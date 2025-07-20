PORI JAZZ 2026 -JULISTE JULKAISTU

Johanna Kallio on mm. toteuttanut kesällä 2023 Porin Taidepihaan suuret teokset ja järjestänyt Luovuuden virtaa luodolla -maalaustapahtuman yhdessä ystävänsä kanssa Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan turvin. Kesän 2025 Porispere-festivaalin kestomukien kuosi on myös Kallion käsialaa. Viimeisin näyttely oli Tampereella ja seuraava näyttely on suunnitteilla kotikaupunkiin.

”Sisälläni on ollut haave päästä tekemään taidetta julkisiin isoihin tiloihin ja isoihin tapahtumiin. Olin jo haljeta onnesta, kun sain kutsun mennä esittelemään omia näkemyksiäni jazzilmeestä. Saavuin paikalle kansio kainalossa ja tapaamisesta jäi ihanan kutkuttava fiilis. Päätin, että jos valinta ei osu minuun, niin suren pohjamudissa yhden päivän ja alan työstämään pöytälaatikkoon uusia töitä ja jatkan kohti haavettani. Mutta haave onkin tässä ja nyt,” Kallio muistelee tunnelmiaan loppukesältä.

”Julistetta tehdessäni sukelsin 60-luvulle ja hain inspiraatiotani sieltä. Ihailin ja tutkiskelin julisteita lähtöruudusta. Kun hain värejä teokseeni, mieleeni tulvi ihmisten kesäisen värikkäät vaatetukset. Tanssivat iloiset ystäväni ja muu jazzkansa eläytyen musiikin rytmiin ja kehon liikkeeseen. Upeat uudet ihmiskohtaamiset, jotka jäävät mieleen ja toiset myös elämään. Rakkaudella sotkin hihani ja sormeni maaliin, kun hain mielekkäitä väriyhdistelmiä.”

Festivaalin perinteisiin kuuluu valita uusi juliste joka vuodelle. Uuden julisteen pohjalta syntyy kunkin vuoden graafinen linja, joka näkyy muun muassa festivaalin verkkosivuilla ja somekanavissa, painotuotteissa, somistuksessa sekä vaatteissa ja muissa tuotteissa. ”Teosta tehdessäni mielessäni oli ajattomuus. Toivoin onnistuvani luomaan graafisen linjan niin, että teos voisi olla miltä vuosikymmeneltä tahansa,” Kallio kertoo.

59. kansainvälinen Pori Jazz -festivaali järjestetään 10.–18.7.2026 ja pääkonsertit ovat Kirjurinluodon konserttipuistossa 16.–18.7.2026. Avoimet päiväliput sekä 3 päivän liput ovat myynnissä Ticketmasterin kanavissa kautta maan.