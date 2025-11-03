Aluevaltuusto helpotti asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä
Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi maanantaina linjaukset, joiden perusteella voidaan alentaa ja jättää perimättä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Valtuusto täydensi myös investointisuunnitelmaa ja teki hallintosääntöön toimivaltaa koskevia muutoksia.
Uusilla asiakasmaksujen linjauksilla tuetaan erityisesti vaikeimmassa asemassa olevia asiakkaita. Esimerkiksi Kelan myöntämä toimeentulotuki tai Ulosottolaitoksen toteama varattomuus toimivat jatkossa todisteina asiakkaan toimeentulon vaarantumisesta. Jos asiakasmaksun alentamisen jälkeen asiakkaalle lähetettävän laskun arvoksi jää alle seitsemän euroa, maksua ei jatkossa peritä asiakkaalta lainkaan.
Aluevaltuusto hyväksyi maanantaina täydennetyn investointisuunnitelman vuosille 2026–2029. Suunnitelmassa on varauduttu Hatanpään sairaalan ja sote-aseman sekä Koukkuniemen yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen yksiköiden hankkimiseen hyvinvointialueen omistukseen. Ostohinta tai vuokraus ratkeaa lopullisesti Tampereen kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen keväällä 2026. Merkittävin oma rakennushanke on Tays Keskussairaalan uudistamisohjelman kokonaisuus. Sen loppuvaiheen määrärahavaraus on investointisuunnitelmassa pienentynyt aiemmasta noin 539 miljoonasta eurosta 424 miljoonaan euroon. Investointisuunnitelmaan sisältyy myös muun muassa sote-asemien ja erityisryhmien asumisen hankkeita, sekä tietojärjestelmien investointeja jo alkavalle vuodelle.
Aluevaltuusto hyväksyi investointisuunnitelmaan yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Hoitajatien pysäköintitalon hankinnan toteuttamisesta omaan taseeseen tai vuokravaikutteisena investointina päätetään tehtyjen selvitysten ja saatujen tarjousten perusteella. Niin ikään erityisryhmien asumisen alueellinen kehityssuunnitelma tuodaan tiedoksi jaostolle. Ponnen mukaan hyvinvointialueelle on myös valmisteltava yhteisöllisen asumisen kriteerit. Kokonaiskuvan muodostamiseksi jaostolle tuodaan tarkempaa tietoa sote-asemien investointitarpeiden kartoituksesta ja etenemisestä.
Palvelusetelejä koskevaan päätösvaltaan muutoksia
Aluevaltuusto hyväksyi hallintosääntöön muutoksia, jotka koskevat päätösvaltaa muun muassa sivutoimiluvissa ja -ilmoituksissa, paikallisissa virka- ja työehtosopimuksissa sekä palveluseteleissä. Jatkossa hyvinvointialuejohtaja päättää palvelusetelien sääntökirjoista ja palveluntuottajien hyväksymisestä. Aluehallitus puolestaan päättää palveluista, joissa otetaan käyttöön palveluseteli sekä voimassa olevien palvelusetelien lakkautuksista. Hallintosääntöön päivitettiin myös pelastus- ja ensihoitopalveluiden tehtäväalueen nimi, joka oli aiemmin pelastuspalvelut.
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi myös tarkastuslautakunnan väliarvioinnin sekä tarkastuslautakunnalle toimitetut luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Väliarvioinnista käy ilmi esimerkiksi, että yli puolet järjestämisen tavoitteista on toteutunut. Vaikka hoidon saatavuudessa on edelleen parantamista, esimerkiksi nuorten aikuisten pääsy mielenterveyspalveluihin on merkittävästi vuoden aikana parantunut.
Aluevaltuusto sai tiedoksi maanantaina niin ikään, että hyvinvointialuejohtaja Juhani Sand ja tarkastusjohtaja Jarmo Paananen jäävät eläkkeelle alkuvuodesta.
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
