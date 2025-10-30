Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Bergqvist: Kuntien pitkäaikaistyöttömistä maksamia sakkomaksuja tulisi vähentää – varat tarvitaan työllisyyspalvelujen vahvistamiseen

4.11.2025 09:00:18 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Työllisyystilanne Suomessa on tällä hetkellä haastava. Tässä tilanteessa kaikki käytettävissä olevat resurssit tulisi suunnata siihen, että ihmiset pääsisivät takaisin työelämään - ei siihen, että kuntien taloutta rasitetaan entisestään. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist katsoo, että niin sanottuja pitkäaikaistyöttömistä kunnille määrättyjä sakkomaksuja tulisi väliaikaisesti alentaa, jotta rahat voitaisiin sen sijaan käyttää työllisyyspalvelujen kehittämiseen.

– Kun kunnat joutuvat maksamaan suuria maksuja työmarkkinoiden ulkopuolella olevista henkilöistä, niiden mahdollisuudet kehittää tehokkaita työllisyyspalveluja heikkenevät. Väliaikainen helpotus näihin maksuihin antaisi kunnille enemmän liikkumavaraa panostaa paikallisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi koulutustoimiin, työkokeiluihin ja tukeen yrityksille, jotka palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä, Bergqvist sanoo.

Hän painottaa, että ehdotuksessa ei ole kyse kuntien vastuun vähentämisestä työllisyyden hoidossa, vaan parempien edellytysten luomisesta sen hoitamiseen. Taloudellisessa tilanteessa, jossa sekä valtion että kuntien on priorisoitava tarkasti, on järkevämpää käyttää resursseja työn luomiseen – ei sen puutteen rankaisemiseen.

– On parempi, että kunnat voivat käyttää rahat palvelujensa kehittämiseen sen sijaan, että ne menevät maksuihin, jotka eivät johda uusiin työpaikkoihin. Jokainen euro, joka sijoitetaan työllisyyttä edistäviin toimiin, on sijoitus tulevaisuuteen, Bergqvist sanoo.

Väliaikainen maksujen alentaminen olisi konkreettinen ja nopea toimenpide kuntien tukemiseksi aikana, jolloin työttömyyden riski on kasvamassa.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye