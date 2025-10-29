NH Collection Helsinki Grand Hansa avaa loisteliaan Ballroomin ovet joulunviettäjille

NH Collection Helsinki Grand Hansa -hotelli koostuu kahdesta historiallisesta arvorakennuksesta. Hotelli Seurahuone muutti arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelemiin tiloihin vuonna 1912, mikä tekee rakennuksesta Suomen pisimpään hotellikäytössä olleen kiinteistön. Lindgren haki suunnittelussaan inspiraatiota suurkaupunkien loistohotelleista ja kuuluisista rakennuksista, ja lopputuloksena oli jo syntyessään moderni, ylellinen ja kansainvälinen hotelli jopa eurooppalaisessa mittakaavassa.

NH Collection Helsinki Grand Hansa kattaa joulun alla ylellisen gaalaillallisen vanhan Seurahuoneen suureen juhlasaliin eli Ballroomiin, joka on pitkän historiansa aikana toiminut näyttämönä monille historiaan jääneille kokoontumisille ja säihkyville juhlille, mm. marsalkka Mannerheimin 70-vuotisjuhlat järjestettiin juuri täällä.

”Joulu on juhla, joka yhdistää sukupolvia ja perinteitä. Me NH Collection Helsinki Grand Hansassa haluamme vaalia suomalaisen joulun perinteitä ja tuoda niihin ripauksen kansainvälisen luokan eleganssia tilojemme historian hengessä. Kutsumme kaikki viettämään kanssamme elämyksellisen, lämminhenkisen ja arjen yläpuolelle nostavan joulun gaalaillallisen kanssamme suuren Ballroomin kristallikruunujen alle”, sanoo hotellinjohtaja Tom Strandberg.

”Samalla meille on tärkeää jakaa joulun hyvää mieltä myös hotellin seinien ulkopuolelle. Olemme mukana Joulupuu-keräyksessä ja toivomme, että mahdollisimman moni vieras ja kaupunkilainen liittyy kanssamme tekemään joulusta ilon juhlan myös niille lapsille ja nuorille, joille lahjatoiveen toteutuminen ei ole itsestäänselvyys.”

Gaalaillallinen kristallikruunujen alla

NH Collection Helsinki Grand Hansa kattaa joulun gaalaillallisen Ballroomiin 17. joulukuuta. Kolmen ruokalajin illallinen yhdistelee perinteisiä joulumakuja ja modernia, hienostunutta otetta. Illallinen huipentuu runsaaseen jälkiruokabuffettiin, joka tarjoilee joulun klassikkoherkkuja ja makeita yllätyksiä eri puolilta maailmaa. Illan musiikillisesta tunnelmasta vastaa pianisti Jukka Nykänen.

Gaalaillallinen tarjoillaan 17.12.2025 klo 19.00, hinta 89 euroa

Joululounas herkuttelijoille

Hansa Café Bar & Brasserien pöytiin tarjoiltu kolmen ruokalajin joululounas on täydellinen tapa virittäytyä juhlan tunnelmaan. Lounasmenu tarjoaa kaksi vaihtoehtoa sekä alku- että pääruoaksi, ja ateria päättyy jälkiruokabuffettiin, joka houkuttelee makean ystäviä jouluherkuin ja leivonnaisin.

Joululounasta tarjoillaan 9.–12.12. ja 15.–19.12. klo 12.00–15.00, hinta 59,90 euroa

Vaivattomin ja juhlallisin jouluaatto

Jouluaattona Hansa Café Bar & Brasserie kutsuu nauttimaan kolmen ruokalajin jouluaaton illallismenusta, joka tekee juhlapäivästä vaivattoman ja unohtumattoman. Menussa kohtaavat suomalaisen joulun rakastetuimmat maut ja moderni fine dining. Lohen ja kinkun klassiset sävyt on tulkittu uudella tavalla ja pääruokana tarjoillaan nieriää tai mehukasta Iberico-porsasta. Illallisen päättää runsas jälkiruokabuffet, joka juhlistaa joulun makeimpia hetkiä.

Jouluaaton illallinen tarjoillaan 24.12. klo 15.00, 18.00 ja 20.30, hinta 72,40 euroa / alle 12-vuotiaat 36,20 euroa

Pöytävaraukset: https://www.hansacafehelsinki.com/fi/seasonal/

Yhdessä hyvän joulun puolesta

Tänä jouluna NH Collection Helsinki Grand Hansa toimii virallisena Joulupuu-keräyspisteenä 25.11.–10.12.2025 ja kutsuu vieraat sekä kaupunkilaiset tuomaan jouluiloa lapsille ja nuorille, jotka muutoin saattaisivat jäädä ilman lahjaa. Hotellin aulassa sijaitsevan joulukuusen oksilta voi valita lahjakortin, hankkia siihen merkityn lahjan ja palauttaa sen vastaanottoon. Tavoitteena on kerätä noin 70 lahjaa.

NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, kaupungin parhaat cocktailit ja hulppeimmat näköalat tarjoilee Kupoli-cocktailbaari ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet unohtumattomille tapahtumille. Hotellin pohjakerroksessa sijaitsee suomalaisesta saunaperinteestä inspiroitunut, elämyksellinen Usva by Terhen Spa sekä hulppea 300 neliön Usva Wellness -kuntosali. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection Hotels & Resorts on Minor Hotelsin korkeatasoinen hotellibrändi, jolla on lähes 100 kiinteistöä ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa sekä kasvava globaali hotelliverkosto esimerkiksi Arabiemiraateissa, Malediiveilla ja Sri Lankassa.

NH Collection -hotellit tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä, joissa yhdistyvät mukavuus, tyylikäs ympäristö, innovatiivisuus, lämminhenkinen palvelu ja paikalliset maut.

NH Collection kuuluu kansainväliseen Minor Hotels -ketjuun ja on osa GHA DISCOVERY -uskollisuusohjelmaa.

Minor Hotels

Minor Hotels on yksi maailman johtavista hotellialan toimijoista, jolla on yli 640* hotellia, lomakeskusta ja brändättyä majoituskohdetta 59 maassa. Yhtiö tarjoaa vierailleen innovatiivisia elämyksiä hotellibrändiensä mukaan lukien Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks ja iStay sekä monipuolisen ravintoloiden, baarien, matkailupalveluiden ja hyvinvointibrändien kautta. Yli neljän vuosikymmenen kokemuksella Minor Hotels rakentaa vahvoja brändejä ja kestäviä kumppanuuksia sekä edistää liiketoimintaansa vieraidensa, tiiminsä ja yhteistyökumppaneidensa tarpeet huomioiden.

Minor Hotels on maailman suurimman itsenäisten hotellien liittouman, Global Hotel Alliancen (GHA), jäsen ja palkitsee vieraitaan yhteisellä kanta-asiakasohjelmallaan, Minor DISCOVERYlla, joka on osa GHA DISCOVERY –kanta-asiakasohjelmaa.

*Kiinteistölukumäärä sisältää sekä toiminnassa olevat kohteet että vahvistetut kehityshankkeet, jotka kuuluvat omistuksen, yhteisyritysten, allekirjoitettujen vuokrasopimusten ja hallinnointisopimusten piiriin.