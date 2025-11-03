Susi iski hampaansa koiraan hirvijahdissa Mynämäellä

– Koirani oli noin sadan metrin päässä minusta, kun susi hyökkäsi ja iski hampaansa sen peräpäähän. Meitä oli siinä yli kymmenen metsästäjää jahdissa, ja lähin passimies minusta 200 metrin päässä, omistaja kertaa 29. lokakuuta puolenpäivän aikaan sattunutta tilannetta.

– Koira haukahti muutaman kerran, ja sen jälkeen kuului ulinaa. Sitten se juoksi suojaan jalkoihini. Koira tärisi ja katseli metsään päin, kunnes huomasin, että sen peräpäästä oli purtu pala irti.

Susihyökkäyksen uhri kiikutettiin saman tien eläinlääkäriin. Koiran haavoja hoidetaan edelleen antibiootein ja kipulääkkein. Tikit poistetaan ensi viikon alussa. Tapahtumapaikka oli osittain kalliota ja pusikkoista sekametsää.

– Meillä oli toinenkin koira siellä sadan metrin päässä hirven perässä, joten vähän tuli paineita saada sekin sieltä pois.

Petoyhdyshenkilö ja eläinlääkäri vahvistivat suden raadelleen koiraa.

– Hirvikoiran treenaaminen metsässä on nykyisin aika vaikeaa yksin. Jahdissa on helpompaa, kun on enemmän porukkaa, ja koirat tykkäävät tästä työstä, omistaja huomauttaa.

– Tällä jahtikaudella alueella ei ole mennyt yhtään koiraa susille, mutta niitä on nähty liikkuvan pihoilla öisin. Viime hirvikaudella täällä oli aika montakin susitilannetta, mutta koirakuolemia ei tullut.

Kyseessä on 24. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tämän jahtikauden aikana. Uutiset on kerätty tälle kartalle.

Susikannan kasvu vaikeuttaa koirien kanssa metsästämistä





Liikkuvana eläimenä susi saattaa ilmestyä minne tahansa, ja sulan maan aikana on hyvin vaikea varmistua siitä, ettei alueella ole susia. Esimerkiksi hirvijahti voi olla vaikea toteuttaa, jos koiria ei uskalleta laskea alueella irti.

Lisäksi koirat mahdollistavat muun muassa kolarieläinten jäljittämisen. Kolarissa loukkaantuneen karhun tai villisian jäljityksessä toimiva koira on suurriistavirka-apuhenkilöille korvaamaton turvallisuustekijä.

Koiran kanssa on metsästetty Suomessa käytännössä yhtä kauan kuin täällä on ollut asukkaita. Se on edelleen keskeinen osa metsästyskulttuuria ja -harrastusta. Koiralle metsästys on erittäin luontaista toimintaa, jossa se pääsee käyttämään syntymässään saamiaan viettejä.

Kennelliiton arvion mukaan noin 100 000 koiraa kulkee omistajiensa mukana metsälle joka vuosi. Lisää koiran kanssa metsästämisestä voit lukea tästä Metsästäjäliiton uutisesta.