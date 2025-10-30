Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan metron junakulunvalvonnan hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen

3.11.2025

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 3. marraskuuta omalta osaltaan metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 12. marraskuuta.

Helsingin kaupungintalo.
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 3. marraskuuta. Sakari Röyskö

Metron junakulunvalvontajärjestelmän uudistamisen tavoitteena on varmistaa metrojärjestelmän toimintavarmuus, turvallisuus ja kyky vastata mahdolliseen tulevaisuudessa kasvavaan kysyntään. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuksen Helsingin osalta siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 92,5 miljoonaa euroa toukokuun 2025 hintatasossa.

Hanke koostuu kulunvalvontajärjestelmän hankinnasta, sen toimintaan tarvittavan radioverkon toteutuksesta, nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän kehittämisestä niin, että siihen voidaan liittää uusi kulunvalvontajärjestelmä ja nykyisten M300-junien muokkauksesta junakulunvalvontajärjestelmän kytkemistä varten. Uudistuksen ansiosta infran puolesta metron vuorovälejä voidaan lyhentää ja metron kapasiteettia nostaa 25 prosenttia.

Myös Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava etenee

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 12. marraskuuta.

Viikinranta suunnitellaan kantakaupunkimaiseksi, moni-ilmeiseksi kaupunginosaksi, joka yhdistää Arabianrannan Viikkiin. Tuleva Viikin–Malmin pikaraitiotie palvelee sen varrelle syntyvää uutta asutusta ja työpaikkoja. Lisäksi pikaraitiotie toimii koko koillisen Helsingin joukkoliikenteen runkoyhteytenä keskustaan. Osayleiskaavalla varmistetaan osaltaan edellytykset raitiotien tekniseen ja taloudelliseen toteutukseen.

Lahdenväylälle on tutkittu yhteistyössä tieviranomaisten kanssa ratkaisumalli, jonka ympäristövaikutukset ovat nykyistä vähäisemmät ja joka mahdollistaa ympärille täydentyvää ja kehittyvää kaupunkirakennetta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

