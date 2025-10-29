Näin itsenäisyyspäivää juhlitaan Ylen kanavilla – Linnan juhlien ovet avautuvat aiemmin

Itsenäisyyspäivää juhlitaan tänä vuonna Linnan juhlien, Linnan jatkojen, Tuntemattoman sotilaan sekä Ylen muun juhlapäivään sopivan ohjelmiston parissa. Linnan juhlat -lähetys alkaa tänä vuonna tavallista aikaisemmin, heti iltakuuden uutisten jälkeen klo 18.15. Juhlien aikaistuksen tarkoituksena on presidentin kanslian mukaan lisätä vieraiden viihtyvyyttä ja mahdollistaa juhlan kiireettömämpi kulku.

Tänä vuonna tasavallan presidentti Alexander Stubbin sekä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa juhlistetaan koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Vieraiksi on kutsuttu erityisesti opetusalan ammattilaisia, kuten ansioituneita opettajia eri koulutusasteilta.

Linnan juhlien lähetyksessä nähtävästä ja kuultavasta musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Jenni Vartiainen. Juhlissa esiintyvät myös Marzi Nyman ystävineen, Mirella yhtyeensä kanssa sekä Kansallisoopperan oopperalaulajat.

Presidenttipari on kutsunut sotiemme veteraaneja, lottia ja muita sotasukupolvien edustajia viime vuoden tapaan omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan tiistaina 2. joulukuuta. Veteraanien juhlasta nähdään tunnelmia myös Linnan juhlat -tv-lähetyksessä itsenäisyyspäivänä.

Tänä vuonna Linnan juhlien suomenkielistä lähetystä selostavat Laura Arffman, Jussi-Pekka Rantanen, Sami Sykkö ja Ari Hakahuhta. Ruotsiksi lähetystä selostavat Jonas Blomqvist, Jenny Jägerhorn ja Märta Nummenmaa.

“Oli iloinen yllätys, että minua pyydettiin mukaan. Kyseessä on kunniatehtävä, johon suhtaudun erittäin nöyrästi ja toki vähän myös jännittäen”, ensimmäistä kertaa Linnan juhlia juontava Laura Arffman kommentoi tunnelmiaan.

Itsenäisyyspäivän ohjelmistossa ovat mukana myös mm. perinteiset Radion sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti ja Itsenäisyyspäivän paraati sekä Katri Helena – Viimeinen ilta -konserttitaltiointi. Tuntematon sotilas -elokuva kuuluu olennaisesti suomalaisten itsenäisyyspäivän viettoon myös tänä vuonna ja viime vuoden suositusta Tuntematon sotilas -lukumaratonista nähdään uusintalähetys.



Linnan juhlia Radio Suomessa juontavat Reetta Arvila ja Paavo Häikiö. Kuva: Ilmari Fabritius, grafiikka: Ville Mennander / Yle

Itsenäisyyspäivä Yle Radio Suomessa

6.12. Yle Radio Suomi klo 9.00 alkaen

Itsenäisyyspäivää vietetään Yle Radio Suomessa aamusta myöhäiseen iltaan. Itsenäisyyspäivän vietto alkaa Jouko Vuolteen juontamana perinteisellä lipunnostolla (klo 9.00) Tähtitorninmäellä Helsingissä. Valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati radioidaan Kouvolasta (klo 11.55). Paraatin selostajana toimii Aki Laine.



Itsenäisyyspäivä huipentuu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoon. Lähetyksessä kuullaan mm. tasavallan presidenttiparin haastattelu sekä juhlien vieraiden haastatteluita. Juontajina toimivat Reetta Arvila, Olli Aimola, Paavo Häikiö ja Mika Saarelainen (klo 18.15 alkaen).

Itsenäisyyspäivän paraati

6.12. Katselmus Yle Areena klo 12.00 ja Yle Radio Suomi klo 11.55, ohimarssi Yle TV1 ja Yle Areena klo 13.15 ja Yle Radio Suomi klo 13.10. Kooste Yle TV1 ja Yle Areena klo 17.05.

Perinteinen itsenäisyyspäivän paraati järjestetään tänä vuonna Kouvolassa. Yle lähettää paraatikatselmuksen suorana (Yle Areenassa klo 12.00). Ohimarssi Kouvolan Salpausselänkadulta nähdään Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa klo 13.15–13.55. Lisäksi paraatin parhaat palat nähdään koosteena klo 17.05–18.00 Yle TV1:llä. Selostajana Heikki Ali-Hokka ja asiantuntijana everstiluutnantti Iikka Nyman. Radiossa selostajana toimii Aki Laine. Paraatin järjestelyvuorossa on Karjalan prikaati.

Tuntematon sotilas

6.12. Yle Teema klo 12.15

(Suomi 1955) Väinö Linnan romaaniin perustuva klassikkoelokuva Tuntematon sotilas kertoo konekiväärikomppanian vaiheista jatkosodassa. Tuntematon sotilas nähtiin vuonna 1995 ensimmäisen kerran nimenomaan itsenäisyyspäivän tv-ohjelmistossa ja tänä vuonna versio on sama kuin tasan 30 vuotta sitten: Edvin Laineen ohjaama. Klassikkoelokuvan rooleissa mm. Kosti Klemelä, Heikki Savolainen, Reino Tolvanen, Veikko Sinisalo ja Åke Lindman.

Viime vuoden koskettava hitti, Tuntematon sotilas -lukumaraton, uusitaan Yle Teemalla ja Yle Areenassa myös tänä vuonna. Lähetys alkaa jo itsenäisyyspäivän aattona 5.12. klo 18.00 ja päättyy juuri ennen Tuntemattoman sotilaan tv-esitystä.

Katri Helena – Viimeinen ilta

6.12 Yle TV1 klo 15.00



Rakastettu Katri Helena päätti yli kuusikymmentä vuotta kestäneen upean uransa Helsingin Olympiastadionilla 80-vuotissyntymäpäivänsä aattona elokuussa 2025.

Konsertissa kuultiin ikivihreitä kappaleita, jotka ovat kulkeneet suomalaisten mukana vuosikymmenten ajan. Viimeinen ilta -konsertti oli Katri Helenan viimeinen esiintyminen yleisön edessä – unohtumaton ilta täynnä yhteislaulua ja liikutusta.



Radion sinfoniaorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertti

6.12. Yle Teema, Yle Radio 1 ja Yle Areena klo 15.00

Suomalainen musiikki ei tunne rajoja, se on täynnä erilaisia ääniä. Kun Kaija Saariaho katsoo talvitaivaalle, hän näkee äärettömyyksiä Orionin vyön tuolla puolen. Sebastian Fagerlund laittoi taannoin suomalaista konserttoperinnettä uusiksi Christoffer Sundqvistille säveltämällään poikkeuksellisella klarinettikonsertolla. Nyt kuullaan heidän uusimman yhteistyönsä tulos, jota onkin jo odotettu. Kalevala ei esittelyjä kaipaa, mutta kuten Nicholas Collon näyttää, Uuno Klamin värikkäässä Kalevala-tulkinnassa piilee yhä yllätys jos toinenkin.

Sotasalaisuus

6.12. Yle Radio 1 klo 15.00 ja Yle Areena

On 13.3.2010, tasan 70 vuotta talvisodan päättymisestä. 88-vuotias Irja (Marja-Leena Kouki) havahtuu siihen, että elämänlanka käy vähiin. On tehtäviä, jotka pitäisi mökiltä hoitaa ennen kuin siitä voi luopua. On asioita, joista on pitänyt vaieta. On surua, jolle ei ole ollut tilaa.

Kirsi Porkan käsikirjoittama ja ohjaama Sotasalaisuus-draama käsittelee Suomen sotien jälkeistä aikaa naisen ja perheen näkökulmasta. Tuona aikana syntyivät niin sanotut suuret ikäluokat, mutta miestappioiden vuoksi osa naisista jäi myös lapsettomiksi. Piilosotaleskeys oli ilmiönä vähemmän tunnettu, ja on sitä edelleen.

Linnan juhlat 2025

6.12. Yle TV1 ja Yle Areena klo 18.15

Tasavallan presidenttiparin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto. Selostajina ovat Laura Arffman, Jussi-Pekka Rantanen, Ari Hakahuhta ja Sami Sykkö. Katsojilla on mahdollisuus osallistua juhlalähetykseen chatin kautta. Sieltä poimittuja toivotuksia ja viestejä tuovat ruutuun Kreeta-Maria Kivioja ja Nicke Aldén. Presidenttiparin haastattelu Presidentinlinnasta nähdään Ylen lähetyksessä ennen kättelyosuuden alkamista. Lähetyksessä nähdään kooste myös aiemmin pidetystä veteraanitilaisuudesta. Linnan juhlat -lähetys tulkataan suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle Yle Areenassa. Linnan juhlat -päälähetys kuvailutulkataan.

Melina Mäkelä ja Mikko Kekäläinen juontavat Linnan jatkot. Kuva: Ilmari Fabritius, grafiikka: Ville Mennander / Yle

Linnan jatkot

6.12. Yle TV1 ja Yle Areena klo 22.15

Itsenäisyyspäivän ilta huipentuu jälleen Linnan jatkoilla, ja luvassa on upeita musiikkiesityksiä sekä mielenkiintoisia vieraita.



Juhlatunnelmaa on tänäkin vuonna tarjolla kotimaisten kärkiartistien seurassa, kun hotelli Kämpin isännöimillä jatkoilla nautitaan JVG:n, Ellinooran, Mirellan, Lauri Haavin, Linda Lampeniuksen, Olavi Uusivirran, Emman & Matildan ja Kalle Torniaisen Juhlaorkesterin musiikista.

Juontajina ovat Ylen suositut Melina “Mellu” Mäkelä ja Mikko Kekäläinen. Linnan jatkoja voi seurata Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa heti Linnan juhlien jälkeen klo 22.15. Yle Areenan puolella mukana on chat.

Juhlat levittäytyvät myös verkkoon: Robloxissa kätellään ja tanssitaan, bingossa kisaillaan porukalla



Itsenäisyyspäivän juhlahumuun pääsee television ja radion lisäksi mukaan myös Yle-sovelluksessa, Ylen verkkosivuilla, Yle Areenassa ja Roblox-pelialustalla.

Illan aikana voi pelata linnabingoa oman perheen tai kaveriporukan kesken. Yle-sovellukseen ja Ylen verkkosivuille tulevassa linnabingossa voi kisailla, kuka saa ensimmäisenä rastisuoran Linnan juhliin liittyvillä kliseillä.



Lapsille ja nuorille Yle järjestää jo neljättä kertaa Linnan juhlat Robloxissa -virtuaalitapahtuman. Suositulla pelialustalla pidettävässä tapahtumassa vierailtiin vuosi sitten melkein 170 000 kertaa. Tänä vuonna Robloxin Linnan juhlien pääesiintyjä on Sara Bee. Hänen show'nsa lisäksi tarjolla on muun muassa virtuaalinen kättelyjono ja Kansallisgallerian taulujahti.

Perinteinen itsenäisyyspäivän chat on tänä vuonna auki Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla koko illan aina kello 18:sta Linnan jatkojen loppuun asti. Lisäksi sovelluksesta ja verkkosivuilta löytyvät tuttuun tapaan illan parhaat palat tekstinä, kuvina ja videoina.

Linnan juhliin saapuvia vieraita voi bongata suorasta verkkolähetyksestä Presidentinlinnan ovelta. Vieraita jututtavat Ylen toimittajat Tuulianna Tola ja Olli-Pekka Kursi.

