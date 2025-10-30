Bergqvist: Kuntien pitkäaikaistyöttömistä maksamia sakkomaksuja tulisi vähentää – varat tarvitaan työllisyyspalvelujen vahvistamiseen
Työllisyystilanne Suomessa on tällä hetkellä haastava. Tässä tilanteessa kaikki käytettävissä olevat resurssit tulisi suunnata siihen, että ihmiset pääsisivät takaisin työelämään - ei siihen, että kuntien taloutta rasitetaan entisestään. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist katsoo, että niin sanottuja pitkäaikaistyöttömistä kunnille määrättyjä sakkomaksuja tulisi väliaikaisesti alentaa, jotta rahat voitaisiin sen sijaan käyttää työllisyyspalvelujen kehittämiseen.
– Kun kunnat joutuvat maksamaan suuria maksuja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista henkilöistä, niiden mahdollisuudet kehittää tehokkaita työllisyyspalveluja heikkenevät. Väliaikainen helpotus näihin maksuihin antaisi kunnille enemmän liikkumavaraa panostaa paikallisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi koulutustoimiin, työkokeiluihin ja tukeen yrityksille, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä, Bergqvist sanoo.
Hän painottaa, että ehdotuksessa ei ole kyse kuntien vastuun vähentämisestä työllisyyden hoidossa, vaan parempien edellytysten luomisesta sen hoitamiseen. Taloudellisessa tilanteessa, jossa sekä valtion että kuntien on priorisoitava tarkasti, on järkevämpää käyttää resursseja työn luomiseen – ei sen puutteen rankaisemiseen.
– On parempi, että kunnat voivat käyttää rahat palvelujensa kehittämiseen sen sijaan, että ne menevät maksuihin, jotka eivät johda uusiin työpaikkoihin. Jokainen euro, joka sijoitetaan työllisyyttä edistäviin toimiin, on sijoitus tulevaisuuteen, Bergqvist sanoo.
Väliaikainen maksujen alentaminen olisi konkreettinen ja nopea toimenpide kuntien tukemiseksi aikana, jolloin työttömyyden riski on kasvamassa.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108

