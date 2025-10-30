Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan metron junakulunvalvonnan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 3. marraskuuta omalta osaltaan metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 12. marraskuuta.
Metron junakulunvalvontajärjestelmän uudistamisen tavoitteena on varmistaa metrojärjestelmän toimintavarmuus, turvallisuus ja kyky vastata mahdolliseen tulevaisuudessa kasvavaan kysyntään. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen Helsingin osalta siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 92,5 miljoonaa euroa toukokuun 2025 hintatasossa.
Hanke koostuu kulunvalvontajärjestelmän hankinnasta, sen toimintaan tarvittavan radioverkon toteutuksesta, nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän kehittämisestä niin, että siihen voidaan liittää uusi kulunvalvontajärjestelmä ja nykyisten M300-junien muokkauksesta junakulunvalvontajärjestelmän kytkemistä varten. Uudistuksen ansiosta infran puolesta metron vuorovälejä voidaan lyhentää ja metron kapasiteettia nostaa 25 prosenttia.
Myös Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava etenee
Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 12. marraskuuta.
Viikinranta suunnitellaan kantakaupunkimaiseksi, moni-ilmeiseksi kaupunginosaksi, joka yhdistää Arabianrannan Viikkiin. Tuleva Viikin–Malmin pikaraitiotie palvelee sen varrelle syntyvää uutta asutusta ja työpaikkoja. Lisäksi pikaraitiotie toimii koko koillisen Helsingin joukkoliikenteen runkoyhteytenä keskustaan. Osayleiskaavalla varmistetaan osaltaan edellytykset raitiotien tekniseen ja taloudelliseen toteutukseen.
Lahdenväylälle on tutkittu yhteistyössä tieviranomaisten kanssa ratkaisumalli, jonka ympäristövaikutukset ovat nykyistä vähäisemmät ja joka mahdollistaa ympärille täydentyvää ja kehittyvää kaupunkirakennetta.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
