityksen takana on teatteritaiteilija Noora Karjalainen, joka työskentelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa väitöstutkijana. Ursa Minor Ensemblen kanssa toteutettu esitys on osa hänen kuuron esiintyjän ruumiista käsittelevää tutkimustaan.
Karjalainen, joka on itsekin kuuro ja äidinkieleltään viittomakielinen, kertoo esityksen syntyneen halusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa kuuroutta yhä usein käsitellään ongelmana, ei identiteettinä. Esitys kysyy yleisöltä, kuka oikeastaan on sairas: kuurot vai yhteiskunta?
”Keväällä 2024, mediat täyttyivät uutisista, joissa suitsutettiin maailman ensimmäistä onnistunutta geeniterapiaa. Se toteutettiin alle vuoden ikäiselle geneettisesti kuurolle lapselle”, Karjalainen kertoo.
Uutiset herättivät Karjalaisessa kauhua: ristiriita kuurouden kokemuksen ja kuurouteen kohdistuvan jatkuvan hävittämisuhan välillä tuntui musertavalta.
”Tunsin fyysistä kipua siitä, että meidän ei edelleenkään anneta nauttia omasta elämästämme kuuroina. Huolestuin paitsi kuurouden säilymisestä osana elämän ja kulttuurien kirjoa, myös siitä, että kuurouden periytyminen tulisi uhanalaiseksi.”
Tuolloin jo pitkään teatterialalla työskennellyt ja väitöstutkimuksensa käynnistänyt Karjalainen alkoi tutkia aihetta lähemmin ja perehtyi geeniterapiasta tehtyihin tutkimusjulkaisuihin. Jo tutkimusten otsikot saivat hänet voimaan pahoin: "Say no to deafness".
Karjalainen alkoi leikkiä ajatuksella teatterista tilana, jossa valtasuhdetta kuulevan enemmistön ja kuuron vähemmistön välillä voisi haastaa. Esityksessä korostuu vähemmistön voima ja vastarinta: brutaaleista hävittämisyrityksistä huolimatta kuurogeeni ei suostu katoamaan.
Esitys toteutetaan samaan aikaan, kun Suomessa on käynnissä valtioneuvoston totuus- ja sovintoprosessi kuuroihin ja viittomakielisiin kohdistuneista vääryyksistä.
The Disobedient Gene ruumiillistaa kuurojen elettyjä kokemuksia näyttämölle kuurokeskeisestä näkökulmasta: koko työryhmä koostuu kuuroista ja viittomakielisistä taiteilijoista, ja esitys rakentuu kuuron todellisuudesta käsin.
Työryhmä toteutti esityksen devising-menetelmällä, eli Karjalainen suunnitteli taiteellisen viitekehyksen, mutta esitys muotoutui yhteistyön tuloksena. Karjalainen pitääkin ensembleä kanssatutkijanaan.
“Olemme tehneet tietoisen valinnan, että esityksessä ei käytetä lainkaan puhetulkkausta. Toivotamme umpikuulevat ja ei-viittovat lämpimästi tervetulleiksi astumaan sisään kuuron elämään. Toivon, että esityksen myötä voimme rakentaa ymmärrystä ja tarjota kurkistuspaikan kuurojen kokemuksiin ja kulttuuriin”, Karjalainen sanoo.
The Disobedient Gene
Esitykset: 22.–30.11.2025
Paikka: Mad House Helsinki, Lintulahdenkatu 3, 00530 Helsinki
Kieli: Suomalainen viittomakieli
Konsepti ja taiteellinen suunnittelu: Noora Karjalainen
Lue lisää Taideyliopiston verkkosivustolta.
Yhteyshenkilöt
Anna-Elina MatilainenViestintäpäällikköPuh:040 860 9515anna-elina.matilainen@uniarts.fi
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Lauluyhtye Rajattoman luottoaltto Soila Sariola teki tohtorintutkinnon improvisaation ja monitaiteisen työskentelyn voimasta24.10.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
Sariola on tutkinut sitä, miten improvisoidun äänen ja kuvan tekemisen yhdistäminen syventää muusikon ilmaisua. Hänen taiteellinen tohtorintutkintonsa tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 31.10.2025.
Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden esitys kutsuttiin kansainväliselle Fast Forward -festivaalille6.10.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Festivaalille kutsutaan vuosittain kourallinen nuoria eurooppalaisia ohjaajia. Tänä vuonna mukaan valittiin keväällä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta valmistunut Pauli Patinen. Kyseessä on toinen kerta, kun ohjelmistoon pääsi suomalaisohjaajan esitys.
Taideyliopisto allekirjoitti vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta24.9.2025 14:44:55 EEST | Tiedote
Taideyliopisto allekirjoitti 24.9.2025 eurooppalaisten yliopistojen yhteisen vetoomuksen Israelin poissulkemiseksi Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Vetoomuksessa vaaditaan laajemmin myös Israelin ja Euroopan unionin kahdenvälisen sopimuksen, ns. assosiaatiosopimuksen välitöntä keskeyttämistä.
Musiikilla voi sekä rikkoa että parantaa mielen – uutuuskirja käsittelee musiikkiterapiaa kidutuksen uhrien ja pakolaisten kuntouttamisessa15.9.2025 14:01:44 EEST | Tiedote
Vertailevien tutkimusten mukaan musiikkiterapia on yhtä vaikuttavaa ja tehokasta kuin kognitiivinen psykoterapia. Musiikkiterapiaa onkin muiden menetelmien ohella alettu enenevissä määrin käyttää esimerkiksi sellaisten terapiapotilaiden auttamiseksi, joilla on traumoja kidutuksesta tai kotimaastaan pakenemisesta.
Music can both harm and heal the mind – A new book explores music therapy in the rehabilitation of torture survivors and refugees15.9.2025 14:01:44 EEST | Press release
Comparative studies suggest that music therapy is just as effective and impactful as cognitive psychotherapy. Increasingly, it is being used alongside other methods to support therapy patients suffering from trauma caused by torture or fleeing their homeland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme