Paavo Teittisen Pitkä vuoro on tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaana

4.11.2025 11:30:00 EET | Gummerus | Tiedote

Palkitun tutkivan journalistin Paavo Teittisen Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus) on kylmäävä selvitys suomalaisesta ihmiskaupasta. Hätkähdyttävä teos purkaa osiin oikeusvaltiolle kiusallisen ilmiön: meidän elintasoamme – edullisia lounaita, koulujen siisteyttä, kotien rakentamista – ylläpitää suuri joukko hyväksikäytettyjä ihmisiä. Suomessa ulkomaalaiset ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Köyhistä maista saapuvia työntekijöitä riistetään järjestelmällisesti.

Paavo Teittinen: Pitkä vuoro, kirjan kansikuva
Paavo Teittinen: Pitkä vuoro Kansi: Jenni Noponen

Palkintolautakunta perustelee ehdokkuutta seuraavasti: ”Väkevä ja vetävä teos, joka pakottaa katsomaan suomalaista yhteiskuntaa uusin silmin ja esittämään kysymyksen, kuinka oikeusvaltiossa saa teettää pakkotyötä, vaikka siitä tietävät viranomaiset, valtionhallinto ja suuri yleisö. Kirja edustaa kamppailua oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaja julkistetaan torstaina 27.11. Palkinnon jakaa Suomen Kirjasäätiö.

Paavo Teittinen on Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja, joka on palkittu journalistisesta työstään useaan kertaan.

Paavo Teittinen: Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen 
394 sivua
myös äänikirjana, lukija: Juhani Rajalin

Kirjailija Paavo Teittinen
Kirjailija Paavo Teittinen
Kuvaaja: Liisa Valonen
Kirjailija Paavo Teittinen
Kirjailija Paavo Teittinen
Kuvaaja: Liisa Valonen
Paavo Teittinen: Pitkä vuoro, kirjan kansikuva
Paavo Teittinen: Pitkä vuoro
Kansi: Jenni Noponen
Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

