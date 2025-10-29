Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien valmistelu on käynnissä
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 74/2025
4.11.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb juhlistavat itsenäisyyspäivää perinteisin menoin.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet alkavat tiistaina 2. joulukuuta 2025. Presidenttipari on kutsunut juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan Suomen itsenäisyyden kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia sekä muita sotasukupolvien edustajia. Veteraanien, heidän omaistensa sekä veteraaneja edustavien tahojen esittämien toiveiden mukaisesti järjestettävä päivävastaanotto mahdollistaa useamman kunniavieraan osallistumisen ja kiireettömän keskustelun vieraiden korkea ikä ja terveydentila huomioiden. Juhlaan osallistuu myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyvät Kaartin soittokunnan lisäksi Kansallisoopperan oopperalaulajat sekä 15-vuotias Matteus Pentti pianisti Ilona Vähäsöyringin säestämänä.
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa vietetään lauantaina 6. joulukuuta 2025 Presidentinlinnassa. Vastaanotolla juhlistetaan koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana. Vieraiksi on kutsuttu erityisesti opetusalan ammattilaisia, kuten ansioituneita opettajia eri koulutusasteilta. Presidenttipari on halunnut muistaa kutsulla myös kotimaan matkoillaan tapaamiaan ihmisiä. Juhlaan osallistuu tänä vuonna noin 1 700 vierasta eri puolilta Suomea. Kutsutuista puolet on ensikertalaisia.
Itsenäisyyspäivänä Valtiosalissa musiikista vastaavat Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solisteinaan Jenni Vartiainen ja Klaara Koivunen. Lisäksi Valtiosalissa esiintyvät Kansallisoopperan oopperalaulajat. Toisen kerroksen Keltaisessa salissa kuullaan Marzi Nymania ystävineen ja Kolmannen kerroksen Salongissa esiintyy Mirella yhtyeensä kanssa.
Tänä vuonna vastaanoton makumaailma tulee Itä-Suomesta: Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta. Tarjolla tulee olemaan muun muassa muikku- ja lanttukukkoa, omena- ja lihalörtsyjä, Lemin särää ja karjalanpiirakoita. Tarjoiluissa korostuvat luonnonmukaisuus, alueiden ruokaperinteet sekä pien- ja paikallistuottajien tarjonta.
Itsenäisyyspäivän vastaanoton teeman mukaisesti Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa nähdään opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima valokuvanäyttely Koulu – Elämää varten. Näyttely tuo esiin erityisesti peruskoulun merkityksen suomalaisen elämän ja tulevaisuuden kannattelijana.
Itsenäisyyspäivän vastaanoton alkamisaikaa on tänä vuonna aikaistettu puolella tunnilla. Aikaistuksen tarkoituksena on lisätä vieraiden viihtyvyyttä ja mahdollistaa juhlan kiireettömämpi kulku. Vastaanoton kutsujen postitus on alkanut, ja ne saapuvat kutsuvieraille lähiviikkojen aikana.
