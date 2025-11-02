LASB avasi pistetilinsä, EräViikingit ratkaisi jatkoajalla

EräViikingit hallitsi avauserää niin mielin määrin, että Daniel Tenhosen ja Elmeri Haverin taululle laukoma 2–0-johto oli kotiyleisölle jopa pettymys. LASB väläytti jo vaarallisuuttaan Atte Raappanan vain viisi sekuntia ennen taukosummeria laukomalla kavennuksella, ja toisessa erässä pelin kuvakin kääntyi. Sen alussa Juuso Möttönen iski vielä EräViikingeille kolmannen maalin, mutta ote oli vierailla sitä selvemmin mitä pidemmälle peli eteni. Tulosta tuli kuitenkin vasta ottelun lopussa. Kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa Niklas Kuisma ohjasi takatolpalta kavennuksen, ja LASBin 3–3-tasoituksen sivalsi kuudella viittä vastaan Jere Sulander Pietari Porttikiven poikkipassista.

Isäntien Juho Seppälän jäähy puoli minuuttia täyttä aikaa tarjosi LASBille jopa voittomaalia, mutta ylivoima jäi käyttämättä ja pieni vaihtosekoilu juuri sen päättyessä maksoi tänään lisäpisteen. Daniel Tenhonen nousi omalta alueelta auki jääneseen tilaan, ja takatolppaa hipaissut laukaus painui ohi maskissa olleen LASB-vahti Aku Sirolan.

EräViikingit on sarjassa seitsemäntenä viisi pistettä OLS:aa perässä ja kaksi edellä Hawksia. LASB jatkaa vielä viimeisenä.

Maan huiput kohtaavat tulevana viikonloppuna Ruotsin Nyköpingissä miesten ja U19-miesten EFT-turnauksessa Tshekin, Ruotsin ja Sveitsin.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona 12.11. otteluilla Classic–LASB, Nokian KrP–SPV ja TPS–Oilers.