Ammattikorkeakoulut tarjoavat Taitaja2026-kilpailijoille suoran väylän opintoihin
Taitaja2026-kilpailun finaalissa menestyneet ammattikoululaiset voivat hakea kilpailutulostensa perusteella suoraan ammattikorkeakouluun jatko-opintoihin.
Ammattitaidon SM-kilpailumenestys voi tuoda Taitaja-finalistille opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa kevään 2026 toisessa yhteishaussa – ilman pääsykokeita.
Niin sanotun Taitaja-väylän kautta tapahtuvassa haussa on ensi keväänä mukana merkittävä osa Suomen ammattikorkeakouluista. Taitaja-finalisteille on osoitettu 13 ammattikorkeakoulusta yhteensä 161 hakukohdetta ja 360 aloituspaikkaa eri puolilla maata.
Taitaja-väylä tukee ammattiosaajien siirtymistä korkeakoulutukseen
Uusi Taitaja-väylä vahvistaa ammatillisen koulutuksen arvostusta ja nuorten koulutuspolkujen jatkuvuutta sekä vastaa kasvavaan työvoimatarpeeseen monilla aloilla. Samalla se vahvistaa yhteiskuntamme tarpeita kasvattaa korkeasti koulutettujen määrää.
“Taitaja2026-finalistit ovat ammattitaidoiltaan huippuosaajia. Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö Taitaja-väylän kautta on vahva osoitus siitä, että osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan korkeakouluissa aiempaa selkeämmin.”
Riikka-Maria Yli-Suomu, kuntayhtymän johtaja, Keuda
“Finalistit osoittavat Taitajassa osaamista, jota työelämä ja korkeakoulut tarvitsevat: teknistä taitoa, ongelmanratkaisua ja kykyä toimia paineen alla. On tärkeää, että heidän osaamisensa avaa ovia korkeakoulutukseen ilman ylimääräisiä esteitä.”
Maria Ekroth, toiminnanjohtaja, Skills Finland
”Taitaja-väylän kehittäminen antaa toivottavasti yhä useammalle ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle kannusteen hakea ammattikorkeakouluopintoihin. Tarvitsemme paljon lisää niitä nuoria, jotka tavoittelevat korkeakoulupaikkaa ammatillisten opintojen jälkeen.”
Ida Mielityinen, toiminnanjohtaja, Arene
Taitaja2026 – suora väylä AMK-opintoihin
- Valinta ammattikorkeakouluun tehdään Taitaja2026-finaalitulosten perusteella.
- Haku tapahtuu korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.
- Mukana on 161 hakukohdetta ja 360 aloituspaikkaa seuraavissa oppilaitoksissa: Centria, Haaga-Helia, HAMK, Humak, XAMK, Lapin AMK, Laurea, Metropolia, SAMK, Savonia, TAMK, Turun AMK ja VAMK.
- Hakuoikeus on voimassa kevään 2026 ajan. Opiskelijan tulee valmistua saman kevään aikana.
- Opiskelijalla tulee olla voimassa yleinen hakukelpoisuus. Lisäksi osa ammattikorkeakouluista voi edellyttää hakijalta tiettyä pohjakoulutusta.
- Taitaja-väylän tavoitteena ovat osaajapulan paikkaaminen, sujuvat opintopolut sekä nuorten tulevaisuudenuskon vahvistaminen.
- Lisätietoja Taitaja-aloituspaikoista ja -hausta Ammattikorkeakouluun-verkkosivuilta: www.ammattikorkeakouluun.fi
Taitaja2026 Keski-Uusimaa
- Taitaja on Suomen suurin ammattitaidon SM-kilpailutapahtuma
- Tapahtuma-aika: 18.–21.5.2026
- Noin 500 kilpailijaa, kymmeniä tuhansia kävijöitä
- Ammattitaitolajeja yhteensä 48
- Teema vuonna 2026: Tulevaisuuden osaaja
- Järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Skills Finland
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka-Maria Yli-Suomu
kuntayhtymän johtaja, Keuda
puh. 050-3486544, riikka-maria.yli-suomu@keuda.fi
Maria Ekroth
toiminnanjohtaja, Skills Finland
puh. 040-7079114, maria.ekroth@skillsfinland.fi
Ida Mielityinen
toiminnanjohtaja, Arene
puh. 050-5940731, ida.mielityinen@arene.fi
Hanna Nyrönen
kilpailujohtaja, Taitaja2026 (Keuda)
puh. 040-5218428, hanna.nyronen@keuda.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Skills Finland ry kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Vuonna 1993 perustetun voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Skills Finland johtaa Taitaja-tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistä. Taitajan järjestää vuosittain vaihtuva koulutuksen järjestäjä, vuoden 2026 Taitajan vetovastuu on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä Keudalla. Semifinaalien järjestämiseen osallistuu viikolla 5/2026 kymmeniä koulutuksen järjestäjiä ympäri Suomen. Taitaja2026-finaali järjestetään 18.–21.5.2026 Tuusulan urheilukeskuksessa.
