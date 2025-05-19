Lastenkulttuurifoorumi 2025 kokoaa alan toimijat Vaasaan – teemana monikielisyys ja kiertävä lastenkulttuuri

Vuosittainen valtakunnallinen Lastenkulttuurifoorumi järjestetään tänä vuonna Vaasassa 12.–13. marraskuuta 2025. Tapahtuman järjestävät Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK ja Suomen lastenkulttuuriliitto.

Lastenkulttuurifoorumi on lastenkulttuurialan asiantuntijoiden ja työntekijöiden tärkein kohtaamispaikka – se tuo yhteen tekijät, päättäjät ja tutkijat keskustelemaan suomalaisen lastenkulttuurin ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuudesta. Tämän vuoden foorumin teemat ovat monikielisyys, kansainväliset tapaamiset ja kiertävä lastenkulttuuritoiminta.

Foorumiin tuo valtiovallan tervehdyksen opetusministeri Anders Adlercreutz, joka on aiemmissa yhteyksissä korostanut lasten kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurin saavutettavuuden merkitystä koko yhteiskunnalle. Adlercreutz vierailee tapahtumassa 12.11. klo 13.00.

“Lastenkulttuuri on tulevaisuuden perusta – sen avulla rakennamme yhteistä kieltä, ymmärrystä ja osallisuutta”, toteaa foorumin pääjärjestäjä lastenkulttuuriverkosto BARKin koordinaattori Annina Ylikoski.

Saavutettavuutta yli kielirajojen – rahoitushaasteista huolimatta

Tapahtuma nostaa esiin erityisesti sen, miten lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminta voi tavoittaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia sekä miten lastenkulttuuri tavoittaa yli kuntarajojen. Kiertävän ja monikielisen toiminnan mallit tarjoavat ratkaisuja aikaan, jolloin kulttuurin ja taiteen saavutettavuus ja rahoitus ovat monin paikoin koetuksella.

“Monet alan toimijat tekevät tällä hetkellä työtä entistä niukemmilla resursseilla. Siksi foorumin keskusteluista haetaan myös toivoa ja uusia yhteistyön tapoja”, kommentoi Suomen lastenkulttuuriliiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.

Kaksipäiväisen ohjelman aikana kuullaan puheenvuoroja, keskusteluja ja esityksiä eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Pääpuheenvuorot tulevat Romaniasta, Ruotsista, Virosta ja Suomesta. Ohjelmaa on kolmella kielellä – ja mukana on myös täysin kielettömiä esityksiä. Foorumi tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua, jakaa osaamista ja vahvistaa alan yhteistä näkyvyyttä.