EU:n metsäkatoasetusta tulisi alkaa soveltaa nykyisellään
Metsäteollisuus ry katsoo, että EU:n metsäkatoasetusta tulisi soveltaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 30.12.2025 alkaen. Mikäli asetukseen tehdään muutoksia, niiden valmistelulle on varattava riittävästi aikaa, ja asetusta on sovellettava yhdenvertaisesti EU:n sisäisiin ja unionin ulkopuolisiin toimijoihin.
Euroopan komissio julkaisi 21. lokakuuta ehdotuksia metsäkatoasetuksen muutoksiksi sekä esityksen asetuksen soveltamisen osittaisesta lykkäämisestä. Komission mukaan suuret ja keskisuuret yritykset soveltaisivat asetusta 30.12.2025 alkaen, ja mikro- sekä pienyritykset vuotta myöhemmin, 30.12.2026.
Komission esitys on lisännyt epävarmuutta metsäteollisuusyrityksissä, sillä se sisältää muutostarpeita, joita ei mahdollisesti ehditä toteuttaa ennen asetuksen soveltamisen alkua. Lisäksi ehdotusten on arvioitu asettavan EU:n sisäiset ja unionin ulkopuoliset toimijat eriarvoiseen asemaan.
Useat jäsenvaltiot ja elinkeinoelämän järjestöt ovat kritisoineet komission toimintaa ja vaatineet lisäaikaa asetuksen muutosten valmistelulle. Parlamentissa suhtautuminen komission esitykseen on ollut jakautunutta.
- Edelleen toivomme, että asetusta sovelletaan nykyisellään tämän vuoden lopusta alkaen. Globaalin metsäkadon torjuminen on tärkeää ja metsäteollisuus kannattaa asetuksen keskeisiä tavoitteita. Asetuksen muuttaminen juuri ennen sen voimaantuloa luo epävarmuutta yritysten toiminnassa ja kansainvälisessä kaupassa, toteaa Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.
- Yritykset ovat tehneet merkittäviä investointeja asetuksen vaatimusten täyttämiseksi, ja uusien muutosten edellyttäminen esitetyssä aikataulussa on haastavaa. Komission tulisi työskennellä sen eteen, että IT-järjestelmä saadaan toimimaan tämän vuoden loppuun mennessä, hän jatkaa.
Mikäli asetukseen kuitenkin tehdään muutoksia, Metsäteollisuus ry katsoo, että niiden valmistelulle on varattava ennalta määritellysti riittävästi aikaa.
- Muutosten vaikutukset yrityksiin, viranomaisiin ja kauppasuhteisiin tulee arvioida huolellisesti. Toimijoille on annettava siirtymäaika, ja komission on julkaistava tekniset ohjeet ja tietojärjestelmävaatimukset hyvissä ajoin ennen soveltamisen alkamista. Erittäin tärkeää on, että asetusta sovelletaan yhdenvertaisesti EU:n sisäisiin ja unionin ulkopuolisiin toimijoihin, painottaa Rantamäki.
Lisätietoja: Maija Rantamäki, Metsäteollisuus ry, kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö, +358408283012, maija.rantamaki@forestindustries.fi
