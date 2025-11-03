Arkadiankadun silta keskustassa uusitaan vuonna 2026

Siltaremonttia on suunniteltu yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon asiantuntijoiden kanssa. Ulkoiset muutokset siltaan tulevat olemaan pieniä ja sillan ulkoasu sekä entisen ratakuilun kivimuurit säilyvät. Uusi silta on samanlainen kuin nykyinen silta.

Muutoksia liikkumisen vuonna 2026

Sillan uusimisen ajaksi liikenne sillan päältä siirtyy kiertoreiteille. Raitiotie kulkee Arkadiankadun sijasta Fredrikinkatua ja Simonkatua. Jalankulkua varten rakennetaan väliaikainen silta Baanan yli.

Sillan alapuolella kulkeva Baana on tarkoitus pitää avoinna suurimman osan remontin kestosta, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Poikkeusreitit tarkentuvat, kun urakoitsija on valittu joulukuussa 2025. Ajoyhteydet Kampin linja-autoterminaaleista säilyvät, mutta reitteihin tulee pientä kiertoa.

Uudelle sillalle 100 vuoden käyttöikä

Entisen satamaradan kuilun ja nykyisen Baanan ylittävä silta on vuodelta 1924. Silta uusitaan huonon kunnon takia. Sillan käyttäminen on turvallista remonttiin saakka. Kaupunki on tutkinut siltojensa kuntoa pitkäjänteisesti ja kunnostaa tai uusii huonokuntoisia siltoja vuosittain. Uudelle sillalle tavoitellaan 100 vuoden käyttöikää.