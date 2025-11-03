Elinkeinojaosto käsitteli matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaa

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 linjattiin, että Helsingistä kehitetään vetovoimaista ja maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta. Strategian linjauksiin pohjautuen laadittiin Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma vuosille 2022–2025.

Elinkeinojaostolle esitellyn ja tiedoksi merkityn raportin mukaan toimintaohjelma on toteutunut laajasti, ja sen avulla on edistetty kaupunkistrategian tavoitteita tehdä kaupungista vetovoimainen, kestävä ja älykäs matkailu- ja tapahtumakaupunki. Ohjelman painopisteet ovat konkretisoituneet monipuolisiksi toimenpiteiksi, joista monet ovat tuottaneet merkittäviä tuloksia.

Helsinki nousi maailman kestävimmäksi matkailukohteeksi

Helsinki on noussut maailman kestävimmäksi matkailukohteeksi ja sijoittunut kansainvälisen matkailukohteiden kestävyyttä mittaavan Global Destination Sustainability (GDS) -indeksin kärkisijalle kahdesti peräkkäin vuosina 2024 ja 2025. Vuonna 2025 Helsinki sai lisäksi Green Destinations GSTC -sertifioinnin ensimmäisenä isona kaupunkina maailmassa.

Majoitusliikkeiden yöpymisten määrässä ylitettiin vuonna 2024 koronapandemiaa edeltäneet ennätysluvut, ja kehitys on jatkunut nousujohteisena kuluvan vuoden aikana.

Tapahtumat Helsingin kasvun moottorina

Kauden aikana toteutuneet suurtapahtumat ja kongressit sekä kaupungin tapahtumakumppanuudet vahvistivat Helsingin elinvoimaa ja vetovoimaa kansainvälisesti. Lisäksi suurtapahtuma- ja kongressihakuja on edistetty tavoitteellisesti ja tuloksellisesti tuleville vuosille.

Esimerkkeinä kaudelta voidaan mainita esimerkiksi monipuolinen Syötävä Helsinki -ruokavuosi ja Michelin Nordic Star Revelation -kumppanuus vuonna 2024, Tall Ships Races Helsinki vuonna 2024, UEFA Super Cup vuonna 2022 ja Muodostelmaluistelun MM vuonna 2025.

Asiakkaat ja tapahtumakävijät tyytyväisiä

Toimintaohjelmakauden aikana Myhelsinki.fi-palvelu uudistettiin, matkailuneuvonnan asiakastyytyväisyys oli huippuluokkaa (4,8/5), ja tapahtumakävijät kokivat Helsingin hyvänä (4,6/5) ja turvallisena (98 %) tapahtumakaupunkina.

Yritysten sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin ja keskinäiseen yhteistyöhön on vahvistunut, erityisesti Helsingin tekijät -verkostossa, jonka kumppanimäärä on yli kaksinkertaistunut. Lisäksi kaupungin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön ja brändi ja tapahtumat -yksikön yhteistyö on tiivistynyt yhteisen toimintaohjelman myötä.

Vaikka toimintaympäristöön vaikuttivat koronaviruspandemia, Ukrainan sota, Lähi-idän tilanne ja talouden epävarmuus, ohjelman toimenpiteet toteutuivat laajasti. Kaupunki valmistelee parhaillaan uutta kehitysohjelmaa vuosille 2026–2029, joka tukee kasvun, osaamisen ja elinvoiman strategisia tavoitteita.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta.