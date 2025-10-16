Suomalaiset kaipaavat yhteiskunnalta tukea terveellisiin elintapoihin

Syöpäjärjestöjen kyselytutkimukseen vastanneista 91 % on sitä mieltä, että yhteiskunnan tulisi tehdä terveellisten valintojen tekemisestä mahdollisimman helppoa.

– Tämä kertoo siitä, että yksilön halu terveellisiin elintapoihin ei aina riitä. Tarvitaan myös rakenteita, jotka tukevat terveellisiä valintoja, pohtii Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela.

Suomalaisten tietoisuus terveellisten elintapojen merkityksestä syöpäriskin vähentämisessä on kyselytutkimuksen perusteella hyvä. Kuitenkin 72 % kokee terveellisten elintapojen noudattamisen arjessa vaikeaksi.

Mahdollisuuksia terveellisiin valintoihin vahvistettava

Keskeisiä yhteiskunnallisia keinoja tukea terveellisiä elintapoja ovat esimerkiksi niin sanotut terveyttä edistävät ympäristöt, joissa muun muassa terveellisen ruoan saatavuus ja liikuntamahdollisuudet ovat keskiössä.

Terveyttä edistävät ympäristöt tukevat terveyttä ja hyvinvointia arjen tasolla tekemällä terveelliset valinnat helpommiksi ja saavutettaviksi. Tämä vähentää painoa yksilön hartioilta, kun terveydelle hyvien valintojen tekeminen ei vaadi jatkuvaa ponnistelua vaan on luontevaa arjen eri ympäristöissä. Ajatus on, että terveelliset valinnat olisivat luontevia, helppoja ja saavutettavia.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi terveellisen ruoan saatavuutta, liikuntamahdollisuuksia lähiympäristössä sekä tupakka- ja alkoholituotteiden saatavuuden rajoittamista. Terveellisten valintojen pitää olla myös taloudellisesti mahdollisia.

– Jos ruokakaupassa joutuu jatkuvasti miettimään mihin on varaa, edullinen makkarapaketti valikoituu helposti ostoskoriin tuoreen kalan ja kasvisten sijaan. Vaikka terveellinen ruoka ei välttämättä ole kallista, taloudellinen niukkuus rajaa ihmisen ruokavalintoja. Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Jokaisella tulee olla mahdollisuus täysipainoiseen ruokavalioon, Syöpäjärjestöjen erityisasiantuntija Taija Puranen sanoo.

– Esimerkiksi terveellisten tuotteiden verotuksen alentaminen ja epäterveellisten elintarvikkeiden, alkoholin ja tupakka- ja nikotiinituotteiden verotuksen nostaminen ovat keinoja, joilla yhteiskunta voi helpottaa valintojen tekemistä.

Kasvava syöpätaakka lisää tarvetta terveyden edistämiselle

Syöpätaakka kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Ennusteen mukaan vuonna 2040 Suomessa todetaan jo noin 49 000 uutta syöpätapausta vuodessa. Tämä korostaa tarvetta panostaa terveyden edistämiseen niin syövän ehkäisemiseksi kuin syöpään sairastuneiden hyvinvoinnin tukemiseksi, mikä onkin huomioitu ensi viikolla julkaistavassa kansallisessa syöpästrategiassa.

- Syöpäjärjestöillä on keskeinen rooli tässä työssä, erityisesti nuorten terveyden edistämisessä, tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämisessä, suomalaisten syöpäriskitietoisuuden lisäämisessä sekä syöpään sairastuneiden terveellisten elintapojen tukemisessa. Kyselytutkimuksen mukaan meihin myös iloksemme luotetaan vahvasti, mutta rahoitusleikkaukset haastavat järjestömme mahdollisuuksia vastata kasvavaan tarpeeseen, Löflund-Kuusela sanoo.