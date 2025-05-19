Lastenkulttuurifoorumi 2025 kokoaa alan toimijat Vaasaan – teemana monikielisyys ja kiertävä lastenkulttuuri
Lastenkulttuurifoorumi 2025 kokoaa lastenkulttuurin asiantuntijat ja tekijät Vaasaan 12.–13. marraskuuta. Tapahtuma pureutuu monikielisyyteen, kansainvälisiin kohtaamisiin ja kiertävään lastenkulttuuritoimintaan aikana, jolloin saavutettavuus ja rahoitus kaipaavat uusia ratkaisuja. Foorumiin tuo valtiovallan tervehdyksen opetusministeri Anders Adlercreutz.
Vuosittainen valtakunnallinen Lastenkulttuurifoorumi järjestetään tänä vuonna Vaasassa 12.–13. marraskuuta 2025. Tapahtuman järjestävät Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK ja Suomen lastenkulttuuriliitto.
Lastenkulttuurifoorumi on lastenkulttuurialan asiantuntijoiden ja työntekijöiden tärkein kohtaamispaikka – se tuo yhteen tekijät, päättäjät ja tutkijat keskustelemaan suomalaisen lastenkulttuurin ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuudesta. Tämän vuoden foorumin teemat ovat monikielisyys, kansainväliset tapaamiset ja kiertävä lastenkulttuuritoiminta.
Foorumiin tuo valtiovallan tervehdyksen opetusministeri Anders Adlercreutz, joka on aiemmissa yhteyksissä korostanut lasten kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurin saavutettavuuden merkitystä koko yhteiskunnalle. Adlercreutz vierailee tapahtumassa 12.11. klo 13.00.
“Lastenkulttuuri on tulevaisuuden perusta – sen avulla rakennamme yhteistä kieltä, ymmärrystä ja osallisuutta”, toteaa foorumin pääjärjestäjä lastenkulttuuriverkosto BARKin koordinaattori Annina Ylikoski.
Saavutettavuutta yli kielirajojen – rahoitushaasteista huolimatta
Tapahtuma nostaa esiin erityisesti sen, miten lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminta voi tavoittaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia sekä miten lastenkulttuuri tavoittaa yli kuntarajojen. Kiertävän ja monikielisen toiminnan mallit tarjoavat ratkaisuja aikaan, jolloin kulttuurin ja taiteen saavutettavuus ja rahoitus ovat monin paikoin koetuksella.
“Monet alan toimijat tekevät tällä hetkellä työtä entistä niukemmilla resursseilla. Siksi foorumin keskusteluista haetaan myös toivoa ja uusia yhteistyön tapoja”, kommentoi Suomen lastenkulttuuriliiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.
Kaksipäiväisen ohjelman aikana kuullaan puheenvuoroja, keskusteluja ja esityksiä eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Pääpuheenvuorot tulevat Romaniasta, Ruotsista, Virosta ja Suomesta. Ohjelmaa on kolmella kielellä – ja mukana on myös täysin kielettömiä esityksiä. Foorumi tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua, jakaa osaamista ja vahvistaa alan yhteistä näkyvyyttä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
Marianna Penttiläviestintä- ja tapahtumakoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry / Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma
Materiaalipyynnöt / Taidetestaajat
Kuvat
Liitteet
Linkit
Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
Muut kielet
