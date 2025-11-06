Paavo Teittisen Pitkä vuoro on tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana
Palkitun tutkivan journalistin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) on kylmäävä selvitys suomalaisesta ihmiskaupasta. Hätkähdyttävä teos purkaa osiin oikeusvaltiolle kiusallisen ilmiön: meidän elintasoamme – edullisia lounaita, koulujen siisteyttä, kotien rakentamista – ylläpitää suuri joukko hyväksikäytettyjä ihmisiä. Suomessa ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään järjestelmällisesti.
Palkintolautakunta perustelee ehdokkuutta seuraavasti: ”Väkevä ja vetävä teos, joka pakottaa katsomaan suomalaista yhteiskuntaa uusin silmin ja esittämään kysymyksen, kuinka oikeusvaltiossa saa teettää pakkotyötä, vaikka siitä tietävät viranomaiset, valtionhallinto ja suuri yleisö. Kirja edustaa kamppailua oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.”
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 27.11. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö.
Paavo Teittinen on Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja, joka on palkittu journalistisesta työstään useaan kertaan.
Paavo Teittinen: Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen
394 sivua
myös äänikirjana, lukija: Juhani Rajalin
